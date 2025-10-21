91-годишната Бриджит Бардо се възстановява у дома си след спешна операция

Френската киноикона Бриджит Бардо се възстановява в дома си в Сен Тропе, след като бе приета по спешност в частна болница в Тулон по-рано този месец заради сериозно заболяване.

Според информация на френската агенция AFP, 91-годишната актриса е била подложена на хирургична операция в клиниката Saint-Jean в Тулон и е била изписана през уикенда, след като състоянието ѝ се е стабилизирало. Представител на Бардо потвърди, че тя „се чувства добре и в момента почива у дома“.

Новината идва след дни на спекулации във френските медии и социалните мрежи, след като в началото на месеца беше съобщено, че Бардо е приета по спешност след внезапни затруднения с дишането. Съпругът ѝ, бизнесменът Бернар д’Ормал, разказа пред изданието Var-Matin, че инцидентът е станал около 9:00 ч. сутринта, когато актрисата „започнала да диша трудно, но не е губила съзнание“. По думите му, първоначално е настъпила кратко объркване, тъй като спешните екипи са били насочени към грешен адрес.

„Като всеки човек на нейната възраст, Бриджит трудно понася жегата и трябва да избягва ненужно натоварване,“ уточнява д’Ормал, цитиран от Le Figaro. Парамедици са останали в дома на двойката известно време, за да наблюдават състоянието на актрисата, преди тя да бъде транспортирана до болницата.

Френските медии съобщават, че настоящото ѝ заболяване е довело до хирургична намеса, но подробности за характера на операцията не са разгласени. От екипа на актрисата подчертават, че семейството не желае да разкрива медицинска информация.

Бриджит Бардо, родена през 1934 г. в Париж, е сред най-разпознаваемите фигури на френското и световното кино от втората половина на XX век. Тя добива международна известност с ролята си в И Бог създаде жената (1956), филм, превърнал я в символ на сексуалната революция и модната свобода на 60-те години.

Освен актриса, Бардо има и музикална кариера, записвайки над 60 песни и участвайки в редица музикални проекти. През 1973 г. тя се оттегля от киното след 47 филма и се посвещава на защитата на животните чрез своята фондация Fondation Brigitte Bardot, основана през 1986 г.

През юли 2023 г. актрисата преживя подобен инцидент, след като бе хоспитализирана заради дихателни затруднения в Сен Тропе, но успя напълно да се възстанови.

Въпреки влошеното здраве през последните години, Бриджит Бардо продължава да живее усамотено в своето имение La Madrague, откъдето поддържа активна комуникация с обществото чрез своята фондация и редки изявления в медиите.