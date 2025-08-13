Любо Киров се разгневи и размаха средни пръсти пред деца (ВИДЕО)

Поп звездата Любо Киров изпусна нервите си в гневен изблик и размаха средни пръсти пред деца. Възмутителната случка се разигра на сцената по време на негово участие.

Видеоклипът от случилото се се разпространи светкавично в социалните мрежи, а певецът, който поне досега се славеше с добър имидж, отнесе редица негативни коментари, а репутацията му рухна сякаш за секунди.

По време на участието си, на което зад него седят много деца, Любо заяви ядосан пред микрофона:

„Радиостанциите решиха, че аз съм вече много възрастен и нямат време да ме излъчват. Не се вписвам достатъчно добре визуално в ефир. Искат някакви млади хора по потници. Разбирате ли? Знаете ли какво?“. След тези думи Любо размаха два средни пръста, а след това продължи: „Радиостанциите никога не са диктували вкуса на населението и народа. Никога не са го правили и няма и да го направят. Все по-зле ще става. Благодаря ви, че ние може да се съберем на всяка една поляна, която пожелаем, и да имаме повече слушатели от шибаната радиостанция, която пуска някви лайняни песни на Саня Армутлиева. Тя ми е приятелка, но не вярва в Исус Христос.“

След тежките и обидни думи и жестове Любо Киров запява следващата песен в плейлистата си, но е заснет от присъстващ фен и след секунди обръщението му стига до цяла България.

Към момента Саня Армутлиева не е коментирала официално думите на Любо. Той самият също не коментира записа, пише Телеграф.

Веско Ешкенази и Тони Димитрова обаче не останаха безучастни към изцепката на колегата си.

„Да си голям изпълнител, означава да уважаваш публиката и да си верен на безкомпромисното си чувство и стремеж към перфектност за онова, което ѝ предлагаш. Тя, Нейно величество публиката, винаги знае и не може да бъде подведена даже и от най-големите. Точно от тях не може.

И нито една фотосесия или визия на афиш не може да помогне. Неглижирането и рутината са пагубни. Най-тежко се пада от най-високото“, написа в личния си профил маестрото. Той не споменава никъде името на Любо, но последователите му откриха именно него в написаното.

В коментар към казаното от Ешкенази Тони Димитрова заяви: „Маестро, много често цитирам Свобода Бъчварова: „Българинът може да понесе студ, мизерия, глад и т.н. Само славата не може!“