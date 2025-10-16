Осъдиха треньорка на църковен баскетболен отбор за секс с 14-годишна

В Съединените щати жена пастор от Мисисипи призна, че е малтретирала ученичка и получи 10 години условна присъда, съобщи NewsNation.

Обвинената е Линдзи Уайтсайд, младежки пастор и треньор на женски баскетболен отбор в църква в Ернандо. Разследващите установили, че Уайтсайд е извършвала сексуално насилие над 14-годишно момиче от май до ноември 2024 г.

Бившият пастор се призна за виновна и се извини на жертвата и семейството ѝ. Съдът я осъди на 10 години условно, първите три от които тя ще прекара под домашен арест.

Окръжният прокурор разкритикува леката присъда, дадена на Уайтсайд. Той заяви, че делото съдържа повече от 65 страници доказателства, а прокуратурата е поискала 30 години затвор. Прокурорът е сигурен, че леката присъда е наложена само защото подсъдимата е жена.