Новини
Любопитно »
След 4 години пауза кей-поп бандата BTS се завръща с нов албум през март и световно турне

След 4 години пауза кей-поп бандата BTS се завръща с нов албум през март и световно турне

2 Януари, 2026 09:49 620 5

  • кей поп-
  • кей-поп-
  • група-
  • bts-
  • световно турне-
  • нов албум

Членовете на корейската момчешка група трябваше да постъпят в армията, което наложи прекъсването на кариерата им

След 4 години пауза кей-поп бандата BTS се завръща с нов албум през март и световно турне - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Известната кей-поп група BTS обяви в четвъртък, че ще се завърне през март с нов албум, след близо четиригодишно отсъствие, а след това потеглят на световно турне, съобщи АФП.

Най-успешната музикална група в Южна Корея е в пауза от 2022 г., за да могат членовете ѝ да отбият задължителната военна служба, наложена на всички южнокорейски мъже под 30-годишна възраст, припомня БТА.

След демобилизацията на всичките седем членове, групата обяви завръщането си през пролетта на 2026 г. с нов албум, планиран за излизане на 20 март, както и със световно турне. Точната дата беше разкрита в ръчно написани писма, които артистите изпратиха до членовете на официалния си фен клуб, а впоследствие информацията беше потвърдена от лейбъла им Big Hit Music.

„Чаках по-нетърпеливо от всеки друг“, пише Ар Ем, фронтменът на групата, в едно от писмата. Засега не се съобщават допълнителни подробности за албума или датите на турнето.

Предстоящият албум ще бъде първият на BTS от близо четири години насам, след като антологията Proof се превърна в най-продавания албум в Южна Корея през 2022 г.

Преди заминаването си за военна служба BTS са генерирали над 5,5 трилиона вона (около 3,25 милиарда евро) годишно за икономиката на Южна Корея, според данни на Корейския институт за култура и туризъм — сума, равняваща се на около 0,2% от брутния вътрешен продукт на страната.

През последните години BTS надхвърлиха границите на родината си и се утвърдиха като глобален музикален феномен. Групата държи рекорда за най-слушана група в Spotify и е първата Kей-поп формация, оглавила класациите Billboard 200 и Billboard Artist 100 в САЩ.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анти Кахър

    4 0 Отговор
    Кахъра ще я омъжим за циганин от факултета или някой негър от бургунди 🥳🤭

    09:51 02.01.2026

  • 2 Пич

    8 0 Отговор
    Като ги гледам на снимката , и веднага схващам , защо няма жени в тази кей - банда !!! Защото има правописа грешка , и не е точно - КЕЙ банда!!!

    09:53 02.01.2026

  • 3 Като

    4 0 Отговор
    гледам... или снимката е много стара, или там казармата е нещо като почивен център, със салони за "хубост и нежност".

    10:16 02.01.2026

  • 4 Див селянин

    2 0 Отговор
    Къи са тия пе дали па ва?

    11:02 02.01.2026

  • 5 Не,че нещо,ама...

    2 0 Отговор
    Новото Гей, вече Кей ли е?

    11:04 02.01.2026