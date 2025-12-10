Новини
Любопитно »
Кристина Агилера изпитва ужас от височини, разкри за инцидент на Айфеловата кула

Кристина Агилера изпитва ужас от височини, разкри за инцидент на Айфеловата кула

10 Декември, 2025 11:45 619 2

  • кристина агилера-
  • страх от високо-
  • париж-
  • айфелова кула-
  • инцидент

44-годишната певица си спомня с ужас инцидента с асансьора

Кристина Агилера изпитва ужас от височини, разкри за инцидент на Айфеловата кула - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата Кристина Агилера разказа в предаването „Шоуто на Дженифър Хъдсън“ за това как заседнала в аварирал асансьор на Айфеловата кула, предаде „People“

Агилера се изкачила на кулата, за да заснеме концертния си филм „Кристина Агилера: Коледа в Париж“.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Christina Aguilera (@xtina)


„Ужасно се страхувам от височини. Дори не се качвам на виенско колело, защото много се страхувам от високо“, сподели тя.

44-годишната певица си спомня с ужас инцидента с асансьора.

„Асансьорът внезапно спря. Човекът, който ни качваше, каза: „Това не е нормално.“ А аз попитах: „Какво имате предвид под "това не е нормално"?“, спомня си тя.

След като асансьорът отново заработил, Агилера в крайна сметка стигнала до върха и пяла там. По време на снимките в Париж певицата изнесла частен концерт, изпълнявайки коледни класики и други хитове само за 250 души на терасата на зимната градина над музея на Ке Бранли.


Вижте във видеото какво още сподели певицата:


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз не

    1 1 Отговор
    Вярвам! Ако се качи на подходящата кула всичко ще и мине. А главата и ще се върти само от удоволствие!

    11:49 10.12.2025

  • 2 Коментиращ

    0 0 Отговор
    И защо ни занимавате с глупостите на Кристинчето и оная " др Куин" дето била правела кекс на 70като на 40?!

    Тия глуповатите статии ги спрете и ги заменете примерно с:

    - Колко е средната цена на хляба в ЕС и как се съпоставя към покупателната способност на българите?!

    - Защо ЕК стартира процедура срещу България по свръхдефицит, нали бяхме с под 3% инфлация?!

    - Защо ППДБ го играят "опозиция" при положение, че управляваха заедно с герб и пдс под формата на сглобка?! Не каза ли Лорер, че Пеевски се променил за добро???

    - Защо няма ревизия на ултраскъпите пътища, строени от боко и шиши?! Примерно околовръстното на Пловдив е с мантинели, поставени толкова близо до пътното платно, че когато тир ти навлезе в лентата, няма изобщо къде да бягаш и загиваш на място (справка много случаи на загинали там, сред които и почти цяло младо семейство съвсем наскоро, Бог да ги прости)!!!

    Ако искате да сте истински журналисти, или комици, пък и общественици, ЗАПОЧНЕТЕ ДА ГОВОРИТЕ/ПИШЕТЕ ЗА ИСТИНАТА, А ТЯ Е ЧЕ ЕДНА ШЕПА ПРЕСТЪПНИЦИ НАЧЕЛО НА ДЪРЖАВАТА НИ, ЗАКРИВАТ БЪЛГАРИЯ И НАРОДЪТ Й, СЪВСЕМ ЦЕЛЕНАСОЧЕНО!!!

    12:29 10.12.2025