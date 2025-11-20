Новини
Любопитно »
Ватикана разкри, че Мадоната, плачеща с кървави сълзи, е измама

Ватикана разкри, че Мадоната, плачеща с кървави сълзи, е измама

20 Ноември, 2025 14:31 2 673 11

  • мадона-
  • кървави сълзи-
  • кръв-
  • измама-
  • ватикана-
  • дева мария

Измамниците са събрали стотици хиляди евро от престъпната си схема

Ватикана разкри, че Мадоната, плачеща с кървави сълзи, е измама - 1
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Град Тревиняно Романо в Италия е бил място за масови поклонения: вярващи се стичали там, за да се молят на Мадоната, плачеща с кървави сълзи, и дарявали големи суми пари на собствениците на святото място. Но всичко завършило зле за тях: от Ватикана разкриха, че измамници са използвали свинска кръв, за да измамят католици, от които са успели да съберат една трета от милион евро, пишат местните медии, цитирани от Телеграф.

От 2017 г. насам стотици католически поклонници се стичат към малкото градче Тревиняно Романо близо до Рим. Домът на 50-годишната сицилианка Джизела Кардия се е превърнал в магнит за вярващите.

Жената и съпругът ѝ твърдяли, че статуя на Дева Мария, която били закупили в Полша година по-рано, започнала да плаче с кръв и да показва знаци. Твърди се, че Мадоната ги е насочила към „свято място“ на брега на езерото Брачано, подходящо за поклонение. Според двойката, всеки трети ден от месеца в 15:00 часа тя предсказвала предстоящи катаклизми като земетресения, и обяснявала на двойката как да се молят правилно, за да избегнат Божието наказание.

Под влиянието на реликвата, твърдят Жизела и съпругът ѝ, са се случвали изцеления и дори случаи на непорочно зачатие. По-късно към „Дева Мария от Тревиняно“ е добавен мироструящ образ на Христос и струйката от желаещи да се включат в чудото се е превърнала в бушуващ порой.

Кардия стартира уебсайт, посветен на реликвите, започна да рекламира своя „дом за поклонение“ в социалните мрежи и като цяло стана знаменитост: репортажи за нея бяха заснети по централната телевизия.

Нейните последователи, включително свещеници, поискаха Ватикана да признае случващото се за чудо.

Ватикана изпратил епископ Марко Салви от Чивита Кастелана да разследва случая. Той се сблъскал с трудна ситуация, под натиск от последователите на семейство Кардия. Заплахи идвали дори от Америка и Франция, толкова широко разпространен бил култът към „Майката на Дева Мария от Тревиня“.

Салви обаче не трепнал. В крайна сметка комисия на Светия престол обявила „чудото“ за фалшиво и епархията призовала вярващите да не участват в молитвените събрания, провеждани от семейството. Кръвта, която Дева Мария „плачела“, се оказала свинска кръв, чието течение било инсценирано с помощта на прости технически трикове.

Този момент се оказа фатален за „визионерската Мадона“, както Жизела беше известна на феновете си. Няколко енориаши, дарили на Кардия и съпруга ѝ, се свързали с местната полиция. Разследващите установили, че между 2018 и 2023 г. верните са дарили над 300 000 евро. Семейство Кардия вече похарчили част от даренията не за развитието на „святото място“, а за себе си, купувайки луксозен автомобил и парцел земя.

Причината на двойката да напусне Сицилия и да се премести в Тревиняно Романо също е прозаична. Жизела имала керамичен бизнес там и след измама с фалит получила двегодишна условна присъда. С такъв „багаж“ нямало никаква перспектива за успешна кариера в по-патриархалния юг, затова семейството решило да започне нов живот.

Сега Джизела Кардия и съпругът ѝ са обвинени в утежнена измама и ги заплашват до пет години затвор.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Онуфрий

    24 1 Отговор
    Защо трябваше да чакате някакъв ватикан да ви отваря очите, слепи такива!

    Коментиран от #2, #11

    14:36 20.11.2025

  • 2 Не са се

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Онуфрий":

    ... Отчитали на Ватикана!!!!

    14:39 20.11.2025

  • 3 Цеко сифоня

    29 1 Отговор
    Абе от Ватикана имат да признават за още много измами, ама крият архивите.

    14:40 20.11.2025

  • 4 Далавера Импекс

    17 0 Отговор
    Тази измама я разкриха много отдавна

    14:51 20.11.2025

  • 5 Стара чанта

    27 3 Отговор
    Църквата - като институция си е най- голямата измама и заблуда. Едно гнездо на пе д оф ил и , незаконни банки, финансови далавери, бл у дс тва ... И потулване на всичко това !

    15:08 20.11.2025

  • 6 Сила

    17 3 Отговор
    Тука великия Божидар Димитров копа и спука фекалната тръба на неква провинциална канализация ( не помня вече къде ) и обяви бликналия извор за" светена вода " ... напълни шишенце , подаде му го и Тиквата пи от него !!! Велик момент беше ....!!!!!👏👏👏🥳💥⚡🇧🇬

    15:21 20.11.2025

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    12 3 Отговор
    Остана да признаят, че съществуването на Бог е измама❗🤔❗

    Коментиран от #8

    15:50 20.11.2025

  • 8 999

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Когато всички възможности са изчерпани- няма атеисти.

    16:06 20.11.2025

  • 9 Дедо Поп

    2 2 Отговор
    Не всичко е фалшиво ! И аз съм мироточив когато опрощавам съгрешите булки !

    16:07 20.11.2025

  • 10 Мда-даааааа

    6 0 Отговор
    Тя цялата религия е фалшива, вие само за едно "чудо" сте се хванали

    17:19 20.11.2025

  • 11 Селянина с колелото

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Онуфрий":

    От Ватикана и за другите измами ще си признаят, но трябва да мине още време.

    12:41 21.11.2025