Венета Райкова говори открито за секса и грешките на младите жени

Провокативната водеща Венета Райкова отново привлече вниманието с пиперливи съвети, насочени към жените и техните връзки. В публикация в социалните мрежи тя говори открито за секса, енергията между половете и грешките, които според нея младите жени допускат в личния си живот, пише show.blitz.bg.
„Нямате мъж, защото нямате достатъчно сексуална енергия, за да го привлечете. Мъжете се зареждат с енергия от жените по време на секс. Това търсят“, категорична е Райкова, която не за първи път шокира с откровените си изказвания.
Освен за сексуалната енергия, бившата водеща на „Горещо“ отправя и конкретни съвети към младите момичета. Според нея те трябва да преосмислят онлайн поведението си: „Спрете да качвате разголени снимки в социалните мрежи и намалете разговорите с чужди мъже.“
С думите си Райкова цели да накара жените да се замислят за истинската същност на привличането и интимната връзка, като не крие, че вярва в енергийната връзка между половете.
Изказването ѝ предизвика множество коментари онлайн – някои я подкрепят, други смятат съветите ѝ за остарели или прекалено крайни. Едно обаче е сигурно – Венета Райкова отново успя да нажежи страстите в публичното пространство.
