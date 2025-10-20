Жената на Силвестър Сталоун има теория защо Холивуд е пълен с трансджендър деца

Съпругата на Силвестър Сталоун – Дженифър Флавин – сподели своята теория, поради които според нея децата на известни личности по-често се идентифицират като трансджендър.

В подкаста The Katie Miller Podcast, в епизод, цитиран от Fox News Digital, 57-годишната Флавин заяви, че според нея Холивуд създава среда, в която свободното изразяване често преминава границите на реалното възпитание. „Холивуд е изцяло за изразяване. Ако днес решиш, че си котка – си котка. Всичко е прекалено разпуснато“, каза тя.

Бившият модел допълни, че според нея проблемът се корени и в липсата на структура при възпитанието на децата в заможни семейства. „Не осъзнаваме, че тези деца не са наши аксесоари. Те са човешки същества, които имат нужда от ред. Структурата е важна, защото помага на мозъка им да организира света около тях. А когато има прекалено много от всичко – става объркващо за едно малко дете“, подчерта тя.

Флавин сподели и личен опит от отглеждането на трите ѝ дъщери със Силвестър Сталоун – София (29 г.), Систин (27 г.) и Скарлет (23 г.).

„Важно е децата да се възпитават с разум и здравословни граници. Когато пораснат, могат сами да решат какви искат да бъдат“, каза тя. „Моите дъщери бяха мъжки момичета – обичаха да носят панталони, да играят спорт и да прекарват време с момчета. Но никога не съм им казвала: ‘Значи сте момчета.’ Просто им казвах: ‘Харесвате спорта, това е чудесно.’“

Флавин и Сталоун са женени от май 1997 г., въпреки че отношенията им не винаги са били безоблачни. През август 2022 г. тя подаде молба за развод с актьора, известен с ролята си на Роки Балбоа, но месец по-късно двамата се събраха отново.

Темата за децата на известни личности, които се идентифицират като трансджендър, остава широко обсъждана в САЩ. Сред публично изразилите подкрепа за своите деца е актьорът Лийв Шрайбър, който по-рано тази година разказа пред Variety за преживяванията си с дъщеря си Кай, родена от връзката му с актрисата Наоми Уотс. „Кай винаги е била това, което е. Най-силният момент беше, когато поиска да променим местоименията ѝ. Не беше голяма изненада, защото винаги е била женствена“, сподели Шрайбър.

Актьорът изрази гордост от решимостта на 16-годишната си дъщеря да отстоява идентичността си: „Кай е борец. Важно е, че казва: ‘Да, аз съм транс, и това съм аз.’“

Сред знаменитостите с трансдеца са и Джейми Лий Къртис, Меган Фокс, Синтия Никсън, Робърт де Ниро, Шарлийз Терон и др.