Джъстин Бийбър проговори за проблемите си с гнева след сблъсък с папараци (ВИДЕО)

Певецът Джъстин Бийбър използва социалните мрежи, за да говори открито за трудностите, свързани с психичното му здраве и проблемите с гнева, след скорошен конфликт с папараци, който веднага влезе в светските заглавия.

В понеделник Бийбър публикува послание, в което заяви: „Хората непрекъснато ми казват да се излекувам. Не мислите ли, че ако можех да поправя себе си, вече щях да го направя? Знам, че съм счупен. Знам, че имам проблеми с гнева. През целия си живот се опитвах да работя върху себе си, за да стана като хората, които ми казват, че трябва да се оправя. Но това само ме изморява повече и ме прави по-гневен.“

Бийбър, който вече е на 31 години, допълва, че единствено вярата му помага да се концентрира върху другите, а не върху собствените си проблеми.

Певецът наскоро беше забелязан на плажа, където отново влезе в словесен сблъсък с фотографи, като им поиска да го оставят на спокойствие. До момента няма официален коментар от представителите му по този повод.

Justin Bieber presses paparazzi for filming him at the beach



“It’s not clocking to you that I’m standing on business… I’m a human fckin being standing around my car AT THE BEACH. Idk who the fck is paying to provoke me, but I’m not the f*cking one.”pic.twitter.com/19bclfEJT1