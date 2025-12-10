Кайли Дженър и Тимъти Шаламе се появиха публично заедно, въпреки слуховете за раздяла

Кайли Дженър и Тимъти Шаламе показаха, че любовта им е все още е жива, когато тя се присъедини към актьора на премиерата на новия му филм "Марти Суприм" в Лос Анджелис. 28-годишната риалити звезда и 29-годишният актьор опровергаха слуховете за раздяла, докато се сгушваха един до друг на червения килим, пише dir.bg.

Майката на две деца блесна в зашеметяваща оранжева рокля Chrome Hearts, която привлече вниманието към пищното ѝ деколте. Тимъти реши да я допълни, появявайки се с оранжев кожен костюм и ботуши Chrome Hearts. Номинираната за "Оскар" звезда, която играе шампиона по тенис на маса Марти Маузер в последния си филм, носеше и чанта през рамо с ролка за пинг-понг Chrome Hearts.

Двамата доказаха, че все още са много влюбени, след като не бяха виждани заедно от няколко седмици, което доведе до спекулации, че са поели по различни пътища. Кайли и Тимъти не са били виждани заедно от 8 октомври, когато бяха на трибуните, гледайки мача между New York Yankees и Toronto Blue Jays на стадион "Янки".

Докато слуховете за раздяла се разпространяваха миналия месец, се появи интервю на Шаламе, в което той избягва въпроси за връзката си с Кайли. Той категорично заяви, че "няма да говори" за романса им, добавяйки пред Vogue: "Не го казвам със страх, просто нямам какво да кажа."

Кайли и Тимъти бяха свързани за първи път през април 2023 г. и потвърдиха публично връзката си през септември същата година, когато бяха видени страстно да се целуват на концерт на Бионсе.

Въпреки че не се страхуват да бъдат зърнати заедно публично, те пазят връзката си далеч от социалните медии и тя се въздържа да споменава името му в семейното им предаване по Hulu.

Разпространяват се твърдения, че относителната им поверителност относно романса им се дължи на желанието на Тимъти да бъде възприеман за сериозен актьор.