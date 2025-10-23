Новини
Чисто голата Емили Ратайковски "разбива сърца" с нова СНИМКА

23 Октомври, 2025 19:33 822 7

Феновете похвалиха впечатляващата снимка на звездата в коментарите

Чисто голата Емили Ратайковски "разбива сърца" с нова СНИМКА - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският модел и актриса Емили Ратайковски позира чисто гола и публикува откровения фотос на своята страница в Instagram.

За фотосесията за списание Beyond Noise, 34-годишният модел не носеше нито връхни дрехи, нито бельо. Тя беше заснета гола с обемна прическа.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Emily Ratajkowski (@emrata)


Феновете похвалиха впечатляващата снимка на звездата в коментарите. „Толкова си красива!“, „Богиня“, „Разби ми сърцето“, „Много женствена“ и „Съвършенство“, казаха те.


  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 0 Отговор
    Горката няма некой друг долар за гащи.

    19:34 23.10.2025

  • 2 Това

    4 0 Отговор
    Дребното ако започна да го перфорирам, корема ще му се движи като на анимациите при влизане и излизане.

    19:36 23.10.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Що изглежда като колаж? Тоя врат много неестествен... главата все едно е присадена

    19:38 23.10.2025

  • 4 Герги

    4 0 Отговор
    Да разбива сърца не знам,по скоро уморява ръце.

    19:39 23.10.2025

  • 5 ГОЛА ГОЛА КОЛКО ДА Е ГОЛА

    3 0 Отговор
    И КАКВО ЩЕ ПРЕДЛОЖИ НИЩО ДРУГО КАТО ВСЯКОЯ ЖЕНА ЗАГАСИЛ ЛИ ЛАМПАТА ВСИЧКИ СА СЪЩИТЕ !
    Уууууурви до брзкрАй !!!!

    19:40 23.10.2025

  • 6 Мюмюн

    2 0 Отговор
    съблякла се. и? и аз го мога.

    19:41 23.10.2025

  • 7 Гретиния

    2 0 Отговор
    Грета прави по яка стойка - тюлен ! Съблича се , засуква задника странично, единият крак нагоре като балерина , а торса повдигнат за да може да върти главата на 180°!

    19:45 23.10.2025