Изгониха втори предател от "Traitors: Игра на предатели"

Изгониха втори предател от "Traitors: Игра на предатели"

15 Октомври, 2025 07:45 726 4

Съдбата на Георги тази вечер последва и Невена Бозукова

Изгониха втори предател от "Traitors: Игра на предатели" - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След напрегнат и изпълнен с обрати епизод, втори предател в риалити шоуто "Трейтърс" бе разкрит и изгонен от замъка, пише bgdnes.bg.

Играта, която поставя на изпитание не само стратегията, но и психиката на участниците, достигна нов връх в напрежението си, след като доверието между „праведните" и „предателите" окончателно се разклати.

Съдбата на Георги тази вечер последва и Невена Бозукова. Тя бе подложен на публичен разстрел на кръглата маса, като първо бе определена за предател от другия такъв Даниел Бачорски.

След това пък Неве бе "награбена" от Антон Стефанов, който бе убеден, че актрисата е предател, както и от Анна-Мария Граченова. Бизнесдамата също сподели мнението на журналиста.

Част от участниците започнаха да свързват противоречиви ходове и неясни изказвания, а стратегическите гласове в крайна сметка доведоха до разкриването на истината. Неве успя да събере цели 13 гласа на кръглата маса.

"Безкрайно ме е яд, че не може да имаш вяра на човек, който те е предал. Още повече ме е яд, че един мъж няма достойнство, и след като ми стисна ръката, днес ме предаде. Бачорски, защо не бе мъж", каза предадената от Бачорски Неве.

С отстраняването ѝ балансът на силите в играта се променя.

"Праведните" започват да набират увереност, но остава още един предател, който продължават да действат в сянка.

Следващите епизоди обещават още по-интензивни конфронтации, скрити съюзи и неочаквани предателства.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Свободен

    4 2 Отговор
    Вече се притеснявам за психическото състояние на продуцентите на тези предавания!
    Изглежда мислят, че някой ги гледа!
    Или може би просто смучат пари от слабоумните акционери в телевизиите!

    07:59 15.10.2025

  • 2 Антипатия

    3 0 Отговор
    Точното определение на Бачората е лукав селянин, дори изглежда като Луцифер. Има нещо антипатично в този лицемер и предател.

    08:14 15.10.2025

  • 3 Бачорски

    0 0 Отговор
    Е голяма лисица

    Коментиран от #4

    08:26 15.10.2025

  • 4 да ве

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бачорски":

    По-скоро помияp!

    08:29 15.10.2025