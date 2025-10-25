Новини
Любопитно »
Известният продуцент Леонид Дзюник стана жертва на нападение

Известният продуцент Леонид Дзюник стана жертва на нападение

25 Октомври, 2025 08:13 784 8

  • леонид дзюник-
  • тату-
  • продуцент-
  • операция

Инцидентът е станал внезапно, като Дзюник е бил ударен няколко пъти от неизвестни лица.

Известният продуцент Леонид Дзюник стана жертва на нападение - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Известният музикален продуцент и бивш концертен директор на легендарната група „Тату“ – Леонид Дзюник, е бил нападнат на улицата, съобщават руски медии, цитирайки информация от Telegram канала „112“.

Инцидентът е станал внезапно, като Дзюник е бил ударен няколко пъти от неизвестни лица. След нападението, продуцентът е бил приет по спешност в болница, където лекарите са установили, че страда от хронично сърдечно заболяване. Поради усложненията, Дзюник е претърпял хирургическа интервенция, потвърди самият той пред медиите.

В момента състоянието на Леонид Дзюник се следи внимателно от медицинския екип, а близките му изразяват надежда за бързо възстановяване. Случаят предизвика вълна от съчувствие сред феновете и колегите му в музикалната индустрия, които му пожелават сили и здраве. Полицията работи по изясняване на обстоятелствата около нападението, като се очаква повече подробности да бъдат оповестени в следващите дни.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Тату избягаха на Запад но там са никои и се разкаяха и се върнаха в Русия.

    08:16 25.10.2025

  • 2 Това е

    4 5 Отговор
    Руския мир ,като не се качваш по високите етажи ,някой ще те пребие на улицата

    08:17 25.10.2025

  • 3 глоги

    3 1 Отговор
    легендарната група „Тату“.....ДУЕТ,А НЕ ГРУПА! "ТА ЛЮБИТ ТУ"-ТАЗИ ОБИЧА ОНАЗИ.

    08:29 25.10.2025

  • 4 Пич

    4 0 Отговор
    Едно че е евреин , второ че е ЛГБТ ! Боят може да е дошъл отвсякъде , включително и от случайни "фенове" !

    08:30 25.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Еееее

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "EKCXУМАТОPЪТ 🦴💀🦴":

    най-накрая те изписаха от психодиспансера. Да не си избягал?

    08:46 25.10.2025

  • 7 Мъж

    0 0 Отговор
    Най ненавижданите жени са Анита от почивка и Бети кахъра 💯💯💯🎊🥳😂🤣

    08:58 25.10.2025

  • 8 Винкело

    1 0 Отговор
    То най-важното липсва: къде? Париж, Лондон, Токио? Съобщили били руски медии. Те и за Пугачова постоянно съобщават, пък тя - в Израел.

    09:06 25.10.2025