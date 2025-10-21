Ново проучване: Кучетата реагират по-емоционално, отколкото предполагаме, когато ги оставим сами

Ново популярно видео в социалните мрежи привлече вниманието на любителите на животни по света, след като показа колко емоционално реагират кучетата, когато техните стопани напуснат дома.

Клипът, публикуван от профила Happy Paws в TikTok, разкрива, че кучетата често проявяват специфично поведение в отсъствието на хората си — те сядат до вратата, следят всеки звук и чакат с часове без да знаят кога стопанинът им ще се върне.

„Щом чуят затварянето на вратата, много кучета застават до нея и остават там, дори без представа колко време ще мине,“ се посочва в публикацията. „Те не разбират къде отивате, само че вече не сте там. Някои стават тревожни и започват да унищожават предмети, други просто лежат неподвижно, но вътрешно изпитват стрес. Те не знаят дали ще се върнете и това ги прави уязвими.“

Според специалисти по поведение на животни, цитирани от The Independent, това явление е свързано с така наречената тревожност при раздяла — състояние, при което домашният любимец изпитва силна емоционална реакция при отсъствието на стопанина. Симптомите могат да варират от леко безпокойство до паника и често се изразяват чрез лаене, виеене, обилно слюноотделяне или разрушително поведение.

Изследване на Университета в Линкълн (Великобритания) потвърждава, че кучетата са силно чувствителни към ежедневните навици на своите собственици и разпознават знаците на заминаване – обувки, якета, чанти или ключове. Някои животни се опитват да предотвратят тръгването, като следват човека из стаята или дори се крият.

Въпреки това, експертите отбелязват, че радостта им при завръщането на стопанина е незабавна. „Няма значение дали сте отсъствали час или цял ден — когато усетят, че сте се върнали, те изпитват чиста, неподправена радост,“ коментира д-р Лора Уебър, поведенчески биолог от RSPCA.

Видеото, което вече е гледано стотици хиляди пъти, предизвика лавина от коментари в TikTok. Много потребители споделиха, че след публикацията ще се стараят повече да подготвят своите любимци преди излизане. „Кучето ми винаги крие обувките ми, когато види, че се стягам да излизам,“ пише един от тях. Друг добавя: „Винаги се чувствам виновен, когато го оставям сам. А когато се върна, ме посреща така, сякаш съм се върнал от война.“

Поведенческите специалисти съветват стопаните, които често оставят кучетата си сами, да осигуряват кратки занимания или играчки, които да намалят тревожността им. Постепенното обучение за оставане само и спазването на стабилна рутина също могат да помогнат на животните да се чувстват по-уверени.

Кучетата са социални същества и връзката им със собственика е ключов елемент от тяхното емоционално благополучие. Според American Kennel Club, именно тази силна привързаност обяснява защо те изпитват както тъга при раздяла, така и неподправено щастие при всяко завръщане у дома.