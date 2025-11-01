Цеца развя българското знаме в Северна Македония и разяри публиката (ВИДЕО)

Сериозен скандал спря концерта на сръбската поп фолк звезда Цеца Величкович в град Велес, Северна Македония. В социалните мрежи се разпространява видео, на което певицата се появява на сцената, развявайки българското знаме, с което в последствие и се зави.
Действието ѝ предизвика бурно недоволство сред част от публиката, която реагира с гневни викове и освирквания. Как българското знаме се е озовало в ръцете на сръбската звезда, не става ясно от видеоклиповете в интернет.
Въпреки негативната реакция, Цеца продължи да пее, загърната в знамето, докато залата надвикваше озвучаването с негодувание, предава Дарик.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 98798
13:47 01.11.2025
3 Донко
13:47 01.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Елисавета
13:48 01.11.2025
6 Владимир
Коментиран от #18
13:49 01.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сатана Z
13:51 01.11.2025
10 Сисо
До коментар #8 от "98798":Даже Цеца знае ,че са БЪЛГАРИ
13:51 01.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Механик
13:51 01.11.2025
13 Тия дето я освиркват
13:51 01.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Това означава
13:54 01.11.2025
16 Колега,
До коментар #4 от "хирург":Пробвай с нещо по-здраво, че тоя го боцкат едни суринамци с огромни геги, сигурно вече му е като попски ръкав.
13:54 01.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Значи е време за СВО
До коментар #6 от "Владимир":Да избавим сънародниците си от македонския гнет.
13:59 01.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Анджо
14:01 01.11.2025
21 зевзек
14:02 01.11.2025
22 Киро
14:05 01.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Анджо
14:07 01.11.2025
25 Георги
14:08 01.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Абе
14:09 01.11.2025
28 Не стават
14:13 01.11.2025
29 ......па
Коментиран от #33
14:16 01.11.2025
30 Руснаков
14:16 01.11.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Стара чанта
До коментар #11 от "Пимпарев":Пимпи, най- добре ще е, ако ,,братята ти" освободят света от самите себе си !
Коментиран от #36
14:17 01.11.2025
33 гост
До коментар #29 от "......па":зле си...потурнак....
14:17 01.11.2025
34 Перо
14:28 01.11.2025
35 нашенска поговорка
14:29 01.11.2025
36 име
До коментар #32 от "Стара чанта":Козячев, бегай веднага на фронта в бандеристан да помагаш на киевската хунта да освобождава света от ушанки, че само с църкане не става.
14:31 01.11.2025
37 ПОМНЕТЕ
Коментиран от #41
14:39 01.11.2025
38 Цвете
14:47 01.11.2025
39 а така
14:52 01.11.2025
40 Вече знаем
15:01 01.11.2025
41 Виц...
До коментар #37 от "ПОМНЕТЕ":Екскурзовод в Скопие, към туристическа група:
- Този монумент е от преди 200 години преди Христа.
- А онзи там дето сега се строи, ще е от 1500 години преди Христа....
15:04 01.11.2025
42 Браво !
15:04 01.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ха ха
15:14 01.11.2025
45 Да гледат всички
15:19 01.11.2025
46 браво на макените
и ни обичат
щото повечето от нас едва ли го знаем
15:27 01.11.2025