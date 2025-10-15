Новини
Любопитно »
„Технологичен врат“ - новият враг на съня

„Технологичен врат“ - новият враг на съня

15 Октомври, 2025 21:15 654 5

  • технологичен врат-
  • устройства-
  • сън-
  • изкривяване

Широко разпространената употреба на джаджи е довела до специфично постурално разстройство

„Технологичен врат“ - новият враг на съня - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Специалистът по съня Лиза Артис твърди, че сънят може да бъде нарушен от изкривяване на гръбначния стълб, причинено от прекомерна употреба на смартфони. Тя разкри изненадваща причина за безсъние пред Daily Mail.

Артис посочи, че широко разпространената употреба на джаджи е довела до специфично постурално разстройство, наречено „технологичен врат“. Според нея то се случва, когато човек седи в продължение на много часове всеки ден с глава, наведена над смартфон. Специалистката отбеляза, че това изкривяване не само разваля външния вид, но и влияе негативно върху съня.

„Ако раменете и вратът ви са претоварени, спането по корем ще влоши ситуацията, увеличавайки изкривяването, напрежението и болката“, заяви тя. Същото, според Артис, може да се случи, ако спите настрани на възглавница, която не поддържа правилно гръбначния стълб. „С течение на времето болката може да попречи на заспиването и поддържането на съня“, предупреди тя.

Артис добави, че ако продължите да използвате телефона си в неправилна позиция, изкривяването ще се влоши. Това може да причини болка не само във врата, но и в раменете и дори в долната част на гърба. Специалистът обясни, че при навеждане на главата напред, натискът върху врата се увеличава повече от четири пъти, достигайки 22 килограма. Това е достатъчно, за да достигнат негативните промени до тазовата област, твърди експертът.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    0 1 Отговор
    Всеки иска да получи знак от любим човек!

    21:23 15.10.2025

  • 2 Хаха

    0 1 Отговор
    Артис има една вибрираща джаджа дето й разцентрова съня.

    21:24 15.10.2025

  • 3 Звездите ми го говорят....

    0 1 Отговор
    Върви си вече в правия път и не се занимавай с глупости..

    21:43 15.10.2025

  • 4 Биткойн фактисаните

    0 0 Отговор
    Сега ще наблюдаваме на 1 ноември като влизат митата на Доналд Тръмп в сила как биткойн ще отиде на 75 Хил долара. Тогава журналистите на факти може да дойдете с чашите с кафета да ви напълня кафетата с мляко

    21:58 15.10.2025

  • 5 Финансист

    0 0 Отговор
    И оня го гледам елон Мъск биткойн биткойн , нема спор прави голям Райс ъп. Чисто погледнато няма стойност. Апартамента можеш да спиш в него. Златото става за накити , биткойна криптиран текст , тамън да си го набутате в задника 🤣🤣🤭п.с. ще влезна на 75 Хил долара и аз да се хвана на хорото

    22:04 15.10.2025