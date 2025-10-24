Изчезна луксозният Range Rover на Шакил О’Нийл на стойност 180 000 долара

Луксозният автомобил на бившата звезда от NBA Шакил О’Нийл — специално модифициран Range Rover на стойност 180 000 долара — е изчезнал по време на транспорт, съобщават източници, цитирани от Page Six. Предполага се, че превозното средство е било откраднато след хакерска атака срещу транспортната компания, отговаряща за доставката.

Колата, предназначена да бъде допълнително персонализирана, за да отговаря на внушителния ръст на О’Нийл (2,16 м), е била в процес на доработка от компанията Effortless Motors. Очаквало се след завършването на промените стойността ѝ да достигне приблизително 300 000 долара. Автомобилът е бил изпратен от Атланта към Луизиана, но така и не е пристигнал на крайното си местоназначение.

Според представители на Effortless Motors, Range Rover-ът е бил натоварен в понеделник, но след това следите му се губят. При последваща проверка се установило, че автомобилът е изчезнал по време на транспортирането, като съществува вероятност крадците да са получили достъп до системата на транспортната компания чрез хакерска намеса. По този начин те може да са променили информацията за мястото на доставката и да са пренасочили пратката.

Компанията Effortless Motors е обявила награда от 10 000 долара за информация, която може да помогне за откриването на автомобила.

Подобни случаи се увеличават в САЩ, отбелязват местни медии. През май т.г. в Маями беше съобщено за изчезването на Rolls-Royce на стойност 300 000 долара, след като автомобилът бил изпратен за транспорт от Южна Флорида до Детройт. Разследването тогава установи, че измамниците са подменили адреса за доставка и са получили колата на свое име.

Шакил О’Нийл, който в момента работи като анализатор на NBA за телевизия TNT, е известен с впечатляващата си автомобилна колекция, оценявана на над 4 милиона долара. Сред притежанията му са Ferrari 355 F1 Spider, Bentley Azure, Lamborghini Gallardo и Vaydor от 2018 г. Повечето от автомобилите му са преработени, за да съответстват на размерите му.

Бившият баскетболист, който твърди, че притежава около 40 коли, в интервю преди години заяви с усмивка: „Не знам защо имам толкова много.“ В момента той съдейства на полицията за издирването на изчезналия Range Rover.