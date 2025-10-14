Новини
Любопитно »
След 360 години: Разбра се коя е жената от картината на Вермер "Момиче с перлена обица"

14 Октомври, 2025 11:14 1 748 4

  • ян вермер-
  • картина-
  • художник-
  • момиче с перлена обица-
  • ван руйвен

Картината на Вермер изобразява Магдалена ван Руйвен, дъщеря на основните покровители на художника

След 360 години: Разбра се коя е жената от картината на Вермер "Момиче с перлена обица" - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Историк е идентифицирал жената от картината „Момиче с перлена обица“ на известния холандски художник Ян Вермер, съобщава The Telegraph.

Моделът на емблематичното платно, нарисувано през 1660-те години, дълго време е оставал загадка за историците на изкуството. Едва 360 години по-късно е установена самоличността ѝ. Историкът Андрю Греъм-Диксън твърди, че картината на Вермер изобразява Магдалена ван Руйвен, дъщеря на основните покровители на художника. Ван Руйвен са били богато семейство, принадлежащо към религиозната секта „Ремонстранс“.

„Всяка от неговите картини е вдъхновена от религиозните вярвания, пазени от Мария де Кнейт и близките ѝ, включително и от самия Вермер“, пише изследователят. Според нова теория картината изобразява Магдалена като Мария Магдалена, обръщаща се към Исус Христос, в съответствие с вярванията на колегианците – радикалното религиозно движение, към което принадлежат поръчителите. Откритието хвърля светлина върху творчеството на холандския майстор, чиито произведения изобразяват почти само жени.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 12 гласа.
  • 1 Нека да пиша

    7 3 Отговор
    Аз мисля че е Лили Иванова.
    .

    Коментиран от #3

    11:27 14.10.2025

  • 2 !не!

    5 0 Отговор
    Не се казва Вермер, а ВермеЕр!
    Необразовани!

    11:52 14.10.2025

  • 3 Рамзес едно

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нека да пиша":

    Кака Лили е по стара Батка !!!

    12:01 14.10.2025

  • 4 Бай Петко

    0 0 Отговор
    А...?! Чи туй комшийката кат малка ва...Още от тогаз я заничам през оградата!

    12:37 14.10.2025