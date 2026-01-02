След 4 години пауза кей-поп бандата BTS се завръща с нов албум през март и световно турне

Известната кей-поп група BTS обяви в четвъртък, че ще се завърне през март с нов албум, след близо четиригодишно отсъствие, а след това потеглят на световно турне, съобщи АФП.

Най-успешната музикална група в Южна Корея е в пауза от 2022 г., за да могат членовете ѝ да отбият задължителната военна служба, наложена на всички южнокорейски мъже под 30-годишна възраст, припомня БТА.

След демобилизацията на всичките седем членове, групата обяви завръщането си през пролетта на 2026 г. с нов албум, планиран за излизане на 20 март, както и със световно турне. Точната дата беше разкрита в ръчно написани писма, които артистите изпратиха до членовете на официалния си фен клуб, а впоследствие информацията беше потвърдена от лейбъла им Big Hit Music.

„Чаках по-нетърпеливо от всеки друг“, пише Ар Ем, фронтменът на групата, в едно от писмата. Засега не се съобщават допълнителни подробности за албума или датите на турнето.

Предстоящият албум ще бъде първият на BTS от близо четири години насам, след като антологията Proof се превърна в най-продавания албум в Южна Корея през 2022 г.

Преди заминаването си за военна служба BTS са генерирали над 5,5 трилиона вона (около 3,25 милиарда евро) годишно за икономиката на Южна Корея, според данни на Корейския институт за култура и туризъм — сума, равняваща се на около 0,2% от брутния вътрешен продукт на страната.

През последните години BTS надхвърлиха границите на родината си и се утвърдиха като глобален музикален феномен. Групата държи рекорда за най-слушана група в Spotify и е първата Kей-поп формация, оглавила класациите Billboard 200 и Billboard Artist 100 в САЩ.