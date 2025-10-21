Новини
Любопитно »
91-годишната Бриджит Бардо се възстановява у дома си след спешна операция

91-годишната Бриджит Бардо се възстановява у дома си след спешна операция

21 Октомври, 2025 15:58 602 7

  • бриджит бардо-
  • актриса-
  • спешна помощ-
  • операция-
  • възстановяване-
  • болница-
  • заболяване

Не е ясно на какво се е дължала спешната хоспитализация на звездата

91-годишната Бриджит Бардо се възстановява у дома си след спешна операция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Френската киноикона Бриджит Бардо се възстановява в дома си в Сен Тропе, след като бе приета по спешност в частна болница в Тулон по-рано този месец заради сериозно заболяване.

Според информация на френската агенция AFP, 91-годишната актриса е била подложена на хирургична операция в клиниката Saint-Jean в Тулон и е била изписана през уикенда, след като състоянието ѝ се е стабилизирало. Представител на Бардо потвърди, че тя „се чувства добре и в момента почива у дома“.

Новината идва след дни на спекулации във френските медии и социалните мрежи, след като в началото на месеца беше съобщено, че Бардо е приета по спешност след внезапни затруднения с дишането. Съпругът ѝ, бизнесменът Бернар д’Ормал, разказа пред изданието Var-Matin, че инцидентът е станал около 9:00 ч. сутринта, когато актрисата „започнала да диша трудно, но не е губила съзнание“. По думите му, първоначално е настъпила кратко объркване, тъй като спешните екипи са били насочени към грешен адрес.

„Като всеки човек на нейната възраст, Бриджит трудно понася жегата и трябва да избягва ненужно натоварване,“ уточнява д’Ормал, цитиран от Le Figaro. Парамедици са останали в дома на двойката известно време, за да наблюдават състоянието на актрисата, преди тя да бъде транспортирана до болницата.

Френските медии съобщават, че настоящото ѝ заболяване е довело до хирургична намеса, но подробности за характера на операцията не са разгласени. От екипа на актрисата подчертават, че семейството не желае да разкрива медицинска информация.

Бриджит Бардо, родена през 1934 г. в Париж, е сред най-разпознаваемите фигури на френското и световното кино от втората половина на XX век. Тя добива международна известност с ролята си в И Бог създаде жената (1956), филм, превърнал я в символ на сексуалната революция и модната свобода на 60-те години.

Освен актриса, Бардо има и музикална кариера, записвайки над 60 песни и участвайки в редица музикални проекти. През 1973 г. тя се оттегля от киното след 47 филма и се посвещава на защитата на животните чрез своята фондация Fondation Brigitte Bardot, основана през 1986 г.

През юли 2023 г. актрисата преживя подобен инцидент, след като бе хоспитализирана заради дихателни затруднения в Сен Тропе, но успя напълно да се възстанови.

Въпреки влошеното здраве през последните години, Бриджит Бардо продължава да живее усамотено в своето имение La Madrague, откъдето поддържа активна комуникация с обществото чрез своята фондация и редки изявления в медиите.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карлос Друсар

    3 5 Отговор
    Никога не съм разбирал защо се хвърлят пари за лечение на хора, които са с единия крак при Аллах

    16:01 21.10.2025

  • 2 Настопроценти

    4 1 Отговор
    Да е жива и здрава жената!!!

    16:01 21.10.2025

  • 3 Хипотетично

    4 2 Отговор
    Мечките са щастливи и се приготвят за спокойния си зимен сън. Снимката е малко разочароваща.

    16:02 21.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Анита цветанова

    1 2 Отговор
    А бе тоз камерунеца много сладка сперма има 🤭🤣🤭🤣🥳

    Коментиран от #6

    16:24 21.10.2025

  • 6 венелина от секс отдела

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Анита цветанова":

    вярно ви казвам и аз съм я пробвала и на милен съм пробвала ама на кирвволгедия е вече старо семето

    16:28 21.10.2025

  • 7 Пенчо доктора

    1 0 Отговор
    Клаудия Кардинале и е изпратила картичка с посвещение "Липсваш ми,чакам те с нетърпение,Ела си да прекараме Новогодишните празници заедно.И Ален и той е тука,праща ти поздрави."

    16:54 21.10.2025