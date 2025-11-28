Ветеринар с ценен съвет: Може да удължите живота на кучето с малка промяна в диетата

Коректното и балансирано хранене може значително да увеличи продължителността на живота на кучетата – дори с до две години. Това твърди нутриционистът за домашни любимци Сандра Мартинес, цитирана от La Vanguardia. Според нея диетата е ключов фактор не само за дълголетието, но и за превенцията на проблеми като стомашно-чревни разстройства, артрит, затлъстяване и различни алергии.

Средната продължителност на живота на кучетата варира между 10 и 13 години в зависимост от породата, но правилното хранене може съществено да повлияе на качеството и продължителността на живота им. Мартинес подчертава, че една от най-честите грешки на стопаните е даването на неподходящи храни, включително популярни видове сухи гранули с високо съдържание на въглехидрати.

Според нея кучетата и котките не притежават ензимите, необходими за разграждане на значителни количества въглехидрати за разлика от хората. Това поставя под въпрос голяма част от широко разпространените промишлени храни, които често съдържат значителен дял растителни съставки.

Натурална храна или промишлени продукти?

Мартинес препоръчва хранене с „естествени“ продукти – сурови или термично обработени – адаптирани към биологичните нужди на видовете. Тя твърди, че това не само улеснява поддържането на оптимално тегло и мускулна маса, но и може да удължи живота на животното с „между година и половина и две години“.

В същото време големи организации за защита на животните като Dogs Trust, RSPCA и ветеринарни институции предупреждават, че домашно приготвена или сурова диета крие рискове. Според тях стопаните често се затрудняват да осигурят пълен набор от хранителни вещества, витамини и минерали, необходими за здравето на кучето.

Комерсиалните храни, особено разработени за конкретна възрастова група или порода, могат да предложат по-добър баланс и контрол на качеството. RSPCA посочва, че малки количества варено месо – например пилешко или агнешко – са допустими, но варени кости са опасни и не бива да се дават.

Риск от дехидратация при сухите храни

Друг акцент, поставен от Мартинес, е ниското съдържание на вода в сухите храни – около 10%. За сравнение, естествените хранителни продукти съдържат между 60% и 70% вода, което подпомага естествената хидратация на животното.

Диета с ниско водно съдържание може да натовари бъбреците и да допринесе за развитие на бъбречни проблеми, включително камъни, посочват и ветеринарни организации. Въпреки това храната не може да замести водата.

По данни на Purina Institute, прясна и чиста вода трябва да бъде постоянно достъпна. Здравите животни регулират приема си според нуждите, но заболявания, стрес и тревожност могат да доведат до недостатъчно пиене.

Консултация с ветеринар остава най-сигурният метод

Специалистите са единодушни, че най-важно е всяка диета да бъде съобразена с възрастта, размера, породата и здравословното състояние на животното. При планиране на промяна на хранителния режим ветеринарният лекар е най-надеждният източник на конкретни препоръки.