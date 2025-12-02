Даниела Рупецова получи нов джип за 250 хиляди за рождения си ден

Най-коментираната участничка от "Ергенът" Даниела Рупецова яхна мощен джип "Порше Макан". Разбира се, луксозното возило ѝ е подарък от настоящия ѝ заможен любовник.

"Порше"-то е символ на лукс и богатство, заради това толкова много се харесва на Рупецова. Автомобилът съчетава динамиката на спортния характер с удобството на луксозния клас, но Даниела гледа да не се хвали с джипа и да не попада в кадър какво шофира.

Проверка на "Уикенд" показа, че автомобилът струва около 250 000 лева, но явно риалити героинята е показала завидни умения и си го е заслужила. Преди дни брюнетката стана на 34 години, но е получила колата доста преди рождения си ден.

След като стана известна с участието си в популярното риалити шоу, Даниела прави всичко възможно да извлече дивиденти от славата си. По подобие на Наталия Кобилкина и подобни дами, вярващи в техните принципи, Рупецова започна да прави семинари и обучения за омайване на богати мъже. Билетите за въпросните събития струват стотици левове и дори вече са разпродадени, което означава десетки хиляди левове отиват в джоба на авторката.