В първия сезон на "Traitors: Игра за напреднали“ финалът предложи напрежение, интрига и изненадващ обрат, като четирима участници от отбора на Праведните достигнаха до последната битка. Това бяха Глория Петкова, Дани Петканов, Ева Веселинова и Георги Коджабашев.
В напрегнатата финална сцена участниците трябваше да се доверят на интуицията си и на останалите играчи, за да решат дали всички сред тях са Праведни или тайно се е промъкнал Предател. Всеки от тях имаше възможността да гласува чрез специални торбички, показващи дали вярва на останалите.
В крайна сметка всички единодушно избраха "Играта да приключи“, което означаваше, че четиримата Праведни ще споделят голямата награда, която достигна сумата от 108 900 лв.
"Дойдох в това предаване с две цели – да се позабавлявам и да си почина. Позабавлявах се, но не си починах. Истинското ми желание беше доброто да победи. Всеки един от вас носи добро, а ключовата дума е доверие, имате ли си доверие. Аз не съм Предател, аз съм Предателят. До скоро“, каза на изпроводяк Бачорски, изненадвайки останалите участници.
"Той се самоуби“, възкликна видимо развълнуваната Глория, докато останалите стояха в недоумение пред неочаквания обрат.
Бачорски добави: "Аз съм човек, който има всичко – деца, най-страхотната съпруга, родители, бизнес. Аз съм най-щастливият човек и никога няма да лиша никой от онзи момент, в който да бъде добре. На финала има четирима Праведни и това беше моята цел. Да не закарам на финала една гад. А ако това бях аз, щях да разделя парите между всички.“
Финалът на "Traitors: Игра на предател": Предателят се самоуби, 4-ма си разделиха 108 900 лв.
26 Ноември, 2025 07:16 1 951 11
Бачорски изненада Праведните със своето решение
В първия сезон на "Traitors: Игра за напреднали“ финалът предложи напрежение, интрига и изненадващ обрат, като четирима участници от отбора на Праведните достигнаха до последната битка. Това бяха Глория Петкова, Дани Петканов, Ева Веселинова и Георги Коджабашев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ццц
07:39 26.11.2025
3 Невероятно
07:53 26.11.2025
4 Новичок
08:00 26.11.2025
5 Предателят
08:04 26.11.2025
6 Странен финал
Коментиран от #9
08:15 26.11.2025
7 кУмУнист
08:22 26.11.2025
8 ???
08:30 26.11.2025
9 Лукавият селянин
До коментар #6 от "Странен финал":Точно, Лукавият селянин им открадна момента. Вместо всичко да се фокусира на Праведните, прожекторите са насочени към него. Той дефакто е "победителят" . Благородният предател
08:54 26.11.2025
10 Георги
09:36 26.11.2025
11 ами,
09:39 26.11.2025