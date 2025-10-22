И Природонаучният музей в Париж стана обект на крупна кражба (ВИДЕО)

Френските власти разследват мащабна кражба на шест златни къса от Природонаучния музей в Париж, оценени на около 1,5 милиона евро, след като основната заподозряна — китайска гражданка — бе арестувана в Барселона, съобщи прокуратурата в Париж.

Според изявление на френските правоохранителни органи, жената е задържана от испанската полиция в каталунската столица, докато се е опитвала да се освободи от около килограм разтопено злато, за което се смята, че е част от откраднатите късове. В момента тя се намира в следствен център в Барселона, като предстои процедура по екстрадиция във Франция.

Френските прокурори уточняват, че кражбата е извършена в началото на месеца в минералогичната галерия на музея, която е част от престижния университет Сорбона и се намира в близост до Ботаническата градина в централната част на Париж. За инцидента е разбрано от служители по почистването в ранните сутрешни часове, след като охранителната система на музея не е реагирала.

Разследването показва, че по време на обира алармената и видеонаблюдателната системи са били изключени вследствие на кибератака, извършена няколко часа по-рано. Това е позволило на крадците да проникнат незабелязано в охраняемия сектор, в който се съхраняват редки образци от минерали и благородни метали.

„Извършителите са действали с изключителна прецизност и предварителна информация. Те са се възползвали от пропуск в системата за сигурност, който не е бил открит при последния технически одит през 2024 г.“, заяви говорител на музея пред вестник Le Figaro.

Френската полиция работи съвместно с испанските служби по установяване на евентуални съучастници. Източници от следствието, цитирани от France Info, посочват, че арестуваната е пребивавала временно във Франция с туристическа виза и е планирала пътуване до Китай в рамките на дни след кражбата.

Един от най-ценните откраднати образци — златен къс с произход от Австралия и тегло около пет килограма — се оценява на близо 585 000 евро по текущите пазарни стойности на златото. Останалите пет къса представляват редки природни форми, смятани за уникални в своята категория и с висока научна и колекционерска стойност.

Френското Министерство на културата потвърди, че се провежда вътрешна проверка на всички протоколи за сигурност в националните музеи, след като случаят предизвика обществен и медиен отзвук. „Това престъпление подчертава необходимостта от засилени мерки за защита на културното и научното наследство“, заяви говорител на ведомството пред AFP.

Според информация на El País, испанските криминалисти анализират проби от иззетото разтопено злато, за да установят дали съвпада по химичен състав с образците от Парижкия музей. Резултатите от експертизата се очакват в следващите дни.

Кражбата е определена от прокуратурата като „особено тежко посегателство срещу културно и научно имущество“, което предвижда до 15 години лишаване от свобода според френския наказателен кодекс.

Dans la nuit du 15 au 16 septembre 2025, plusieurs pépites d’or dites « d’or natif » ont été volées dans la galerie de géologie et de minéralogie du Muséum national d’Histoire naturelle à Paris (5ᵉ arr.).



