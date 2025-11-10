Новини
Любопитно »
Обявиха френска луксозна марка за най-популярна в света на модата

10 Ноември, 2025 08:42 812 3

Saint Laurent оглави световната модна сцена

Обявиха френска луксозна марка за най-популярна в света на модата - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Престижната платформа за анализ на потребителските тенденции Lyst обяви, че френската луксозна марка Saint Laurent е изкачила върха на световната популярност. За първи път в историята на класацията, емблематичният бранд изпревари досегашния лидер Miu Miu, който тази година се нарежда на второ място.

В топ пет на най-търсените и обичани модни къщи попадат още Cos, който заема третата позиция, следван от The Row и Coach.

Впечатляващото представяне на Saint Laurent бележи нова ера в предпочитанията на модните ентусиасти по цял свят. Сред останалите фаворити на потребителите, според данните на Lyst, се нареждат още имената на Prada, Bottega Veneta и Loewe, които неотменно присъстват в списъка на най-желаните лейбъли.

Ralph Lauren и Chloé също намират място сред първите десет, затвърждавайки позициите си на глобални модни икони. Любопитен факт от последните анализи на платформата е, че джапанките Havaianas се оказват най-популярният артикул сред потребителите, доказвайки, че комфортът и стилът могат да вървят ръка за ръка.

Тази престижна класация на Lyst се базира на задълбочено проучване на онлайн търсенията, покупките и социалните взаимодействия на милиони модни последователи. Резултатите ясно показват, че Saint Laurent не само диктува тенденциите, но и завладява сърцата на ценителите на лукса.


  • 1 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    А ония, изчанчените скъпотии за откаченяци, Balenciaga, те къде са в класацията?

    08:47 10.11.2025

  • 2 Мартин бокал мирингията

    1 0 Отговор
    Докато зидам тухли исцоцвам на владетеля млякото да ми дойде малко сила 🥳🤭🤣😂💯

    08:50 10.11.2025

  • 3 факуса

    2 0 Отговор
    ха ха и към световната дългова сцена се качвате

    08:57 10.11.2025