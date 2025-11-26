Финалът на "Traitors: Игра на предател": Предателят се самоуби, 4-ма си разделиха 108 900 лв.

В първия сезон на "Traitors: Игра за напреднали“ финалът предложи напрежение, интрига и изненадващ обрат, като четирима участници от отбора на Праведните достигнаха до последната битка. Това бяха Глория Петкова, Дани Петканов, Ева Веселинова и Георги Коджабашев.



В напрегнатата финална сцена участниците трябваше да се доверят на интуицията си и на останалите играчи, за да решат дали всички сред тях са Праведни или тайно се е промъкнал Предател. Всеки от тях имаше възможността да гласува чрез специални торбички, показващи дали вярва на останалите.



В крайна сметка всички единодушно избраха "Играта да приключи“, което означаваше, че четиримата Праведни ще споделят голямата награда, която достигна сумата от 108 900 лв.



"Дойдох в това предаване с две цели – да се позабавлявам и да си почина. Позабавлявах се, но не си починах. Истинското ми желание беше доброто да победи. Всеки един от вас носи добро, а ключовата дума е доверие, имате ли си доверие. Аз не съм Предател, аз съм Предателят. До скоро“, каза на изпроводяк Бачорски, изненадвайки останалите участници.



"Той се самоуби“, възкликна видимо развълнуваната Глория, докато останалите стояха в недоумение пред неочаквания обрат.



Бачорски добави: "Аз съм човек, който има всичко – деца, най-страхотната съпруга, родители, бизнес. Аз съм най-щастливият човек и никога няма да лиша никой от онзи момент, в който да бъде добре. На финала има четирима Праведни и това беше моята цел. Да не закарам на финала една гад. А ако това бях аз, щях да разделя парите между всички.“

