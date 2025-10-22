Хладнокръвно и с удоволствие: Студентка закла хазяина си и уби с отрова за мишки три жени

Безскрупулна серийна убийца бе заловена в Бразилия, след като е ликвидирала четирима души в рамките на пет месеца, предаде „Ню Йорк Поуст“.

Арестуваната е Ана Паула Велосо Фернандес, 36-годишна студентка по право от Сао Пауло. Полицията съобщи, че тя обича да манипулира хората, изпитва удоволствие от убийствата и не показва признаци на разкаяние. Фернандес първоначално е арестувана във връзка със смъртта на хазяина си. Фернандес признава, че го е намушкала по време на спор. След това тя покрива стаята, където е станало престъплението, с чаршаф, за да попречи на сина си и племенника си да видят останките. Тя се обажда в полицията едва пет дни по-късно, когато синът ѝ започва да се оплаква от неприятна миризма и в къщата се появяват личинки.

Фернандес първоначално не е заподозряна и случаят е прекратен поради липса на доказателства. Дъщерята на хазяина обаче настоява разследването да бъде възобновено, след което полицията обвинява Фернандес за престъплението. Студентката по право скоро е свързана с още три престъпления, извършени между януари и май. Открито е, че е дала отрова за плъхове на Мария Апаресида Родригес, Хайдер Мхазрес и Нийл Корея да Силва. Лекарите не са успели да ги спасят. Според бразилската полиция Фернандес е извършила тези престъпления от отмъщение и финансова изгода.

Разследването установило също, че преди това е тествала отрова върху кучета и е отровила поне десет животни по време на експериментите. В същото време тя е била активна в социалните мрежи, публикувайки свои снимки в модни тоалети, спечелвайки си от журналистите прякора „бляскава убийца“. Фернандес в момента е в затвора. Разследването продължава.