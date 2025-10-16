Новини
Любопитно »
Осъдиха треньорка на църковен баскетболен отбор за секс с 14-годишна

Осъдиха треньорка на църковен баскетболен отбор за секс с 14-годишна

16 Октомври, 2025 09:44 963 11

  • осъдиха-
  • пастор-
  • треньор-
  • баскетбол-
  • сащ-
  • църковен-
  • сексуално насилие-
  • линдзи уайтсайд

Бившият пастор се призна за виновна и се извини на жертвата и семейството ѝ

Осъдиха треньорка на църковен баскетболен отбор за секс с 14-годишна - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В Съединените щати жена пастор от Мисисипи призна, че е малтретирала ученичка и получи 10 години условна присъда, съобщи NewsNation.

Обвинената е Линдзи Уайтсайд, младежки пастор и треньор на женски баскетболен отбор в църква в Ернандо. Разследващите установили, че Уайтсайд е извършвала сексуално насилие над 14-годишно момиче от май до ноември 2024 г.

Бившият пастор се призна за виновна и се извини на жертвата и семейството ѝ. Съдът я осъди на 10 години условно, първите три от които тя ще прекара под домашен арест.

Окръжният прокурор разкритикува леката присъда, дадена на Уайтсайд. Той заяви, че делото съдържа повече от 65 страници доказателства, а прокуратурата е поискала 30 години затвор. Прокурорът е сигурен, че леката присъда е наложена само защото подсъдимата е жена.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 0 Отговор
    Каква трогателна ЛГБТ драма!Асан и Специ са потресени.🌈🌈🌈🛴🛴🛴😪😪😪

    09:47 16.10.2025

  • 2 Хе хе...

    10 0 Отговор
    Пак добре, че не са й дали медал за принос в утвърждаването на либералните ценности.

    09:48 16.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 0 Отговор
    Филолога,
    Да си знаеш, НЯМА пасторКА ‼️

    09:48 16.10.2025

  • 4 Д-р Лора Свиленова

    4 0 Отговор
    Въпросната Лндзи има поглед на нагла и извратена лес...ка. Въобще не е трябвало да я правят пастор и да тренира женски отбори. Личи си, че е измъчвана от супер греховни страсти, И като го съчетаеш това с токсичния и стресиращ американски начин на живот, историята се връзва.

    09:57 16.10.2025

  • 5 Карлос Друсар

    1 0 Отговор
    Ножичките не се броят за кекс. Реално нема проникване

    10:03 16.10.2025

  • 6 И аз

    1 0 Отговор
    Бих изблизал някоя свежа прасковка.

    Коментиран от #7

    10:05 16.10.2025

  • 7 Някоя си

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "И аз":

    Ами ако е зряла?

    Коментиран от #8

    10:13 16.10.2025

  • 8 Няма

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Някоя си":

    Да пропусна! Зрелите са най сочни и най вкусни!

    10:30 16.10.2025

  • 9 ТяТо

    4 0 Отговор
    Е и супер грозна, досущ като демон в лицето
    Пример за фалшив християнин, който петни Божието име

    10:31 16.10.2025

  • 10 Егати

    2 0 Отговор
    Вместо с тази обратна захапка да опита да поеме някой атрибут заедно с камбанките, тя лесбо станала. Объркани романи.

    10:37 16.10.2025

  • 11 Механик

    3 0 Отговор
    Присъдата е таква лека, не само защото осъдената е жена, а най-вече защото е прелюбодействала с лице от същия пол. Такава е политкоректната тенденция а момента.
    И всеки който не харесва тая тенденция е наричан "хомофоб", "сексист", "първобитен" и пр.
    Хора, отваряйте си очите и противодействайте на тия опити да се изчанчи народа, защото нещата са много страшни, а процесите са страшно напреднали. В това нещо са вложени много пари и ресурси и ако не дадем отпор, трудно ще променим нещо.

    10:40 16.10.2025