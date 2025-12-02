Даниела Рупецова получи нов джип за 250 хиляди за рождения си ден

Най-коментираната участничка от "Ергенът" Даниела Рупецова яхна мощен джип "Порше Макан". Разбира се, луксозното возило ѝ е подарък от настоящия ѝ заможен любовник.
"Порше"-то е символ на лукс и богатство, заради това толкова много се харесва на Рупецова. Автомобилът съчетава динамиката на спортния характер с удобството на луксозния клас, но Даниела гледа да не се хвали с джипа и да не попада в кадър какво шофира.
Проверка на "Уикенд" показа, че автомобилът струва около 250 000 лева, но явно риалити героинята е показала завидни умения и си го е заслужила. Преди дни брюнетката стана на 34 години, но е получила колата доста преди рождения си ден.
След като стана известна с участието си в популярното риалити шоу, Даниела прави всичко възможно да извлече дивиденти от славата си. По подобие на Наталия Кобилкина и подобни дами, вярващи в техните принципи, Рупецова започна да прави семинари и обучения за омайване на богати мъже. Билетите за въпросните събития струват стотици левове и дори вече са разпродадени, което означава десетки хиляди левове отиват в джоба на авторката.
1 Егати сливата
Коментиран от #10
14:01 02.12.2025
2 Най- просташкото
14:02 02.12.2025
3 Колеги
14:03 02.12.2025
4 Зайче от гората
Що Бай Хасан от Полски Тръмбеш не получи и той джип за 250 К
14:03 02.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мъжът до нея
14:03 02.12.2025
7 Хаха
14:04 02.12.2025
8 Рент а кар
14:04 02.12.2025
9 Упадък
14:05 02.12.2025
10 Йордан
До коментар #1 от "Егати сливата":всяка златна мина се изчерпва. Остава пръстта. Тази е на 34 години. Още колко години ще се копае злато от "златната и мина"?
14:06 02.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тома
Коментиран от #18
14:07 02.12.2025
13 Територията БГ
14:08 02.12.2025
14 манди бранди
14:08 02.12.2025
15 пешо
14:08 02.12.2025
16 Квазимодо
Те тия дето ги организират тия мероприятия и тия дето ходят ако бяха хубави богаташите сами ще ги намерят няма да им трябва да се обучават за п........тки.
14:09 02.12.2025
17 Не се и съмнявам
14:09 02.12.2025
18 Ха ха ха ха
До коментар #12 от "Тома":Важното е да се цупиш пред камерата с овчи поглед. Другото не е важно.
14:10 02.12.2025
19 Глупецова
14:11 02.12.2025