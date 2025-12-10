Кристина Агилера изпитва ужас от височини, разкри за инцидент на Айфеловата кула

Певицата Кристина Агилера разказа в предаването „Шоуто на Дженифър Хъдсън“ за това как заседнала в аварирал асансьор на Айфеловата кула, предаде „People“

Агилера се изкачила на кулата, за да заснеме концертния си филм „Кристина Агилера: Коледа в Париж“.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Christina Aguilera (@xtina)



„Ужасно се страхувам от височини. Дори не се качвам на виенско колело, защото много се страхувам от високо“, сподели тя.

44-годишната певица си спомня с ужас инцидента с асансьора.

„Асансьорът внезапно спря. Човекът, който ни качваше, каза: „Това не е нормално.“ А аз попитах: „Какво имате предвид под "това не е нормално"?“, спомня си тя.

След като асансьорът отново заработил, Агилера в крайна сметка стигнала до върха и пяла там. По време на снимките в Париж певицата изнесла частен концерт, изпълнявайки коледни класики и други хитове само за 250 души на терасата на зимната градина над музея на Ке Бранли.

Вижте във видеото какво още сподели певицата: