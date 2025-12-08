Новини
Любопитно »
Емилия се възстановява от тайна тежка операция

Емилия се възстановява от тайна тежка операция

8 Декември, 2025 16:59 606 3

  • емилия-
  • операция-
  • тайна-
  • гласни струни-
  • певица-
  • поп фолк

Поп фолк звездата е претърпяла операция на гласните струни

Емилия се възстановява от тайна тежка операция - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Два месеца истински ад преживя поп фолк звездата Емилия, след като тайно се подложи на тежка операция на гласните струни – причина за мистериозното ѝ изчезване от сцената през октомври и почти целия ноември.

Близки до певицата разкриват, че тя е преминала през изключително деликатна интервенция, за която умишлено не пожелала да съобщи публично, пише „Уикенд“. В продължение на седмици Емилия е била в принудително пълно мълчание и възстановяване, а едва съвсем наскоро е започнала постепенно да се връща към участията си.

Певицата не коментира нито причината за процедурата, нито подробности около операцията, но феновете ѝ вече тържествуват, че тя се завръща на сцената.

Емилия не е единствената звезда, минала през подобно изпитание. През септември 2024 г. Галена също претърпя хирургия за премахване на кисти от гласните струни – операция, която я изкара от строя за седмици.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дядо Митьоo

    1 0 Отговор
    Важното е ..аза да е здрав!

    17:02 08.12.2025

  • 3 Вероятно

    0 0 Отговор
    от тези китайски гердани на шията ѝ е станала белята !

    17:06 08.12.2025