Обявиха френска луксозна марка за най-популярна в света на модата

Престижната платформа за анализ на потребителските тенденции Lyst обяви, че френската луксозна марка Saint Laurent е изкачила върха на световната популярност. За първи път в историята на класацията, емблематичният бранд изпревари досегашния лидер Miu Miu, който тази година се нарежда на второ място.

В топ пет на най-търсените и обичани модни къщи попадат още Cos, който заема третата позиция, следван от The Row и Coach.

Впечатляващото представяне на Saint Laurent бележи нова ера в предпочитанията на модните ентусиасти по цял свят. Сред останалите фаворити на потребителите, според данните на Lyst, се нареждат още имената на Prada, Bottega Veneta и Loewe, които неотменно присъстват в списъка на най-желаните лейбъли.

Ralph Lauren и Chloé също намират място сред първите десет, затвърждавайки позициите си на глобални модни икони. Любопитен факт от последните анализи на платформата е, че джапанките Havaianas се оказват най-популярният артикул сред потребителите, доказвайки, че комфортът и стилът могат да вървят ръка за ръка.

Тази престижна класация на Lyst се базира на задълбочено проучване на онлайн търсенията, покупките и социалните взаимодействия на милиони модни последователи. Резултатите ясно показват, че Saint Laurent не само диктува тенденциите, но и завладява сърцата на ценителите на лукса.