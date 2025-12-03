Владо Карамазов разкри интересна история за Глория Петкова от "Traitors: Игра на предатели"

Интересна история с Глория Петкова беше разказана в специалния епизод на "Трейтърс: Игра на предатели", където всички участници се събраха около кръглата маса, за да споделят преживяното, пише plovdiv24.bg.
Водещата Деси Стоянова попита дали играта ги е променила. Дани Петканов каза "Да", като беше загатнал, че е открил любовта, тъй като беше нарисувал сърчице на дъската си. Неговата сегашна половинка Глория обаче категорично написа "Не", което предизвика смях в студиото, а Дани сподели:
"Бях се заключил емоционално и мислех, че ще си остана така за цял живот. Но форматът ми отвори хоризонта да вярвам в доверието... и в Гло!", каза той.
Тя не отстъпи:
"Мен играта не ме промени. Влязох с ясната представа, че това е игра и нищо повече. Да, бях емоционална, но бях и една от най-стабилните. Спях си като заклана всяка вечер", коментира тя.
Тогава Владо Карамазов изненадващо заяви:
"Около час след като беше припаднала, Глория искаше да е предател. С валидол под устните ме пита дали аз избирам предателите. Казах ѝ: "Да". Тя ме гледа и казва: "Споко! И да не ги избереш, какво от това?"
"Глория искаше да е предател.", разказа Карамазов
