Кайли Дженър празнува 10 годишнината на козметичния си бранд само по червило (СНИМКИ)

Кайли Дженър отпразнува десетата годишнина на своята марка Kylie Cosmetics с необичаен тоалет, създаден изцяло от нейните емблематични течни червила.

Дизайнерката Лоръл ДеУит публикува в неделя в Instagram снимка на 28-годишната бизнесдама, облечена в тоалет, изработен изцяло от компоненти на най-продаваните ѝ козметични артикули. Стайлингът е дело на Александра Роуз и Макензи Грандкуист.

Дизайнът напомня на предишна концепция на ДеУит, реализирана през 2022 г. за корицата на CR Fashion Book. Тогава Дженър позира с топ, направен от цветни комплекти червила, като снимката бе озаглавена „How it started…“, а новата визия – „How it’s going“.

В актуалния си вариант Дженър носи бюстие, изработено от моливи за устни, и пола, съставена от гланцове, свързани с метална верижна мрежа. Кафявата ѝ коса е пусната свободно по раменете, а в краищата ѝ се забелязва лек зелен оттенък, типичен за по-ранен етап от кариерата ѝ, когато тя създаде козметичната си компания.

Лоръл ДеУит е работила с Дженър по редица проекти. През май тази година тя създаде огромна розова панделка за промоционална фотосесия на Kylie Cosmetics, а по-рано проектира розова каубойска шапка с декоративни елементи за марката. Сред нейните творби е и костюмът на Елвира, който Дженър носи за Хелоуин преди няколко години.

В събота вечер най-малката дъщеря на Крис Дженър бе заснета на празненство по повод юбилея на марката, облечена в розова латексова рокля, съчетана с новата ѝ розова коса — препратка към т.нар. „King Kylie“ етап от кариерата ѝ и лимитираната серия продукти със същото име.