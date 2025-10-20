Новини
Виктор Калев на 56 години – актьорът, който превърна смеха в изкуство

20 Октомври, 2025 12:46 568 8

Калев е известен със способността си да съчетава хумора с тъга и дълбочина

Виктор Калев на 56 години – актьорът, който превърна смеха в изкуство - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес рожден ден празнува един от най-обичаните български актьори и комици – Виктор Калев. С уникалния си талант да предизвиква усмивки и сълзи едновременно, той се утвърди като едно от най-ярките имена в родното театрално и телевизионно изкуство.

От Златоград до сцените на България

Виктор Калев е роден в Златоград и още като дете показва артистичен талант и чувство за хумор. Завършва актьорско майсторство във НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, след което започва кариерата си в театъра. Широката публика го обиква благодарение на участията му в телевизионните предавания „Каналето“ и „Шоуто на Слави“, където създава редица култови образи и реплики, останали в златния фонд на българската телевизия.

Характерен стил и незабравими превъплъщения

Калев е известен със способността си да съчетава хумора с тъга и дълбочина. Неговите герои често са едновременно смешни и трогателни – от типичните български образи до комедийни карикатури, в които зрителят открива частица от себе си. Образи като „Гугутката“ и други негови превъплъщения са се превърнали в емблема на съвременния български хумор.

„Грамофонът“ – спектакъл от душа и сърце

През последните години Виктор Калев обикаля страната със своя авторски спектакъл „Грамофонът“ – музикално-поетичен спектакъл, който съчетава лични спомени, песни и хумор. Публиката го приема с огромен интерес, а всяка среща с него се превръща в емоционално преживяване.

Сърце за хората

Извън сцената Виктор Калев е известен с добротата и съпричастността си. През последните месеци участва в благотворителни инициативи, като средствата от някои от представленията му са насочени към лечението на тежко болни деца.

Бъдещи изяви

Виктор излиза пред своята публика и на 14 ноември в НДК, за да докаже, че няма нищо по-трепетно от автобиографично шоу, което създава интимна атмосфера дори в компанията на пълната зала номер едно. Емоциите в разказите му за детството са разтърсващи. Той с открито сърце разказва за съкровени преживявания, трудности, блянове и радости, а между грабващите монолози изпълнява култови български шлагери. Въвлича зрителите в пътешествие във времето, за да сподели с тях важни моменти от битието си и да ги срещне с някои от най-знаковите личности в кариерата му.

По традиция той е поканил скъпи приятели за 14 ноември – Орлин Горанов и Нели Петкова. В шоуто са участвали почти всички звезди в поп културата.

„Билетите за НДК свършиха, следващата дата е 28 април. През цялото лято „Грамофонът“ беше най-продаваният и гледан музикален спектакъл за девета поредна година.“, коментира Кирил Кирилов, съпродуцент на Виктор Калев. Българите в Брюксел ще аплодират забележителния артист и неговото представление на 7 декември, пише standartnews.com.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    5 7 Отговор
    жив помияяр

    12:47 20.10.2025

  • 2 глоги

    3 1 Отговор
    Виктор Калев Е на 56 години.

    12:49 20.10.2025

  • 3 Мина Анева

    0 5 Отговор
    Защо Виктор Калев не е Колев?

    12:53 20.10.2025

  • 4 бушприт

    4 0 Отговор
    Завършва актьорско майсторство В НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“,.....а не във.

    12:55 20.10.2025

  • 5 ъгъл

    3 0 Отговор
    Актьорът, който превърна смеха в 7-мото изкуство

    13:00 20.10.2025

  • 6 Чочо

    3 0 Отговор
    Жив и здрав бъди.

    13:16 20.10.2025

  • 7 препис

    1 0 Отговор
    Жив и здрав бъди още много дни!

    13:24 20.10.2025

  • 8 Голям актьор!

    1 0 Отговор
    Да е жив и здрав!

    13:50 20.10.2025