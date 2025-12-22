Новини
Любопитно »
Звездата от "Белият лотус" Джейсън Айзъкс се включва в новия сериал по Tomb Raider

22 Декември, 2025 08:45 359 0

  • джейсън айзъкс-
  • белият лотус-
  • сериал-
  • tomb raider

Публиката помни Айзъкс като Луциус Малфой, бащата на Драко Малфой, във филмите за Хари Потър

Звездата от "Белият лотус" Джейсън Айзъкс се включва в новия сериал по Tomb Raider - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

62-годишният Джейсън Айзъкс ще участва в сериала на Amazon MGM по Tomb Raider, съобщава Deadline, позовавайки се на свои източници. Пресслужбата на Amazon отказа коментар за ролята на Айзъкс.

Публиката помни Айзъкс като Луциус Малфой, бащата на Драко Малфой, във филмите за Хари Потър. В третия сезон на известния сериал „Белият лотос“ актьорът изигра една от ключовите роли – бащата на семейство Ратлиф – за която беше номиниран за награда „Еми“.

Сериалът е базиран на видеоигрите Tomb Raider, в които участва археологът и авантюристка Лара Крофт. Подробности за сюжета на предстоящия проект в момента се пазят в тайна.

Софи Търнър, която игра Санса Старк в „Игра на тронове“, ще играе Лара Крофт в предстоящия сериал. Преговорите за участието на актрисата в проекта започнаха миналия ноември, а през септември Deadline съобщи, че Търнър е избрана.

Във филма от 2001 г. „Лара Крофт: Tomb Raider“ и последвалото продължение от 2003 г. Анджелина Джоли играе археоложката. В „Tomb Raider: Lara Croft“ ролята се изпълняваше от Алисия Викандер („Ex Machina“, „Tulip Fever“).

Сценарист и изпълнителен продуцент е Фийби Уолър-Бридж (No Time to Die). Съобщения, че тя е била поканена да напише сценария за предстоящия сериал, се появиха преди три години. Проектът получи зелена светлина през май 2024 г.


