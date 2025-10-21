Новини
Аксел Роуз с гневен изблик пред хиляди, потроши сцената по време на концерт (ВИДЕО)

21 Октомври, 2025 15:31 1 559 10

  • аксел роуз-
  • гняв-
  • гънс ен роузис

Вокалистът на Guns N’ Roses имал проблем със слушалките

Аксел Роуз с гневен изблик пред хиляди, потроши сцената по време на концерт (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Легендарният фронтмен на Guns N’ Roses Аксел Роуз демонстрира своя избухлив темперамент по време на концерт в аржентинската столица, когато прекъсна изпълнението си и изрази недоволство от технически проблем на сцената.

Инцидентът се случи по време на изпълнението на класическия хит Welcome to the Jungle на стадион Estadio Tomás Adolfo Ducó в Буенос Айрес, където групата свири пред десетки хиляди зрители в рамките на южноамериканската част от световното си турне. Според кадри, публикувани в социалните мрежи и потвърдени от Rolling Stone Argentina, Роуз внезапно прекъсва песента, рита бас барабана и хвърля микрофона си в посока на ударните.

Първоначалните реакции в публиката бяха смесени — някои фенове предположиха, че певецът е недоволен от барабаниста Айзък Карпентър, който замества редовния член Франк Ферер. Източници, цитирани от Billboard Latin America, уточняват обаче, че причината за избухването е чисто техническа — неизправност в мониторните слушалки на фронтмена, които предавали само звука на барабаните, но не и останалите инструменти.

След кратка пауза екипът по озвучаване успял да отстрани проблема до началото на третата песен. Аксел Роуз се върнал на сцената видимо по-спокоен, а концертът продължил без инциденти. Към края на вечерта певецът дори се усмихнал и благодари на публиката за търпението.

Свидетели споделят пред Clarin и TN Show в Аржентина, че атмосферата бързо се нормализирала, а групата изнесла пълния си сетлист от 24 песни, включително Sweet Child O’ Mine, November Rain и Paradise City.

Представител на Guns N’ Roses потвърди пред NME, че инцидентът не е оказал влияние върху останалите концерти от турнето. „Аксел беше временно изолиран от звука на бандата заради повреда в мониторния канал. Всичко беше решено на място и шоуто продължи по план,“ гласи официалното съобщение.

Това не е първият подобен случай в кариерата на Роуз, който е известен с избухванията си на сцена още от началото на 90-те години. По време на турнето Use Your Illusion през 1991 г. певецът напусна концерт в Сейнт Луис, което предизвика масови безредици. В последните години обаче фронтменът се стреми да поддържа по-умерен публичен образ, като според Variety поведението му по време на сегашното турне е „професионално и стабилно“.

Аржентинският концерт е част от световното турне на Guns N’ Roses, което ще продължи до края на ноември с дати в Бразилия и Чили, след което групата планира кратка почивка и подготовка за нови участия през 2026 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ахоййййййййй

    19 2 Отговор
    Трябва ли да се обръща внимание на вечнонадрусани идивидчета ?

    Коментиран от #6

    15:35 21.10.2025

  • 2 бушприт

    16 3 Отговор
    Негова си работа,показва си културата и възпитанието.

    Коментиран от #4

    15:37 21.10.2025

  • 3 хи хи

    15 2 Отговор
    А бе и едно време не можеше да пее , а сега като одъртя , изглупя и изпростя тотално , какво друго му остава освен да свърши някоя простащина на сцена , че белким нЕкой го наплюе поне ....

    15:41 21.10.2025

  • 4 Георги

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "бушприт":

    добре, че не слуша чалга, че тогава не знам какво щеше да е

    15:43 21.10.2025

  • 5 Механик

    6 3 Отговор
    То маймуната ако не си покаже маймунджалъцте пред публика, къде другаде.
    А тоя е нонстоп фиркан и друсан.

    Коментиран от #10

    15:49 21.10.2025

  • 6 Ъхъ

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "ахоййййййййй":

    Като дете е бил многократно изнасилван от баща си!

    16:02 21.10.2025

  • 7 Карлос Друсар

    3 3 Отговор
    Такива ненормалници в Ливан ги връзваме на някой дирек и ги замеряме с камъни за назидание

    16:04 21.10.2025

  • 8 Опааа

    4 3 Отговор
    Тъп наркоман!

    16:18 21.10.2025

  • 9 даа

    2 2 Отговор
    така е наркотиците не прощават…

    16:18 21.10.2025

  • 10 ГН ‘ Р

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Кой е той , и кой си ти - господин никой ? И не е нужно да си маймуна за да допускаш правописни грешки !

    16:20 21.10.2025