„Технологичен врат“ - новият враг на съня

Специалистът по съня Лиза Артис твърди, че сънят може да бъде нарушен от изкривяване на гръбначния стълб, причинено от прекомерна употреба на смартфони. Тя разкри изненадваща причина за безсъние пред Daily Mail.

Артис посочи, че широко разпространената употреба на джаджи е довела до специфично постурално разстройство, наречено „технологичен врат“. Според нея то се случва, когато човек седи в продължение на много часове всеки ден с глава, наведена над смартфон. Специалистката отбеляза, че това изкривяване не само разваля външния вид, но и влияе негативно върху съня.

„Ако раменете и вратът ви са претоварени, спането по корем ще влоши ситуацията, увеличавайки изкривяването, напрежението и болката“, заяви тя. Същото, според Артис, може да се случи, ако спите настрани на възглавница, която не поддържа правилно гръбначния стълб. „С течение на времето болката може да попречи на заспиването и поддържането на съня“, предупреди тя.

Артис добави, че ако продължите да използвате телефона си в неправилна позиция, изкривяването ще се влоши. Това може да причини болка не само във врата, но и в раменете и дори в долната част на гърба. Специалистът обясни, че при навеждане на главата напред, натискът върху врата се увеличава повече от четири пъти, достигайки 22 килограма. Това е достатъчно, за да достигнат негативните промени до тазовата област, твърди експертът.