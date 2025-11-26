Новини
Финалът на "Traitors: Игра на предател": Предателят се самоуби, 4-ма си разделиха 108 900 лв.

26 Ноември, 2025 07:16 1 951 11

Бачорски изненада Праведните със своето решение

Финалът на "Traitors: Игра на предател": Предателят се самоуби, 4-ма си разделиха 108 900 лв. - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В първия сезон на "Traitors: Игра за напреднали“ финалът предложи напрежение, интрига и изненадващ обрат, като четирима участници от отбора на Праведните достигнаха до последната битка. Това бяха Глория Петкова, Дани Петканов, Ева Веселинова и Георги Коджабашев.

В напрегнатата финална сцена участниците трябваше да се доверят на интуицията си и на останалите играчи, за да решат дали всички сред тях са Праведни или тайно се е промъкнал Предател. Всеки от тях имаше възможността да гласува чрез специални торбички, показващи дали вярва на останалите.

В крайна сметка всички единодушно избраха "Играта да приключи“, което означаваше, че четиримата Праведни ще споделят голямата награда, която достигна сумата от 108 900 лв.

"Дойдох в това предаване с две цели – да се позабавлявам и да си почина. Позабавлявах се, но не си починах. Истинското ми желание беше доброто да победи. Всеки един от вас носи добро, а ключовата дума е доверие, имате ли си доверие. Аз не съм Предател, аз съм Предателят. До скоро“, каза на изпроводяк Бачорски, изненадвайки останалите участници.

"Той се самоуби“, възкликна видимо развълнуваната Глория, докато останалите стояха в недоумение пред неочаквания обрат.

Бачорски добави: "Аз съм човек, който има всичко – деца, най-страхотната съпруга, родители, бизнес. Аз съм най-щастливият човек и никога няма да лиша никой от онзи момент, в който да бъде добре. На финала има четирима Праведни и това беше моята цел. Да не закарам на финала една гад. А ако това бях аз, щях да разделя парите между всички.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ццц

    14 0 Отговор
    Почвайте сега на кадъните да търсите ерген, за да образовате в ценности децата!

    07:39 26.11.2025

  • 3 Невероятно

    10 7 Отговор
    Тъпо предаване!

    07:53 26.11.2025

  • 4 Новичок

    10 4 Отговор
    Нищо не разбрах ??? Четирима Българи с предател ??? Праведни с бизнес или самоубийство .Абе я ди ви ... Пфу...

    08:00 26.11.2025

  • 5 Предателят

    8 4 Отговор
    Добър формат, слаб финал. Липсваше Владо Николов накрая и някак си стана скучно и предвидимо.

    08:04 26.11.2025

  • 6 Странен финал

    10 3 Отговор
    Лукавият селянин игра добре през цялата игра а им подари победата. Недоумявам. Лъска си имиджа след като отстрани близки хора вярващи в него?

    Коментиран от #9

    08:15 26.11.2025

  • 7 кУмУнист

    5 0 Отговор
    Алу НеФакти,я като копи пействате поне си проверете нещата, или поне името на предаването за което пишете. Едно време имаше редактори, сега всеки пъпчивко с лаптоп стана писерушка.

    08:22 26.11.2025

  • 8 ???

    3 0 Отговор
    В нормалните държави парите се даряват за благотворителност? На територията как е?

    08:30 26.11.2025

  • 9 Лукавият селянин

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Странен финал":

    Точно, Лукавият селянин им открадна момента. Вместо всичко да се фокусира на Праведните, прожекторите са насочени към него. Той дефакто е "победителят" . Благородният предател

    08:54 26.11.2025

  • 10 Георги

    0 0 Отговор
    всички сме виждали как си кара джипа по цариградско господин "доброто да победи". Не е трудно да го познаеш, целият е облепен с неговото име...

    09:36 26.11.2025

  • 11 ами,

    2 1 Отговор
    Дори не загледах това ново предаване след като видях,че участва този чалгаропитек.Изобщо не съжалявам.Този е един от неприятниците които се бутат навсякъде със зъби и нокти с мания за величие и задава тон за повсеместна чалгария.Много неприятно ми е цялото семейство изключвам децата които той не се свени да използва за лична реклама.

    09:39 26.11.2025