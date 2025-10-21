Аксел Роуз с гневен изблик пред хиляди, потроши сцената по време на концерт (ВИДЕО)

Легендарният фронтмен на Guns N’ Roses Аксел Роуз демонстрира своя избухлив темперамент по време на концерт в аржентинската столица, когато прекъсна изпълнението си и изрази недоволство от технически проблем на сцената.
Инцидентът се случи по време на изпълнението на класическия хит Welcome to the Jungle на стадион Estadio Tomás Adolfo Ducó в Буенос Айрес, където групата свири пред десетки хиляди зрители в рамките на южноамериканската част от световното си турне. Според кадри, публикувани в социалните мрежи и потвърдени от Rolling Stone Argentina, Роуз внезапно прекъсва песента, рита бас барабана и хвърля микрофона си в посока на ударните.
Първоначалните реакции в публиката бяха смесени — някои фенове предположиха, че певецът е недоволен от барабаниста Айзък Карпентър, който замества редовния член Франк Ферер. Източници, цитирани от Billboard Latin America, уточняват обаче, че причината за избухването е чисто техническа — неизправност в мониторните слушалки на фронтмена, които предавали само звука на барабаните, но не и останалите инструменти.
След кратка пауза екипът по озвучаване успял да отстрани проблема до началото на третата песен. Аксел Роуз се върнал на сцената видимо по-спокоен, а концертът продължил без инциденти. Към края на вечерта певецът дори се усмихнал и благодари на публиката за търпението.
Свидетели споделят пред Clarin и TN Show в Аржентина, че атмосферата бързо се нормализирала, а групата изнесла пълния си сетлист от 24 песни, включително Sweet Child O’ Mine, November Rain и Paradise City.
Представител на Guns N’ Roses потвърди пред NME, че инцидентът не е оказал влияние върху останалите концерти от турнето. „Аксел беше временно изолиран от звука на бандата заради повреда в мониторния канал. Всичко беше решено на място и шоуто продължи по план,“ гласи официалното съобщение.
Това не е първият подобен случай в кариерата на Роуз, който е известен с избухванията си на сцена още от началото на 90-те години. По време на турнето Use Your Illusion през 1991 г. певецът напусна концерт в Сейнт Луис, което предизвика масови безредици. В последните години обаче фронтменът се стреми да поддържа по-умерен публичен образ, като според Variety поведението му по време на сегашното турне е „професионално и стабилно“.
Аржентинският концерт е част от световното турне на Guns N’ Roses, което ще продължи до края на ноември с дати в Бразилия и Чили, след което групата планира кратка почивка и подготовка за нови участия през 2026 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ахоййййййййй
Коментиран от #6
15:35 21.10.2025
2 бушприт
Коментиран от #4
15:37 21.10.2025
3 хи хи
15:41 21.10.2025
4 Георги
До коментар #2 от "бушприт":добре, че не слуша чалга, че тогава не знам какво щеше да е
15:43 21.10.2025
5 Механик
А тоя е нонстоп фиркан и друсан.
Коментиран от #10
15:49 21.10.2025
6 Ъхъ
До коментар #1 от "ахоййййййййй":Като дете е бил многократно изнасилван от баща си!
16:02 21.10.2025
7 Карлос Друсар
16:04 21.10.2025
8 Опааа
16:18 21.10.2025
9 даа
16:18 21.10.2025
10 ГН ‘ Р
До коментар #5 от "Механик":Кой е той , и кой си ти - господин никой ? И не е нужно да си маймуна за да допускаш правописни грешки !
16:20 21.10.2025