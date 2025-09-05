5 септември 1946 г.: Роден е Фреди Меркюри – гласът, който промени рок музиката

На днешния ден, 5 септември 1946 г., в град Занзибар, Танзания, се ражда Фарух Булсара – човекът, който светът по-късно ще запомни като Фреди Меркюри, легендарният вокалист на Queen.

Ранни години и малко известни факти

Произход : Родителите му са парси от Индия, изповядващи зороастризъм.

Училище : Още като дете е изпратен да учи в пансион в Индия, където създава първата си група – The Hectics. Там приятелите му започват да го наричат „Фреди“.

Любопитно: Като ученик развива интерес не само към музиката, но и към изобразителното изкуство – страст, която по-късно му помага в създаването на емблематичното лого на Queen.

Възходът на Queen

След преместването на семейството му във Великобритания през 60-те години, Фреди се среща с Брайън Мей и Роджър Тейлър. Заедно формират групата Queen, която с времето се превръща в една от най-влиятелните в рок историята.

Уникалният му глас – диапазон от почти четири октави.

Автор на хитове: Освен вокалист, той е и автор на някои от най-големите класики – Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions.

Любопитни подробности

Зъбите му : Фреди имал четири допълнителни зъба, които изтласквали останалите напред и оформяли характерната му усмивка. Отказвал е операции, защото се страхувал, че това може да промени гласа му.

Пиано умения : Често свирел на пиано с гръб към публиката, защото се притеснявал да излага на показ уязвимата си страна.

Домашни любимци: Обичал котките си толкова много, че посвещавал песни и дори албуми на тях.

Фреди Меркюри остава в историята като артист, който не само създава незабравима музика, но и променя представата за шоу на живо. Концертът на Queen по време на Live Aid през 1985 г. често е определян като най-великото рок изпълнение на всички времена.

Макар и животът му да приключва преждевременно през 1991 г., гласът и харизмата на Фреди продължават да вдъхновяват поколения музиканти и фенове.