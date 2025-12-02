Марто Елвиса и Йоана, които се събраха след "Ергенът", обсъждат следваща голяма стъпка

Мартин Николов – Елвиса и любимата му Йоана Илиева прекараха романтични дни в Париж по случай 21-я ѝ рожден ден.



Двамата, познати от предишния сезон на "Ергенът", споделиха, че градът на любовта е впечатляващ през този сезон, но времето ги е посрещнало със студ, вятър и мразовито небе.



"Париж е невероятен, но идвайте през топлите месеци", съветват те, снимайки се плътно увити в палта, но с усмивки, които не изчезват въпреки неудобствата.

Любовта им отново се запалва шест месеца след края на "Ергенът". В шоуто Мартин избра Даниела Рупецова, но отношенията им бързо приключиха. След това той се върна към добре познатата си и дългогодишна тръпка – Йоана, която тъкмо е навършила 21, а той скоро става на 41. Разликата във възрастта не ги притеснява и никога не е била причина за дистанция.Той дори присъства на абитуриентския ѝ бал. Младата жена отдавна оформя визията, с която днес е популярна в социалните мрежи – първите корекции по устни, скули и брадичка прави още преди да навърши 18.След пълнолетието си увеличава и бюста си със силиконови импланти, платени от Мартин – операция за над 10 000 лева. Тя признава, че получава скъпи подаръци, но категорично отрича слуховете, че той я издържа – докато следва в НБУ, финансите ѝ идват основно от родителите, пише hotarena.net.Йоана е дъщеря на Станислав Илиев – Финдо от "Сървайвър" и "ВИП Брадър". Въпреки че двамата с майка ѝ отдавна са разделени, той напълно подкрепя връзката ѝ с Мартин, макар двамата мъже да са почти връстници. За Финдо това никога не е било проблем.Миналото на Елвиса добавя допълнителна пикантност. Йоана признава, че връзката им започва още преди участието му в "Игри на волята", когато се виждат за първи път на кафе. Именно тогава се случва и лекото застъпване с фолк певицата Емануела – негова дългогодишна приятелка.Това разпалва гнева ѝ и тя публично го атакува, че "се среща с момичета на възрастта на дъщерите му" и че "на 40 се държи като хлапе на 18". С тези думи певицата окончателно приключва всякакви отношения с него.Йоана отказва да бъде въвлечена в чужди драми и твърди, че никога не е имала контакт с Емануела. Младата жена е запалена по астрология и често казва, че Мартин е Козирог – инатлив и непреклонен, а тя самата е Стрелец с асцендент Рак – комбинация, която според нея обяснява силното им привличане и честите бури.Преди "Ергенът" тя се консултира с лична астроложка, която я предупреждава, че февруари ще бъде "месец на силни емоции". Участието ѝ в шоуто напълно оправдава предсказанието.

"Кльощавите манекенки не са моето нещо. Инатливи, огнени и пищни – това ме привлича", казва той.



И двете му дъщери наблюдават участията му в риалити формати. В "Ергенът“ не одобряват избора му. "До последно са се надявали, че няма да избера Даниела", признава той. Въпреки това смята, че е дал добър пример как един мъж трябва да се държи с жените.