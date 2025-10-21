Новини
Любопитно »
Кайли Дженър празнува 10 годишнината на козметичния си бранд само по червило (СНИМКИ)

Кайли Дженър празнува 10 годишнината на козметичния си бранд само по червило (СНИМКИ)

21 Октомври, 2025 18:01 627 0

  • кайли дженър-
  • козметика-
  • 10 години-
  • червило-
  • гланц-
  • компания-
  • бранд

Младата бизнесдама се появи по ексцентричен секси тоалет създаден само от червилата ѝ

Кайли Дженър празнува 10 годишнината на козметичния си бранд само по червило (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кайли Дженър отпразнува десетата годишнина на своята марка Kylie Cosmetics с необичаен тоалет, създаден изцяло от нейните емблематични течни червила.

Дизайнерката Лоръл ДеУит публикува в неделя в Instagram снимка на 28-годишната бизнесдама, облечена в тоалет, изработен изцяло от компоненти на най-продаваните ѝ козметични артикули. Стайлингът е дело на Александра Роуз и Макензи Грандкуист.

Дизайнът напомня на предишна концепция на ДеУит, реализирана през 2022 г. за корицата на CR Fashion Book. Тогава Дженър позира с топ, направен от цветни комплекти червила, като снимката бе озаглавена „How it started…“, а новата визия – „How it’s going“.

В актуалния си вариант Дженър носи бюстие, изработено от моливи за устни, и пола, съставена от гланцове, свързани с метална верижна мрежа. Кафявата ѝ коса е пусната свободно по раменете, а в краищата ѝ се забелязва лек зелен оттенък, типичен за по-ранен етап от кариерата ѝ, когато тя създаде козметичната си компания.

Лоръл ДеУит е работила с Дженър по редица проекти. През май тази година тя създаде огромна розова панделка за промоционална фотосесия на Kylie Cosmetics, а по-рано проектира розова каубойска шапка с декоративни елементи за марката. Сред нейните творби е и костюмът на Елвира, който Дженър носи за Хелоуин преди няколко години.

В събота вечер най-малката дъщеря на Крис Дженър бе заснета на празненство по повод юбилея на марката, облечена в розова латексова рокля, съчетана с новата ѝ розова коса — препратка към т.нар. „King Kylie“ етап от кариерата ѝ и лимитираната серия продукти със същото име.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ