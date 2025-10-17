Нова атака от Федърлайн: Бритни Спиърс взимала кокаин, докато кърмила синовете си

Бившият съпруг на поп звездата Бритни Спиърс — Кевин Федърлайн — отново предизвика бурни реакции с откъси от предстоящата си автобиографична книга You Thought You Knew, в която прави поредица от обвинения към певицата. Според изданието Us Weekly, в мемоарите си 46-годишният бивш танцьор и рапър твърди, че Спиърс е употребявала кокаин, докато все още е кърмила двамата им малки синове.

Инцидентът, според думите му, се е случил по време на парти по повод излизането на неговия албум Playing With Fire през 2006 г. В откъс от книгата Федърлайн описва сцена, в която бащата на Бритни, Джейми Спиърс, го предупреждава за поведението ѝ. „Той ме погледна и посочи вратата на съблекалнята. Изражението му беше смесица от неодобрение и тревога, сякаш казваше: ‘Тя е тук и това не е добре’“, пише Федърлайн.

Той твърди, че след като е влязъл вътре, е заварил Бритни и нейна приятелка, „популярна актриса на прага на пробивна роля“, докато употребявали наркотици. „И двете носеха скандални перуки — перуката на Бритни беше електриково синя. Дори не се опитаха да го прикрият“, твърди Кевин Федърлайн.

В книгата не се споменава името на другата жена, но според него в помещението са присъствали и братът на певицата — Брайън Спиърс, както и тогавашният ѝ мениджър и бъдещ годеник Джейсън Трауик.

Кевин Федърлайн описва вечерта като повратен момент в отношенията им. Той твърди, че след случката е помолил Бритни да не се прибира у дома и да не кърми децата. „Казах ѝ: ‘Моля те, не кърми момчетата в това състояние. Обади се на майка си или на някого. Трябва да вземем адаптирано мляко’. Това беше последната капка. Нейната реакция сложи край на брака ни“, пише той.

По това време синовете им — Шон Престън и Джейдън Джеймс — са били едва на една година и на един месец. Самият брак на Бритни Спиърс и Кевин Федърлайн приключва малко след инцидента, като певицата подава документи за развод през ноември 2006 г.

Според информация на Page Six и The Daily Mail, мемоарите на Федърлайн, които ще излязат под егидата на издателството HarperCollins в края на октомври, включват и други спорни твърдения, свързани с психичното състояние на Бритни по време на настойничеството ѝ, както и с отношенията ѝ с баща ѝ, Джейми Спиърс.

Представители на Бритни Спиърс са отказали официален коментар по повод новите обвинения, но близки до певицата споделят пред People, че мемоарите са „поредният опит на Федърлайн да извлече финансова полза от името ѝ“, след като издръжката за децата им е приключила през 2023 г.

Певицата, която през 2021 г. най-накрая бе освободена от 13-годишното си съдебно настойничество, в последните месеци работи върху нови музикални проекти и мемоари, публикувани през 2023 г. под заглавието The Woman in Me. В тях Бритни Спиърс описва собствената си версия на брака с Федърлайн, като заявява, че се е чувствала „манипулирана и предадена“.

Очаква се книгата на Кевин Федърлайн да предизвика нова вълна от напрежение между бившите съпрузи и да постави отново под светлината на прожекторите една от най-бурните холивудски истории от началото на 2000-те.