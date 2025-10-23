Чисто голата Емили Ратайковски "разбива сърца" с нова СНИМКА

Американският модел и актриса Емили Ратайковски позира чисто гола и публикува откровения фотос на своята страница в Instagram.
За фотосесията за списание Beyond Noise, 34-годишният модел не носеше нито връхни дрехи, нито бельо. Тя беше заснета гола с обемна прическа.
Феновете похвалиха впечатляващата снимка на звездата в коментарите. „Толкова си красива!“, „Богиня“, „Разби ми сърцето“, „Много женствена“ и „Съвършенство“, казаха те.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
19:34 23.10.2025
2 Това
19:36 23.10.2025
3 ДрайвингПлежър
19:38 23.10.2025
4 Герги
19:39 23.10.2025
5 ГОЛА ГОЛА КОЛКО ДА Е ГОЛА
Уууууурви до брзкрАй !!!!
19:40 23.10.2025
6 Мюмюн
19:41 23.10.2025
7 Гретиния
19:45 23.10.2025