Еминем отново ще става дядо, и втората му дъщеря е бременна (СНИМКИ)

Алейна Мари Скот, осиновената дъщеря на американския рапър Еминем, обяви, че е бременна. Новината беше съобщена чрез серия от снимки, публикувани в профилите ѝ в социалните мрежи.

На една от фотографиите Скот и нейният съпруг Мат Мьолер позират на открито, усмихнати и държащи бебешко боди. На друга снимка Мьолер е със завързани очи, докато тя го води към сграда, където впоследствие го очаква изненада – балони, бебешки маратонки Nike и положителен тест за бременност.

„Най-доброто от теб и мен. От месеци нося в себе си едно малко сърце, което вече е променило моето по всички възможни начини“, написа Скот в публикацията си. „Има нещо неописуемо в това да знаеш, че в теб расте живот, който мечтае и се развива, докато вървиш през ежедневието си, нашепвайки молитви и надежди, които само той може да чуе.“

Тя добави: „Никога не съм се чувствала по-благодарна за този дар и за възможността да разширим нашето семейство – нещо, което желаехме от дълго време. Благодаря на Бог за това благословение. Бейби М, нямаме търпение да се срещнем с теб, малко човече.“

Сестрата на Алейна – Хейли Джейд, биологичната дъщеря на Еминем, бързо я поздрави с думите: „Толкова се радвам за вас! Нямам търпение да бъда леля, а Елиът е много развълнуван да се запознае с братовчед си.“

Братът на Еминем, Нейтън, също изрази радостта си: „Поздравления! Толкова съм развълнуван за вас! Ще бъдете страхотни родители. Но спрете да ме правите стар“, пошегува се той.

Мат Мьолер, партньорът на Алейна, също публикува послание: „Бог благослови нашето семейство с чудото на живота. Малкото още не знае колко късмет има, че ще има майка като теб, но един ден ще разбере. Начинът, по който показваш любов, търпение, доброта и радост към децата, ме кара да се гордея, че си моя съпруга и вече майка на нашето първо дете. Вие двамата сте най-доброто в живота ми и това никога няма да се промени. Обичам те. Обичам и Бейби М.“

Алейна и Мат се сгодиха през 2021 г., а по това време тя написа: „Този момент. Този живот. Да – сто пъти. Обичам те.“

Рапърът Еминем има три деца – Хейли Джейд, Алейна и Стиви Лейн – от връзката си с Ким Скот. Алейна е дъщеря на сестрата на Ким, но беше осиновена от Еминем в началото на 2000-те години, след като биологичната ѝ майка се бореше със зависимости и почина през 2016 г.

През март тази година Еминем стана дядо за първи път, след като дъщеря му Хейли роди момченце на име Елиът Маршал.

Още през 2004 г. в интервю за списание Rolling Stone, Еминем коментира бащинството: „Да бъдеш баща е като да водиш двоен живот. Още преди Хейли да се роди, бях твърд защитник на свободата на словото… Но щом премина портите на дома си, ставам просто Татко.“

Той допълва: „Да закараш децата на училище, да ги вземеш, да им предадеш правилата. Не казвам, че съм перфектен баща, но най-важното е да присъстваш в живота им и да ги възпитаваш по правилния начин.“