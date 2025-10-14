Клиф Ричард на 85 г. – легендата, която никога не остарява

Днес британската поп икона Клиф Ричард навършва 85 години – и продължава да доказва, че времето няма власт над истинския талант. Певец, актьор, шоумен и любимец на поколения – Ричард остава една от най-обичаните фигури в музикалната история на Обединеното кралство.

От Индия до британската сцена

Клиф Ричард е роден като Хари Роджър Уеб в Лакнау, Индия, през 1940 г., където баща му служи в британската армия. След независимостта на Индия семейството се премества в Англия, където младият Хари открива своята страст – музиката. В края на 50-те години той вече е част от групата The Drifters, която по-късно сменя името си на The Shadows – банда, която ще промени британския рок.

Първият британски рок идол

През 1958 г. Клиф Ричард издава сингъла Move It, който често е наричан първият истински британски рокендрол запис. Той се превръща в идол за младежите и алтернатива на американските звезди като Елвис Пресли. До средата на 60-те години Ричард вече е суперзвезда с десетки хитове и хиляди крещящи фенове на концертите си.

Певец с над шест десетилетия кариера

Кариерата на Клиф Ричард е изумително дълга – над 60 години активна работа на сцената. Той има повече от 130 сингъла в британските класации, включително класики като Living Doll, Congratulations и We Don’t Talk Anymore. Ричард е сред малкото артисти, чиито песни са попадали в топ 10 на всеки музикален десетилетие от 50-те насам.

Кино, телевизия и ново поколение фенове

Освен като певец, Клиф Ричард се изявява успешно и като актьор. Играе в популярни музикални филми като The Young Ones и Summer Holiday, които му печелят статут на британски символ на 60-те. През годините остава постоянен гост в телевизионни програми, където демонстрира своята усмивка, фин хумор и неподправен чар.

Вяра, скромност и вечна енергия

През 80-те години Ричард открито говори за своята християнска вяра, която според него му помага да запази равновесие и устойчивост в една непостоянна индустрия. Известен с дисциплина, позитивност и отдаденост на публиката си, той продължава да записва нова музика и да излиза на турнета дори в напреднала възраст.

С повече от 250 милиона продадени албума по света, Ричард е един от най-продаваните британски изпълнители в историята. През 1995 г. получава рицарско звание от кралица Елизабет II – признание за огромния му принос към музиката.