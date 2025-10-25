Известният продуцент Леонид Дзюник стана жертва на нападение

Известният музикален продуцент и бивш концертен директор на легендарната група „Тату“ – Леонид Дзюник, е бил нападнат на улицата, съобщават руски медии, цитирайки информация от Telegram канала „112“.
Инцидентът е станал внезапно, като Дзюник е бил ударен няколко пъти от неизвестни лица. След нападението, продуцентът е бил приет по спешност в болница, където лекарите са установили, че страда от хронично сърдечно заболяване. Поради усложненията, Дзюник е претърпял хирургическа интервенция, потвърди самият той пред медиите.
В момента състоянието на Леонид Дзюник се следи внимателно от медицинския екип, а близките му изразяват надежда за бързо възстановяване. Случаят предизвика вълна от съчувствие сред феновете и колегите му в музикалната индустрия, които му пожелават сили и здраве. Полицията работи по изясняване на обстоятелствата около нападението, като се очаква повече подробности да бъдат оповестени в следващите дни.
