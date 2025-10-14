Новини
Изследване: Хората по света стават все по-стресирани, гневни и тревожни

Изследване: Хората по света стават все по-стресирани, гневни и тревожни

14 Октомври, 2025 18:31

Четирима от десет човека споделят, че са изпитали стрес или тревога през деня

Изследване: Хората по света стават все по-стресирани, гневни и тревожни - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

През последното десетилетие тревожността, стресът и гневът бележат траен ръст в глобален мащаб – тенденция, потвърдена от новия доклад на института Gallup „Състоянието на емоционалното здраве в света 2025“. Изследването, проведено сред над 120 000 души на възраст над 15 години в 144 държави и територии, очертава тревожна картина: близо четирима от всеки десет възрастни съобщават, че са изпитвали силна тревога или стрес в деня преди анкетата.

Според данните от 2024 г., 39% от участниците са се чувствали „изключително тревожни“, а 37% са преживели високи нива на стрес. Особено високи стойности са отчетени в региони, засегнати от военни конфликти, икономически кризи и социална нестабилност – включително Близкия изток, Източна Европа и части от Африка. В страни като Украйна, Судан и Палестина индексът на тревожност надхвърля 60%.

Въпреки че глобалните нива на тревожност леко са спаднали в сравнение с 2023 г. – връщайки се приблизително до равнищата отпреди пандемията от COVID-19 – те остават с около 5 процентни пункта по-високи спрямо 2014 г. Това означава, че след десет години на социални сътресения, здравни кризи и икономическа несигурност, човечеството все още живее в състояние на емоционално напрежение, по-дълбоко и по-продължително от всякога.

Проучването отчита също и ръст на физическата болка – 32% от анкетираните са съобщили, че са изпитвали болка предишния ден, което е с два пункта повече спрямо 2023 г. Усещанията за тъга (26%) и гняв (22%) остават без съществена промяна, но и двете са значително по-високи от нивата преди десет години. Gallup отбелязва, че всички тези показатели – тревога, стрес, болка, тъга и гняв – са достигнали исторически максимуми в последното десетилетие.

Жените или мъжете са по-предразположени към негативни чувства?

Особено отчетлива е разликата между половете. В почти всички региони жените съобщават по-високи нива на тревожност, тъга и физическа болка от мъжете. Експерти свързват това с комбинация от социално неравенство, икономически натиск, липса на достъп до психологическа подкрепа и по-висока експозиция на домашно насилие и професионален стрес.

Докладът подчертава, че макар положителните емоции – като радост, благодарност и усещане за смисъл – да остават широкоразпространени, те не компенсират нарастващата вълна от негативни преживявания. Изследователите предупреждават, че тези емоционални тенденции имат пряко отражение върху общественото здраве и икономиката. „Негативните емоции намаляват вниманието, потискат устойчивостта и увеличават риска от социална дезинтеграция“, се посочва в анализа.

Резултатите ще бъдат представени на Световния здравен форум в Берлин, който започва тази седмица и събира политици, здравни експерти, икономисти и лидери от над 100 държави. Основна тема на форума ще бъде именно ролята на емоционалното благосъстояние в устойчивото развитие. Според авторите на доклада, много правителства подценяват емоционалното здраве, фокусирайки се изключително върху икономическите показатели. Това, твърдят те, е сериозна грешка: „БВП може да измери растежа, но не и човешката удовлетвореност. Нито устойчивостта на обществата.“

Изследването на Gallup се основава на повече от 1,2 милиона интервюта, проведени през последното десетилетие. Според допълнителен анализ, публикуван от World Economic Forum и The Lancet Global Health, психичното здраве вече е сред топ петте фактора, влияещи върху икономическата продуктивност и социалната стабилност. В същото време Световната здравна организация съобщава, че повече от 970 милиона души по света живеят с психични разстройства, като тревожните и депресивните състояния съставляват близо половината от всички случаи.

В заключение, експертите призовават за по-мащабни инвестиции в психичното здраве, превенция на стреса и образователни програми за емоционална грамотност. „Не можем да очакваме стабилни икономики в нестабилни умове“, обобщава д-р Джулия Кастро от Института за глобално благополучие към Gallup.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    Изкуственият Интелект води психическа война с хората в интернет

    Коментиран от #5, #11

    18:32 14.10.2025

  • 3 Пич

    10 0 Отговор
    Не !!! Не стават ! Правят ги !!! Стресирани , неморални , вълци единаци , пропаднали развратници , хомосексуалисти , наркомани...... Правят ги !!! Конспирацията не е конспирация!!!

    18:35 14.10.2025

  • 4 Дориана

    5 0 Отговор
    Много ясно, това идва от недалновидната и грешна политика на политиците, които всеки момент са готови да запалят Трета световна война, която води със себе си икономически срив , а от там и качеството на живот.. Ценностите върху които беше изграден ЕС сега отстъпиха място на агресия и неистово желание за война с Русия. Германия по всякакъв начин провокира за несъществуваща заплаха от Русия с едничката цел - война .

    18:38 14.10.2025

  • 5 честен ционист

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ганчо пак ще чака Джон (Бай Иван) Конор като по филма Терминатор, да дойде и да го спасява от Ей Ая, ама няма.

    Коментиран от #7

    18:40 14.10.2025

  • 8 цирк

    5 1 Отговор
    В капиталистическата система е така гледат се парите, да се експлатират хората като им работят и те правят огромни печалби, храната стана фалшива и само трови населението, което разболява и носи приходи на болниците. Хората им се промива мозъка да купуват ненужни вещи и се променят ценности и какво ли още не... Какъв да е друг резултата освен стрес, агресия и тревоги ?

    18:44 14.10.2025

  • 9 истина ти казвам

    3 0 Отговор
    Гледайте сутрешните новинарски емисии на нова тв за да не сте стресирани!🤣🤣🤣 Денят във 6ч.сутринта при тех започва с мрачни водещи и зловещи новини!

    Коментиран от #12

    19:01 14.10.2025

  • 10 Здрасти

    1 0 Отговор
    Това е то, искат демокрация и капитализъм е на им. Що не питате по времето на комунизма имаше ли въобще думата стрес..

    19:09 14.10.2025

  • 11 СТИГА БЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ще кажеш, че птреди ИИ не сме живяли стресирани и агресивни,ли

    19:14 14.10.2025

  • 12 бай Даньо...

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "истина ти казвам":

    Такова нещо и аз бях написал,нооо не го приеха

    19:16 14.10.2025

  • 13 Ами

    1 0 Отговор
    Като спрат соц мрежи и започнат да използват междуушното пространство както трябва, да четът и сверяват бълващата информация, нещата изглеждат различно.

    19:24 14.10.2025