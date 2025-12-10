Кристина Агилера изпитва ужас от височини, разкри за инцидент на Айфеловата кула

Певицата Кристина Агилера разказа в предаването „Шоуто на Дженифър Хъдсън“ за това как заседнала в аварирал асансьор на Айфеловата кула, предаде „People“
Агилера се изкачила на кулата, за да заснеме концертния си филм „Кристина Агилера: Коледа в Париж“.
„Ужасно се страхувам от височини. Дори не се качвам на виенско колело, защото много се страхувам от високо“, сподели тя.
44-годишната певица си спомня с ужас инцидента с асансьора.
„Асансьорът внезапно спря. Човекът, който ни качваше, каза: „Това не е нормално.“ А аз попитах: „Какво имате предвид под "това не е нормално"?“, спомня си тя.
След като асансьорът отново заработил, Агилера в крайна сметка стигнала до върха и пяла там. По време на снимките в Париж певицата изнесла частен концерт, изпълнявайки коледни класики и други хитове само за 250 души на терасата на зимната градина над музея на Ке Бранли.
Вижте във видеото какво още сподели певицата:
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аз не
11:49 10.12.2025
2 Коментиращ
Тия глуповатите статии ги спрете и ги заменете примерно с:
- Колко е средната цена на хляба в ЕС и как се съпоставя към покупателната способност на българите?!
- Защо ЕК стартира процедура срещу България по свръхдефицит, нали бяхме с под 3% инфлация?!
- Защо ППДБ го играят "опозиция" при положение, че управляваха заедно с герб и пдс под формата на сглобка?! Не каза ли Лорер, че Пеевски се променил за добро???
- Защо няма ревизия на ултраскъпите пътища, строени от боко и шиши?! Примерно околовръстното на Пловдив е с мантинели, поставени толкова близо до пътното платно, че когато тир ти навлезе в лентата, няма изобщо къде да бягаш и загиваш на място (справка много случаи на загинали там, сред които и почти цяло младо семейство съвсем наскоро, Бог да ги прости)!!!
Ако искате да сте истински журналисти, или комици, пък и общественици, ЗАПОЧНЕТЕ ДА ГОВОРИТЕ/ПИШЕТЕ ЗА ИСТИНАТА, А ТЯ Е ЧЕ ЕДНА ШЕПА ПРЕСТЪПНИЦИ НАЧЕЛО НА ДЪРЖАВАТА НИ, ЗАКРИВАТ БЪЛГАРИЯ И НАРОДЪТ Й, СЪВСЕМ ЦЕЛЕНАСОЧЕНО!!!
12:29 10.12.2025