Новини
Любопитно »
Цеца развя българското знаме в Северна Македония и разяри публиката (ВИДЕО)

Цеца развя българското знаме в Северна Македония и разяри публиката (ВИДЕО)

1 Ноември, 2025 13:40 3 053 46

  • цеца-
  • българско знаме-
  • знаме-
  • флаг-
  • северна македония-
  • публика-
  • гняв-
  • поп фолк

Публиката веднага реагира гневно на трибагреника ни

Цеца развя българското знаме в Северна Македония и разяри публиката (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Сериозен скандал спря концерта на сръбската поп фолк звезда Цеца Величкович в град Велес, Северна Македония. В социалните мрежи се разпространява видео, на което певицата се появява на сцената, развявайки българското знаме, с което в последствие и се зави.

Действието ѝ предизвика бурно недоволство сред част от публиката, която реагира с гневни викове и освирквания. Как българското знаме се е озовало в ръцете на сръбската звезда, не става ясно от видеоклиповете в интернет.

Въпреки негативната реакция, Цеца продължи да пее, загърната в знамето, докато залата надвикваше озвучаването с негодувание, предава Дарик.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 56 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 98798

    34 7 Отговор
    северняците са тюрки - баклава и лукум братя

    13:47 01.11.2025

  • 3 Донко

    129 1 Отговор
    Доказателство ,че Цеца е имала 6 по история

    13:47 01.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Елисавета

    107 1 Отговор
    Браво на Цеца!

    13:48 01.11.2025

  • 6 Владимир

    75 1 Отговор
    Според мен няма за какво да се сърдим на обикновените македонци. 80 дълги години, яко изкривяване на Историята, промиване на мозъците и всякакаква пропаганда са дали резултат. Изтребването на тези които са се считали за българи - също. Все едно да се сърдим на еничарите. Те всички са с промити мозъци.... Можем да се сърдим на нашите и чужди политици, че са го допуснали.

    Коментиран от #18

    13:49 01.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сатана Z

    77 1 Отговор
    Браво на Цеца.Тури им го в ГЗ македонски.

    13:51 01.11.2025

  • 10 Сисо

    93 1 Отговор

    До коментар #8 от "98798":

    Даже Цеца знае ,че са БЪЛГАРИ

    13:51 01.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Механик

    71 2 Отговор
    Браво на Цеца!! Браво, момиче!!!

    13:51 01.11.2025

  • 13 Тия дето я освиркват

    61 1 Отговор
    Половината от тях са с български паспорти. Да ги връщат или външното ни министерство да обявява всички македонски паспорти за невалидни. Да си стоят в кочината нещастна.

    13:51 01.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Това означава

    57 0 Отговор
    Това означава , че на неин концерт в България ще дойдат над 100 000 души.

    13:54 01.11.2025

  • 16 Колега,

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "хирург":

    Пробвай с нещо по-здраво, че тоя го боцкат едни суринамци с огромни геги, сигурно вече му е като попски ръкав.

    13:54 01.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Значи е време за СВО

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир":

    Да избавим сънародниците си от македонския гнет.

    13:59 01.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Анджо

    11 3 Отговор
    Какво коментирате, пише ,че една част от публиката не е била доволна, тия може да са били сърби. Тука пишете да връщат паспорти и дрън та дрън. Еий не можем да закопа ме тия томахавки, само омраза се сее .

    14:01 01.11.2025

  • 21 зевзек

    12 4 Отговор
    който твърди, че имаме някакви там сънародници в СМК, е будала, това клипче ясно го доказва и показва

    14:02 01.11.2025

  • 22 Киро

    27 1 Отговор
    Цеца е повече "мъж" от цялата родна .....а да не казвам какво.

    14:05 01.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Анджо

    2 3 Отговор
    Много ли ти се яде протоний, ходи в Козлодуй и ги помоли за една порция. Защото хората не искат от това ястие и по добре да мислим какво си пожелаваме.

    14:07 01.11.2025

  • 25 Георги

    15 1 Отговор
    Цеца ПРЕЗИДЕНТ

    14:08 01.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Абе

    12 2 Отговор
    То ие лепотица бре! Живели!

    14:09 01.11.2025

  • 28 Не стават

    15 0 Отговор
    Заблуден народ Зомбиран

    14:13 01.11.2025

  • 29 ......па

    3 20 Отговор
    Тази чалгарка е целяла провокация и единствено противопоставяне на българи и македонци-типично по цигански.Не разбирам защо я васхвалявате.

    Коментиран от #33

    14:16 01.11.2025

  • 30 Руснаков

    15 0 Отговор
    Лошо няма да им се припомня от време на време,от къде им е корена....

    14:16 01.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Стара чанта

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Пимпарев":

    Пимпи, най- добре ще е, ако ,,братята ти" освободят света от самите себе си !

    Коментиран от #36

    14:17 01.11.2025

  • 33 гост

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "......па":

    зле си...потурнак....

    14:17 01.11.2025

  • 34 Перо

    18 0 Отговор
    Сърбите много добре знаят, че РСМ са българи и им го казват директно, но македонистите се сърбеят!

    14:28 01.11.2025

  • 35 нашенска поговорка

    5 3 Отговор
    Шo е северно мaкe, все е aйнo, ама северномaкeдонскoтo aйнo е нaй-yбавoтo aйнo!

    14:29 01.11.2025

  • 36 име

    4 4 Отговор

    До коментар #32 от "Стара чанта":

    Козячев, бегай веднага на фронта в бандеристан да помагаш на киевската хунта да освобождава света от ушанки, че само с църкане не става.

    14:31 01.11.2025

  • 37 ПОМНЕТЕ

    16 0 Отговор
    До 1991г. НИКОГА не е имало македонска валутна единица, македонска национална банка,македонска държавна граница, македонски национален химн. А до 1945 не е имало и официална македонска граматика и писменост

    Коментиран от #41

    14:39 01.11.2025

  • 38 Цвете

    13 0 Отговор
    ЗАПОЧВАМ ОТ КОРЕНА. А ТОЙ СИ ОСТАВА НАШ ,БЪЛГАРСКИ.НАМЕРИ СЕ ЕДНА ЖЕНА ДА ИМ ГО ПОКАЖЕ.ТИТО Е ТОЗИ, КОЙТО " РАЗДЕЛЯ " МАКЕДОНЦИ И БЪЛГАРИ. ЧЕТЕТЕ И ТОГАВА ПИШЕТЕ. ❤️💯💋🇧🇬🇧🇬🇧🇬МОЖЕ САМО ДА Е ПОЗДРАВИМ И ГОРДИ, ЧЕ СМЕ БЪЛГАРИ.

    14:47 01.11.2025

  • 39 а така

    12 0 Отговор
    Браво на Цеца👍 По-българка е от всички в герб и нн накуп😉

    14:52 01.11.2025

  • 40 Вече знаем

    4 0 Отговор
    Как реве северно македонец, га усети българския...., явно много боли. Щом надвиква озвучаването в залата...

    15:01 01.11.2025

  • 41 Виц...

    7 0 Отговор

    До коментар #37 от "ПОМНЕТЕ":

    Екскурзовод в Скопие, към туристическа група:
    - Този монумент е от преди 200 години преди Христа.
    - А онзи там дето сега се строи, ще е от 1500 години преди Христа....

    15:04 01.11.2025

  • 42 Браво !

    7 0 Отговор
    Смело момиче и наясно с историята ! Просто е знаела къде всъщност се намира !

    15:04 01.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ха ха

    6 0 Отговор
    Мръсните македонски свине трябва да разберат, че дори и сърбите ги презират и смятат за 2ра категория сбъркани лумпени!

    15:14 01.11.2025

  • 45 Да гледат всички

    1 0 Отговор
    Български отцепродавци и мижитурки, които уж ни управляват - сръбкинята Цеца е повече и по-смел български патриот от тях!

    15:19 01.11.2025

  • 46 браво на макените

    1 0 Отговор
    разпознават нашето знаме
    и ни обичат

    щото повечето от нас едва ли го знаем

    15:27 01.11.2025