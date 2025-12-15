Новини
Бившата на Лео ди Каприо, Камила Мороне, извади гърдите си на показ на премиера на втори сезон на „Нощният мениджър“.

15 Декември, 2025 11:45 1 374 6

  • камила мороне-
  • леонардо ди каприо-
  • премиера-
  • сериал-
  • нощният мениджър

Камила беше придружена от колегите си в шпионския трилър Том Хидълстън и Диего Калва за серия от снимки

Бившата на Лео ди Каприо, Камила Мороне, извади гърдите си на показ на премиера на втори сезон на „Нощният мениджър“. - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бившата на Леонардо ди Каприо, Камила Мороне, привлече вниманието на лондонската премиера на втори сезон на „Нощният мениджър“, пише tialoto.bg.

28-годишната американска актриса, която играе Роксана Боланос в предстоящия сериал, зашемети с бюстие с корсет за 3300 паунда, съчетано с прозрачна черна пола от Carolina Herrera на червения килим. Показвайки дългите си, стегнати крака, Камила добави сантиметри към фигурата си с черни обувки на токчета с каишки. Тя използва аксесоари с огърлица в златист цвят, а дългите ѝ кестеняви кичури бяха оформени в обемна фризура.

В добро настроение през цялата вечер, Камила беше придружена от колегите си в шпионския трилър Том Хидълстън (44) и Диего Калва (33) за серия от снимки.


Том, който играе ролята на Джонатан Пайн, изглеждаше елегантно в кафяв костюм с бяла риза и елегантни кафяви кожени обувки, споделяйки смях с Камила на килима. Хидълстън беше придружен на събитието от половинката си Заве Аштън, която наскоро е родила второто дете на двойката.

Междувременно, Диего, който играе колумбийския търговец на оръжие Теди дос Сантос, изглеждаше изискано в черен костюм, съчетан с частично разкопчана бяла риза.

Присъстваше и 66-годишният Хю Лори, който играе Ричард Онслоу Роупър в сериала.

Той изглеждаше елегантно-небрежно облечен в черно сако и бебешкорозова риза, топло поздравявайки Камила на килима.

Сериалът „Нощният мениджър“, който направи Том национален любимец в Обединеното кралство, се завръща след девет години извън екрана. Този сезон е доста по-пикантен като дори има гореща сцена с тройка под душа.

Актьорът отново играе ролята на бившия британски разузнавателен агент Джонатан Пайн, докато 51-годишната Оливия Колман ще се завърне като Анджела Бър за шестсерийния сериал.

Междувременно Камила ще замени Елизабет Дебики като главната героиня на сериала, помагайки на героя на Хидълстън Джонатан Пайн, бивш военен офицер и нощен мениджър на хотел, да се инфилтрира в банда за търговия с оръжие в Колумбия.


Въпреки че е имала редица актьорски роли, моделът е най-известна като бившата любов на 51-годишната филмова звезда Леонардо, с когото излизаше от 2016 до 2022 г. Както и с това, че беше доведена дъщеря на Ал Пачино, който имаше дългогодишна връзка с майка ѝ Лусила Сола.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    9 0 Отговор
    И къде са гърдите??? Пфу ...

    Коментиран от #3

    11:52 15.12.2025

  • 2 Фотографа

    9 0 Отговор
    Обаче...тия двамата са ге йо ве...като котараци се гледат, 6а ги

    11:55 15.12.2025

  • 3 Брачед

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Новичок":

    Забравила ги е в другата рокля

    11:55 15.12.2025

  • 4 Ало,сайта?

    5 0 Отговор
    Измамници

    11:56 15.12.2025

  • 5 Розов жребец

    2 0 Отговор
    Ах, тези двамата ако ми паднат, ще бъдат и ръце пълни, и очи с яйца.

    11:59 15.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.