Жената на Силвестър Сталоун има теория защо Холивуд е пълен с трансджендър деца

20 Октомври, 2025 16:31 1 805 10

"Всичко е прекалено разпуснато. Има прекалено много от всичко", казва Дженифър Флавин

Жената на Силвестър Сталоун има теория защо Холивуд е пълен с трансджендър деца - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Съпругата на Силвестър Сталоун – Дженифър Флавин – сподели своята теория, поради които според нея децата на известни личности по-често се идентифицират като трансджендър.

В подкаста The Katie Miller Podcast, в епизод, цитиран от Fox News Digital, 57-годишната Флавин заяви, че според нея Холивуд създава среда, в която свободното изразяване често преминава границите на реалното възпитание. „Холивуд е изцяло за изразяване. Ако днес решиш, че си котка – си котка. Всичко е прекалено разпуснато“, каза тя.

Бившият модел допълни, че според нея проблемът се корени и в липсата на структура при възпитанието на децата в заможни семейства. „Не осъзнаваме, че тези деца не са наши аксесоари. Те са човешки същества, които имат нужда от ред. Структурата е важна, защото помага на мозъка им да организира света около тях. А когато има прекалено много от всичко – става объркващо за едно малко дете“, подчерта тя.

Флавин сподели и личен опит от отглеждането на трите ѝ дъщери със Силвестър Сталоун – София (29 г.), Систин (27 г.) и Скарлет (23 г.).

„Важно е децата да се възпитават с разум и здравословни граници. Когато пораснат, могат сами да решат какви искат да бъдат“, каза тя. „Моите дъщери бяха мъжки момичета – обичаха да носят панталони, да играят спорт и да прекарват време с момчета. Но никога не съм им казвала: ‘Значи сте момчета.’ Просто им казвах: ‘Харесвате спорта, това е чудесно.’“

Флавин и Сталоун са женени от май 1997 г., въпреки че отношенията им не винаги са били безоблачни. През август 2022 г. тя подаде молба за развод с актьора, известен с ролята си на Роки Балбоа, но месец по-късно двамата се събраха отново.

Темата за децата на известни личности, които се идентифицират като трансджендър, остава широко обсъждана в САЩ. Сред публично изразилите подкрепа за своите деца е актьорът Лийв Шрайбър, който по-рано тази година разказа пред Variety за преживяванията си с дъщеря си Кай, родена от връзката му с актрисата Наоми Уотс. „Кай винаги е била това, което е. Най-силният момент беше, когато поиска да променим местоименията ѝ. Не беше голяма изненада, защото винаги е била женствена“, сподели Шрайбър.

Актьорът изрази гордост от решимостта на 16-годишната си дъщеря да отстоява идентичността си: „Кай е борец. Важно е, че казва: ‘Да, аз съм транс, и това съм аз.’“

Сред знаменитостите с трансдеца са и Джейми Лий Къртис, Меган Фокс, Синтия Никсън, Робърт де Ниро, Шарлийз Терон и др.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кой разбрал-разбрал

    27 3 Отговор
    Меката на джендърството и Западните либерални ценности.

    16:35 20.10.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    16 2 Отговор
    Щото иначе няма да ги наемат за нови филми 😉

    16:38 20.10.2025

  • 4 Пич

    20 0 Отговор
    Там всички служат на разврата и пороците ! Затова никой не свършва добре ! Само от земния съдия може да се избяга , от небесният - не !!!

    16:42 20.10.2025

  • 5 000

    17 1 Отговор
    да си травестит в сегашното западно общество е признак за висок морал, облечен под празната обвивка на т. нар. демокрация. либералното възприятие за света е възприятие на болни хора, ощетени от живота, загърбели Бог.

    16:47 20.10.2025

  • 6 А Путин има теория

    1 12 Отговор
    Защо Москва е пълна със транс джендър деца

    Коментиран от #7

    16:54 20.10.2025

  • 7 ЕДНО ИЗБЯГАЛО

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "А Путин има теория":

    И НАПИСАЛО КОМЕНТАР 6 във ФАКТИ

    16:58 20.10.2025

  • 8 Как да не са трансджендъри, като нямат

    4 1 Отговор
    нормални хора. От двама мъже, това се пръква!?

    16:59 20.10.2025

  • 9 Здрасти

    2 0 Отговор
    Няма как да са транс деца, защото трябва да си сменят пола преди това. Щом има пишшка, значи не е дъщеря. Транссексуален (трансджендър) ставаш като си смениш пола, дотогава си трасвестит. Не можеш да кажеш днеска аз съм транс като аз съм котка, щото нито си котка, нито си си отрязал оная раблта.

    17:28 20.10.2025

  • 10 Механик

    1 0 Отговор
    Мога да кажа много неща, но ще въздържа и ще кажа само едно; Сбъркана работа.

    17:34 20.10.2025