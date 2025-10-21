Аксел Роуз с гневен изблик пред хиляди, потроши сцената по време на концерт (ВИДЕО)

Легендарният фронтмен на Guns N’ Roses Аксел Роуз демонстрира своя избухлив темперамент по време на концерт в аржентинската столица, когато прекъсна изпълнението си и изрази недоволство от технически проблем на сцената.

Инцидентът се случи по време на изпълнението на класическия хит Welcome to the Jungle на стадион Estadio Tomás Adolfo Ducó в Буенос Айрес, където групата свири пред десетки хиляди зрители в рамките на южноамериканската част от световното си турне. Според кадри, публикувани в социалните мрежи и потвърдени от Rolling Stone Argentina, Роуз внезапно прекъсва песента, рита бас барабана и хвърля микрофона си в посока на ударните.

Първоначалните реакции в публиката бяха смесени — някои фенове предположиха, че певецът е недоволен от барабаниста Айзък Карпентър, който замества редовния член Франк Ферер. Източници, цитирани от Billboard Latin America, уточняват обаче, че причината за избухването е чисто техническа — неизправност в мониторните слушалки на фронтмена, които предавали само звука на барабаните, но не и останалите инструменти.

След кратка пауза екипът по озвучаване успял да отстрани проблема до началото на третата песен. Аксел Роуз се върнал на сцената видимо по-спокоен, а концертът продължил без инциденти. Към края на вечерта певецът дори се усмихнал и благодари на публиката за търпението.

Свидетели споделят пред Clarin и TN Show в Аржентина, че атмосферата бързо се нормализирала, а групата изнесла пълния си сетлист от 24 песни, включително Sweet Child O’ Mine, November Rain и Paradise City.

Представител на Guns N’ Roses потвърди пред NME, че инцидентът не е оказал влияние върху останалите концерти от турнето. „Аксел беше временно изолиран от звука на бандата заради повреда в мониторния канал. Всичко беше решено на място и шоуто продължи по план,“ гласи официалното съобщение.

Това не е първият подобен случай в кариерата на Роуз, който е известен с избухванията си на сцена още от началото на 90-те години. По време на турнето Use Your Illusion през 1991 г. певецът напусна концерт в Сейнт Луис, което предизвика масови безредици. В последните години обаче фронтменът се стреми да поддържа по-умерен публичен образ, като според Variety поведението му по време на сегашното турне е „професионално и стабилно“.

Аржентинският концерт е част от световното турне на Guns N’ Roses, което ще продължи до края на ноември с дати в Бразилия и Чили, след което групата планира кратка почивка и подготовка за нови участия през 2026 г.