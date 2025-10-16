Осъдиха треньорка на църковен баскетболен отбор за секс с 14-годишна

В Съединените щати жена пастор от Мисисипи призна, че е малтретирала ученичка и получи 10 години условна присъда, съобщи NewsNation.
Обвинената е Линдзи Уайтсайд, младежки пастор и треньор на женски баскетболен отбор в църква в Ернандо. Разследващите установили, че Уайтсайд е извършвала сексуално насилие над 14-годишно момиче от май до ноември 2024 г.
Бившият пастор се призна за виновна и се извини на жертвата и семейството ѝ. Съдът я осъди на 10 години условно, първите три от които тя ще прекара под домашен арест.
Окръжният прокурор разкритикува леката присъда, дадена на Уайтсайд. Той заяви, че делото съдържа повече от 65 страници доказателства, а прокуратурата е поискала 30 години затвор. Прокурорът е сигурен, че леката присъда е наложена само защото подсъдимата е жена.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
09:47 16.10.2025
2 Хе хе...
09:48 16.10.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Да си знаеш, НЯМА пасторКА ‼️
09:48 16.10.2025
4 Д-р Лора Свиленова
09:57 16.10.2025
5 Карлос Друсар
10:03 16.10.2025
6 И аз
Коментиран от #7
10:05 16.10.2025
7 Някоя си
До коментар #6 от "И аз":Ами ако е зряла?
Коментиран от #8
10:13 16.10.2025
8 Няма
До коментар #7 от "Някоя си":Да пропусна! Зрелите са най сочни и най вкусни!
10:30 16.10.2025
9 ТяТо
Пример за фалшив християнин, който петни Божието име
10:31 16.10.2025
10 Егати
10:37 16.10.2025
11 Механик
И всеки който не харесва тая тенденция е наричан "хомофоб", "сексист", "първобитен" и пр.
Хора, отваряйте си очите и противодействайте на тия опити да се изчанчи народа, защото нещата са много страшни, а процесите са страшно напреднали. В това нещо са вложени много пари и ресурси и ако не дадем отпор, трудно ще променим нещо.
10:40 16.10.2025