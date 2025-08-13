Новини
Любопитно »
Любо Киров се разгневи и размаха средни пръсти пред деца (ВИДЕО)

Любо Киров се разгневи и размаха средни пръсти пред деца (ВИДЕО)

13 Август, 2025 10:59 1 591 18

  • любо киров-
  • среден пръст-
  • деца-
  • концерт-
  • участие-
  • гняв-
  • гневен коментар

Изпълнителят, който иначе пълни зали с концертите си, отнесе безпощадни критики за гневния си изблик

Любо Киров се разгневи и размаха средни пръсти пред деца (ВИДЕО) - 1
Снимки: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Поп звездата Любо Киров изпусна нервите си в гневен изблик и размаха средни пръсти пред деца. Възмутителната случка се разигра на сцената по време на негово участие.

Видеоклипът от случилото се се разпространи светкавично в социалните мрежи, а певецът, който поне досега се славеше с добър имидж, отнесе редица негативни коментари, а репутацията му рухна сякаш за секунди.

По време на участието си, на което зад него седят много деца, Любо заяви ядосан пред микрофона:

Радиостанциите решиха, че аз съм вече много възрастен и нямат време да ме излъчват. Не се вписвам достатъчно добре визуално в ефир. Искат някакви млади хора по потници. Разбирате ли? Знаете ли какво?“. След тези думи Любо размаха два средни пръста, а след това продължи: „Радиостанциите никога не са диктували вкуса на населението и народа. Никога не са го правили и няма и да го направят. Все по-зле ще става. Благодаря ви, че ние може да се съберем на всяка една поляна, която пожелаем, и да имаме повече слушатели от шибаната радиостанция, която пуска някви лайняни песни на Саня Армутлиева. Тя ми е приятелка, но не вярва в Исус Христос.“

След тежките и обидни думи и жестове Любо Киров запява следващата песен в плейлистата си, но е заснет от присъстващ фен и след секунди обръщението му стига до цяла България.

Към момента Саня Армутлиева не е коментирала официално думите на Любо. Той самият също не коментира записа, пише Телеграф.

Веско Ешкенази и Тони Димитрова обаче не останаха безучастни към изцепката на колегата си.

„Да си голям изпълнител, означава да уважаваш публиката и да си верен на безкомпромисното си чувство и стремеж към перфектност за онова, което ѝ предлагаш. Тя, Нейно величество публиката, винаги знае и не може да бъде подведена даже и от най-големите. Точно от тях не може.

И нито една фотосесия или визия на афиш не може да помогне. Неглижирането и рутината са пагубни. Най-тежко се пада от най-високото“, написа в личния си профил маестрото. Той не споменава никъде името на Любо, но последователите му откриха именно него в написаното.

В коментар към казаното от Ешкенази Тони Димитрова заяви: „Маестро, много често цитирам Свобода Бъчварова: „Българинът може да понесе студ, мизерия, глад и т.н. Само славата не може!“


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 7 Отговор
    Какво значение има как изглежда по радиото?Говори глупости.

    Коментиран от #6

    11:02 13.08.2025

  • 2 Механик

    15 11 Отговор
    Изоростачена нация. като почнеш от виповете и стигнеш до последния клошар.
    А па тоя има 2 точно песни дето що=годе приличат на нещо. Останалото е буломач, каъвто е и всичката музика в последните 30 години.

    Коментиран от #18

    11:03 13.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 СТИГА БЕ

    12 7 Отговор
    Сега децата остава да го осъдят за нанесени морално щети....Ще се изкефя

    11:05 13.08.2025

  • 5 Дии

    20 2 Отговор
    Прав е. Особено за кръвопиеца Саня

    11:06 13.08.2025

  • 6 Механик

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Има хора, които с остаряването стават злобни, защото виждат че влака отминава, а не могат да направят нищо по въпроса. Реакцита им зависи от това колко са състоятелни.
    Тоя може само да показва среден пръст и да плююе, но Сорос отрови света понеже има парите.

    11:06 13.08.2025

  • 7 Трол

    13 0 Отговор
    Лисицата Саня вече потрива ръце и се приготвя да оскуби този неблагоразумен герест петел.

    11:08 13.08.2025

  • 8 ха ха

    9 7 Отговор
    През годините Любо Киров беше обран в държанието си,явно андропаузата не му действа добре и взе да изплисква легена досущ като младите си колеги.

    Коментиран от #13

    11:10 13.08.2025

  • 9 Дедо

    20 0 Отговор
    Истината е че кака Саня е тотален монополист в България и смачква всички певци ,които нямат договори с нея. Защо държавата допуска тази жена да има такава огромна власт. Та тя е Пеевски в Музикалния бранш.

    11:10 13.08.2025

  • 10 Цъцъ

    14 0 Отговор
    "Ти мен уважаваш ли ме"?
    Наздраве Любчо🤣
    Но за Саня Армутлиева е прав😉

    11:11 13.08.2025

  • 11 хъхъ

    7 10 Отговор
    Емоционално нестабилен и със скрита агресия, като всички "различни". Никога не съм харесвал песните му - могат само да ме приспят.

    11:15 13.08.2025

  • 12 Дедо

    10 0 Отговор
    Под момчета с потници има предвид онова недоразумение кьосето Тино и приятелчето му , които шепнат вместо да пеят и са хванати с жестоки договори с кака Саня.

    11:15 13.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ха ха

    12 3 Отговор

    До коментар #13 от "11112":

    Грозно е това което коментирате....100 пъти предпочитам да слушам Любо Киров отколкото която и да е мазна чалгия.

    11:25 13.08.2025

  • 15 az СВО Победа80

    4 2 Отговор
    Няма фал, нама изцепка.
    Има активна позиция и критика!

    Браво, че не си мълчи и не ще да трае положението!

    11:32 13.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Благой от СОФстрой

    3 0 Отговор
    Само в границите на България има поп звезди но извън границите на тази територия няма нито една "поп или естрадна звезда", поне една и за адет!

    11:54 13.08.2025

  • 18 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    Тоя е типичния пример , че " момчето може да избяга от селото , но селото никога няма да избяга от момчето !!!" И продължава да мека след толкова години , продължава да си мека и ека ....

    12:05 13.08.2025