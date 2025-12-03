Новини
Любопитно »
Владо Карамазов разкри интересна история за Глория Петкова от "Traitors: Игра на предатели"

3 Декември, 2025 09:39 813 2

"Глория искаше да е предател.", разказа Карамазов

Владо Карамазов разкри интересна история за Глория Петкова от "Traitors: Игра на предатели" - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Интересна история с Глория Петкова беше разказана в специалния епизод на "Трейтърс: Игра на предатели", където всички участници се събраха около кръглата маса, за да споделят преживяното, пише plovdiv24.bg.

Водещата Деси Стоянова попита дали играта ги е променила. Дани Петканов каза "Да", като беше загатнал, че е открил любовта, тъй като беше нарисувал сърчице на дъската си. Неговата сегашна половинка Глория обаче категорично написа "Не", което предизвика смях в студиото, а Дани сподели:

"Бях се заключил емоционално и мислех, че ще си остана така за цял живот. Но форматът ми отвори хоризонта да вярвам в доверието... и в Гло!", каза той.

Тя не отстъпи:

"Мен играта не ме промени. Влязох с ясната представа, че това е игра и нищо повече. Да, бях емоционална, но бях и една от най-стабилните. Спях си като заклана всяка вечер", коментира тя.

Тогава Владо Карамазов изненадващо заяви:

"Около час след като беше припаднала, Глория искаше да е предател. С валидол под устните ме пита дали аз избирам предателите. Казах ѝ: "Да". Тя ме гледа и казва: "Споко! И да не ги избереш, какво от това?"


  • 1 бушприт

    0 1 Отговор
    Глория искаше да е предателка.

    09:45 03.12.2025

  • 2 волан

    0 2 Отговор
    Много е готина момата!

    09:46 03.12.2025