Даниела Рупецова получи нов джип за 250 хиляди за рождения си ден

2 Декември, 2025 13:59 732 19

  • даниела рупецова-
  • ергенът-
  • кола-
  • порше-
  • подарък-
  • рожден ден

Чисто новото возило е подарък от новия мистериозен мъж до риалити звездата

Даниела Рупецова получи нов джип за 250 хиляди за рождения си ден - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-коментираната участничка от "Ергенът" Даниела Рупецова яхна мощен джип "Порше Макан". Разбира се, луксозното возило ѝ е подарък от настоящия ѝ заможен любовник.

"Порше"-то е символ на лукс и богатство, заради това толкова много се харесва на Рупецова. Автомобилът съчетава динамиката на спортния характер с удобството на луксозния клас, но Даниела гледа да не се хвали с джипа и да не попада в кадър какво шофира.

Проверка на "Уикенд" показа, че автомобилът струва около 250 000 лева, но явно риалити героинята е показала завидни умения и си го е заслужила. Преди дни брюнетката стана на 34 години, но е получила колата доста преди рождения си ден.

След като стана известна с участието си в популярното риалити шоу, Даниела прави всичко възможно да извлече дивиденти от славата си. По подобие на Наталия Кобилкина и подобни дами, вярващи в техните принципи, Рупецова започна да прави семинари и обучения за омайване на богати мъже. Билетите за въпросните събития струват стотици левове и дори вече са разпродадени, което означава десетки хиляди левове отиват в джоба на авторката.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Егати сливата

    13 0 Отговор
    Като златна мина е.

    Коментиран от #10

    14:01 02.12.2025

  • 2 Най- просташкото

    8 0 Отговор
    Предаване!

    14:02 02.12.2025

  • 3 Колеги

    8 1 Отговор
    Местим

    14:03 02.12.2025

  • 4 Зайче от гората

    8 0 Отговор
    И после мъжете и жените били равнопоставени.
    Що Бай Хасан от Полски Тръмбеш не получи и той джип за 250 К

    14:03 02.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мъжът до нея

    9 0 Отговор
    Е член на АИКБ и БСК, поредната к….а с джипка от откраднатите пари от т. нар. протестиращи 🤣🤣🤣

    14:03 02.12.2025

  • 7 Хаха

    7 0 Отговор
    Значи много му е къса пишката 😅

    14:04 02.12.2025

  • 8 Рент а кар

    9 0 Отговор
    ...за временно ползване...:)))

    14:04 02.12.2025

  • 9 Упадък

    8 0 Отговор
    Мисирите наблягат на простите с парични придобивки като изтъкват цената на първо място. Упадъка завзема територии с грижливото съдействие на медиите. Бравос!

    14:05 02.12.2025

  • 10 Йордан

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Егати сливата":

    всяка златна мина се изчерпва. Остава пръстта. Тази е на 34 години. Още колко години ще се копае злато от "златната и мина"?

    14:06 02.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тома

    5 0 Отговор
    Лошото е че джипа ще е само временно след като се сменят кочовете

    Коментиран от #18

    14:07 02.12.2025

  • 13 Територията БГ

    6 0 Отговор
    На територията е важно да си супер прос и хипер меркантилен. Тогава си звезда в очите на селяците, отпадък в очите на интелигенцията.

    14:08 02.12.2025

  • 14 манди бранди

    7 0 Отговор
    Лице на клоун, акъл на амеба. И някой дава пари за това? Има мъже с психични отклонения, но за съжаление с много пари. Крадени пари. Изкарани пари не се хвърлят на боклука.

    14:08 02.12.2025

  • 15 пешо

    3 0 Отговор
    какви са тия балъци да правят такива подараци на момичета на повикване

    14:08 02.12.2025

  • 16 Квазимодо

    3 0 Отговор
    Тя ми е близначка ама аз съм малко по хубав.
    Те тия дето ги организират тия мероприятия и тия дето ходят ако бяха хубави богаташите сами ще ги намерят няма да им трябва да се обучават за п........тки.

    14:09 02.12.2025

  • 17 Не се и съмнявам

    2 0 Отговор
    Че явно яко РУПА банана...

    14:09 02.12.2025

  • 18 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тома":

    Важното е да се цупиш пред камерата с овчи поглед. Другото не е важно.

    14:10 02.12.2025

  • 19 Глупецова

    0 0 Отговор
    Объркано да не кажа сбъркано помакинче. Няма да свърши добре.

    14:11 02.12.2025