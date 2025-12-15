Новини
Мира Добрева: Крадецът, който ме обира цели пет пъти, се уби!

Мира Добрева: Крадецът, който ме обира цели пет пъти, се уби!

15 Декември, 2025 16:31 3 049 25

Заради наглите обирджии водещата вече нямала нищо за крадене и не държала ценни вещи у дома си

Мира Добрева: Крадецът, който ме обира цели пет пъти, се уби! - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водещата Мира Добрева сподели интригуващ случай на възмездие от съдбата, като разказа още за откраднатите спомени и за поредния удар, който едва не я оставил без коледна украса.

"Крадецът, който ме обира цели пет пъти, се уби", разкри Мира Добрева пред "България днес" и подчерта, че вярва, че "възмездието рано или късно настига престъпниците". По думите ѝ крадецът загинал при пореден опит за обир. "Научих, че се качил на висок етаж в някакъв блок, пак да краде, и паднал", разказва телевизионерката за нерадостния край на обирджията, който заедно с аверите си оставил дома ѝ "едва ли не по голи стени".

След поредицата обири Мира Добрева взела категорично решение.

"Вече не държа никакви ценни неща вкъщи по простата причина, че вече нямам. Взеха каквото имаше за вземане, и край", казва тя.

По думите ѝ обирджиите са отмъкнали най-скъпите ѝ спомени – годежния ѝ пръстен и кръстчетата на децата ѝ от кръщенето.

"Всичко златно или с някакви диамантчета, всичко изчезна“, признава Добрева и добавя, че вече се смята за „загубен човек за материалните неща". Крадците обаче нито били задържани, нито получили наказание.

"Пазеха ги, както често се случва в битовата престъпност", не крие възмущението си една от най-обичаните телевизионни водещи у нас.

Тези дни Мира Добрева преживяла нов шок, този път не заради хора, а заради природна стихия. Тя била на косъм да остане без коледната си украса заради наводнение.

"Не беше в дома ми. След кражбите вече нито имам място, нито съхранявам ценни за мен неща вкъщи. Наводнило се е помещението, което бях наела, след проливен дъжд", разказва тя. Коледната украса, включително колекцията ѝ от фигурки на Дядо Коледа, била масивна и трудна за съхранение.

"Държах ги в един фолиран кашон и въпреки това ги намерих полумокри. Нямало е как да изсъхнат. И аз направо си ги изпрах. Прах до три след полунощ", споделя Мира Добрева.

В крайна сметка успяла да възстанови около 40 процента от колекцията си, като първия дядо Коледа купила преди цели 27 години. В първия момент Мира потърсила съвет дори от изкуствения интелект. "Той ми каза, че това е знак да си сменя украсата и че няма шанс да я спася. Но аз не го послушах", разказва с усмивка тя.

В крайна сметка украсата била изсушена – вързана с колани за парното из целия дом.

"Сушиха се цяла седмица. Домът ми вече е украсен, макар и по-скромно от други години", завършва тя.

Телевизионерката признава, че е човек, който трудно се разделя със спомени. "Не изхвърлям нищо – дори бебешките дрешки на дъщеря ми. Пазя дипломите на децата, наградите ми. Ужасна е тази моя невъзможност да се разделям със спомените", откровена е Мира Добрева.


