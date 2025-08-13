Любо Киров се разгневи и размаха средни пръсти пред деца (ВИДЕО)

Поп звездата Любо Киров изпусна нервите си в гневен изблик и размаха средни пръсти пред деца. Възмутителната случка се разигра на сцената по време на негово участие.
Видеоклипът от случилото се се разпространи светкавично в социалните мрежи, а певецът, който поне досега се славеше с добър имидж, отнесе редица негативни коментари, а репутацията му рухна сякаш за секунди.
По време на участието си, на което зад него седят много деца, Любо заяви ядосан пред микрофона:
„Радиостанциите решиха, че аз съм вече много възрастен и нямат време да ме излъчват. Не се вписвам достатъчно добре визуално в ефир. Искат някакви млади хора по потници. Разбирате ли? Знаете ли какво?“. След тези думи Любо размаха два средни пръста, а след това продължи: „Радиостанциите никога не са диктували вкуса на населението и народа. Никога не са го правили и няма и да го направят. Все по-зле ще става. Благодаря ви, че ние може да се съберем на всяка една поляна, която пожелаем, и да имаме повече слушатели от шибаната радиостанция, която пуска някви лайняни песни на Саня Армутлиева. Тя ми е приятелка, но не вярва в Исус Христос.“
След тежките и обидни думи и жестове Любо Киров запява следващата песен в плейлистата си, но е заснет от присъстващ фен и след секунди обръщението му стига до цяла България.
Към момента Саня Армутлиева не е коментирала официално думите на Любо. Той самият също не коментира записа, пише Телеграф.
Веско Ешкенази и Тони Димитрова обаче не останаха безучастни към изцепката на колегата си.
„Да си голям изпълнител, означава да уважаваш публиката и да си верен на безкомпромисното си чувство и стремеж към перфектност за онова, което ѝ предлагаш. Тя, Нейно величество публиката, винаги знае и не може да бъде подведена даже и от най-големите. Точно от тях не може.
И нито една фотосесия или визия на афиш не може да помогне. Неглижирането и рутината са пагубни. Най-тежко се пада от най-високото“, написа в личния си профил маестрото. Той не споменава никъде името на Любо, но последователите му откриха именно него в написаното.
В коментар към казаното от Ешкенази Тони Димитрова заяви: „Маестро, много често цитирам Свобода Бъчварова: „Българинът може да понесе студ, мизерия, глад и т.н. Само славата не може!“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6
11:02 13.08.2025
2 Механик
А па тоя има 2 точно песни дето що=годе приличат на нещо. Останалото е буломач, каъвто е и всичката музика в последните 30 години.
Коментиран от #18
11:03 13.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 СТИГА БЕ
11:05 13.08.2025
5 Дии
11:06 13.08.2025
6 Механик
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Има хора, които с остаряването стават злобни, защото виждат че влака отминава, а не могат да направят нищо по въпроса. Реакцита им зависи от това колко са състоятелни.
Тоя може само да показва среден пръст и да плююе, но Сорос отрови света понеже има парите.
11:06 13.08.2025
7 Трол
11:08 13.08.2025
8 ха ха
Коментиран от #13
11:10 13.08.2025
9 Дедо
11:10 13.08.2025
10 Цъцъ
Наздраве Любчо🤣
Но за Саня Армутлиева е прав😉
11:11 13.08.2025
11 хъхъ
11:15 13.08.2025
12 Дедо
11:15 13.08.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ха ха
До коментар #13 от "11112":Грозно е това което коментирате....100 пъти предпочитам да слушам Любо Киров отколкото която и да е мазна чалгия.
11:25 13.08.2025
15 az СВО Победа80
Има активна позиция и критика!
Браво, че не си мълчи и не ще да трае положението!
11:32 13.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Благой от СОФстрой
11:54 13.08.2025
18 Сила
До коментар #2 от "Механик":Тоя е типичния пример , че " момчето може да избяга от селото , но селото никога няма да избяга от момчето !!!" И продължава да мека след толкова години , продължава да си мека и ека ....
12:05 13.08.2025