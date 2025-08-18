Новини
Венета Райкова говори открито за секса и грешките на младите жени

18 Август, 2025 08:05 1 158 12

  • венета райкова-
  • секс-
  • грешки-
  • млади жени-
  • енергия

Изказването ѝ предизвика множество коментари онлайн

Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Провокативната водеща Венета Райкова отново привлече вниманието с пиперливи съвети, насочени към жените и техните връзки. В публикация в социалните мрежи тя говори открито за секса, енергията между половете и грешките, които според нея младите жени допускат в личния си живот, пише show.blitz.bg.

„Нямате мъж, защото нямате достатъчно сексуална енергия, за да го привлечете. Мъжете се зареждат с енергия от жените по време на секс. Това търсят“, категорична е Райкова, която не за първи път шокира с откровените си изказвания.

Освен за сексуалната енергия, бившата водеща на „Горещо“ отправя и конкретни съвети към младите момичета. Според нея те трябва да преосмислят онлайн поведението си: „Спрете да качвате разголени снимки в социалните мрежи и намалете разговорите с чужди мъже.“

С думите си Райкова цели да накара жените да се замислят за истинската същност на привличането и интимната връзка, като не крие, че вярва в енергийната връзка между половете.

Изказването ѝ предизвика множество коментари онлайн – някои я подкрепят, други смятат съветите ѝ за остарели или прекалено крайни. Едно обаче е сигурно – Венета Райкова отново успя да нажежи страстите в публичното пространство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Анонимен

    9 0 Отговор
    Стара пушка ама гърми.

    08:09 18.08.2025

  • 2 .....

    4 0 Отговор
    Мистерии и шпакли /външно/ и БЕЛТЪК - вътрешно. Това е рецептата за това кукленско лице

    08:11 18.08.2025

  • 3 Венета Знайкова

    4 0 Отговор
    Не става само с приказки, трябва и екшън.

    08:15 18.08.2025

  • 4 хаберих

    2 0 Отговор
    - Защо козелът ви е без рога?
    - Козата ни е порядъчна!

    08:17 18.08.2025

  • 5 гръндж

    2 0 Отговор
    Вчера на една спирка чух две младички мацки да си говорят на :"-Чу ли,ве майна?! , Кво,ве майна?!" Шашнах се до 101 и на обратно!

    08:22 18.08.2025

  • 6 Жиголо

    3 1 Отговор
    Много жени съм направил сексуални наркоманки. И нея така.

    08:24 18.08.2025

  • 7 Смехоранка

    1 0 Отговор
    Тишо-Разбивачката, се мисли за много секси. Брей....

    08:32 18.08.2025

  • 8 шланга зарежда

    0 0 Отговор
    не обратното винето

    08:33 18.08.2025

  • 9 имаджин

    0 0 Отговор
    Аз с дърти жени не правя такова.Само с млади и нежни,с щръкнали цицета.

    08:35 18.08.2025

  • 10 Лего

    0 0 Отговор
    Публичното пространство е и бабешкият пазар за плодове и зеленчуци.

    08:38 18.08.2025

  • 11 шишарка нашишкана

    0 0 Отговор
    За сех не се говори,той се прави.Говоренето до оргазъм и пличкане не води.

    08:41 18.08.2025

  • 12 сексучителка а с боби в тв предаването

    0 0 Отговор
    само за мутри и мотреси говореше . какаво става с наглите . релето не се ли обади . с босовете ли се срещал .

    08:41 18.08.2025