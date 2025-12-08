Емилия се възстановява от тайна тежка операция

Два месеца истински ад преживя поп фолк звездата Емилия, след като тайно се подложи на тежка операция на гласните струни – причина за мистериозното ѝ изчезване от сцената през октомври и почти целия ноември.

Близки до певицата разкриват, че тя е преминала през изключително деликатна интервенция, за която умишлено не пожелала да съобщи публично, пише „Уикенд“. В продължение на седмици Емилия е била в принудително пълно мълчание и възстановяване, а едва съвсем наскоро е започнала постепенно да се връща към участията си.

Певицата не коментира нито причината за процедурата, нито подробности около операцията, но феновете ѝ вече тържествуват, че тя се завръща на сцената.

Емилия не е единствената звезда, минала през подобно изпитание. През септември 2024 г. Галена също претърпя хирургия за премахване на кисти от гласните струни – операция, която я изкара от строя за седмици.