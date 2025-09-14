Новини
14 септември 1983 г.: Родена е Ейми Уайнхаус – бунтарката с ангелски глас

14 Септември, 2025 11:43 607 3

  • ейми уайнхаус-
  • годишнина от рождението-
  • клуб 27

Вижте любопитни подробности от живота на певицата, която си отиде твърде млада

14 септември 1983 г.: Родена е Ейми Уайнхаус – бунтарката с ангелски глас - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 14 септември 1983 г. в Лондон се ражда Ейми Уайнхаус – британската певица и автор на песни, която остави трайна следа в музиката, въпреки краткия си живот.

Ейми израства в семейство с дълбоки музикални корени – баща ѝ е джаз любител, а баба ѝ пее в биг бенд. На 13 години вече свири на китара и започва да пише собствени песни. Учи в театралното училище Sylvia Young Theatre School, където развива сценичното си присъствие.

Кариера

Дебют: През 2003 г. издава първия си албум Frank, вдъхновен от джаза и соула, който бързо печели признание.

Световен успех: Истинският пробив идва с Back to Black (2006), включващ хита Rehab. Албумът ѝ носи пет награди „Грами“ – рекорд за британска певица по онова време.

Стил: Уайнхаус е известна с уникалния си контраалт, смесицата от джаз, соул и R&B, както и със своята емблематична визия – висока „beehive“ прическа и драматичен грим.

View this post on Instagram

A post shared by Amy Winehouse (@amywinehouse)


Личен живот и трагедия

Ейми е колкото обичана, толкова и противоречива фигура – бурните ѝ връзки и проблеми с алкохол и наркотици често са в центъра на медийното внимание. През 2011 г. тя умира на 27 години, присъединявайки се към т.нар. "Клуб 27" – групата от музиканти, напуснали този свят на същата възраст.

През 2015 г. документалният филм Amy получи „Оскар“, връщайки вниманието към личността и изкуството ѝ.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
