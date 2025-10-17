Рецепта на деня: Свински ребра в сладко-кисел сос

Необходими продукти:

1 кг свински ребра;

1 чаена лъжичка сол;

1/2 чаена лъжичка сушен джинджифил;

1 чаена лъжичка сушен чесън;

1/2 чаена лъжичка смлян кориандър;

1 чаена лъжичка сладък или пушен пипер на прах;

смлян черен пипер на вкус;

100 мл портокалов сок;

1 чаена лъжичка мед;

2 супени лъжици соев сос;

2 супени лъжици кетчуп;

2 супени лъжици барбекю сос;

1 чаена лъжичка горчица;

1 супена лъжица ябълково пюре;

1/2 чаена лъжичка сол.

Начин на приготвяне:

1. Отстранете мембраната от задната част на ребрата, за да се усвоят по-добре подправките и да се получи по-равномерен резултат.

2. В купа смесете 1 чаена лъжичка сол, 1/2 чаена лъжичка сушен джинджифил, 1 чаена лъжичка сушен чесън, 1/2 чаена лъжичка смлян кориандър, 1 чаена лъжичка сладък или пушен червен пипер на прах и смлян черен пипер на вкус.

3. Нанесете сместа от подправки равномерно от всички страни на ребрата, втрийте я добре в месото и ги оставете да се мариноват в хладилник поне 2-3 часа, а за предпочитане цяла нощ за максимален вкус.

4. Загрейте фурната до 180°C.

5. Увийте ребрата в хартия за печене, след това в алуминиево фолио, за да запазят сочността си. Печете в предварително загрята фурна за 2 часа.

6. Междувременно пригответе соса. В тенджера смесете 100 мл портокалов сок, 1 чаена лъжичка мед, 2 супени лъжици соев сос, 2 супени лъжици кетчуп, 2 супени лъжици барбекю сос, 1 чаена лъжичка горчица, 1 супена лъжица ябълково пюре и 1/2 чаена лъжичка сол.

Поставете тенджерата на среден огън, като бъркате непрекъснато, и оставете сместа да заври. След като заври, варете още 1 минута, след което свалете от котлона.

7. След 2 часа печене извадете ребрата от фурната, внимателно ги разопаковайте и ги намажете обилно с приготвения сос.

8. Върнете ребрата във фурната (без фолио) и печете още 30 минути на 180°C, за да се карамелизира сосът и да се получи хрупкава повърхност.

9. Извадете ребрата от фурната, оставете ги да починат няколко минути, след което ги сервирайте топли, пише flagman.bg.