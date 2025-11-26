Новини
Още четирима души са арестувани за обира в Лувъра

Още четирима души са арестувани за обира в Лувъра

26 Ноември, 2025 10:59 669 2

Арестуваните са двама мъже и две жени

Още четирима души са арестувани за обира в Лувъра - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Четирима души са били арестувани в рамките на разследването на обира в Лувъра през октомври - двама мъже, на 38 и 39 години, и две жени, на 31 и 40 години, съобщи прокуратурата в Париж, цитирана от АФП.

Всички задържани са от парижкия регион. От прокуратурата отказват да посочат в какво са заподозрени преди изтичането на срока на задържането им.

"Четирима души вече са обвинени в рамките на съдебното разследване, започнато на 29 октомври 2025 г.", напомни прокурорът на Париж Лор Бекюо.

Сред тях трима мъже, на възраст 35, 37 и 39 години, са заподозрени, че са били част от групата от четирима престъпници, които на 19 октомври са проникнали в парижкия музей. Четвъртата е 38-годишна жена, която е заподозряна в съучастие, пише БТА.

Обирът посред бял ден отне на извършителите осем минути. За това време те проникнаха в Галерията на Аполон в Лувъра и откраднаха осем бижута на френската корона. Дръзкото деяние предизвика възмущение по целия свят. Откраднатите ценности се оценяват на 88 милиона евро, но в настоящия си вид те са непродаваеми. Исторически ценните бижутата все още не са открити.

Успоредно с разследването възникна полемика относно сигурността на Лувъра. Сметната палата - органът, който отговаря за публичните средства, счете, че най-посещаваният музей в света е "давал предимство на забележими и атрактивни дейности" за сметка на сигурността.

Изправен пред тревожна амортизация, в началото на годината президентът Еманюел Макрон обяви "колосален" проект за модернизиране на музея, включващ нов вход, зала, посветена на "Мона Лиза", и по-скъпи билети за посетители от страни извън ЕС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ама

    1 0 Отговор
    агент Грозев ли ги е докладвал ?!

    11:09 26.11.2025

  • 2 Българин

    1 0 Отговор
    Френската полиция са най-големите смешници. От времето на Луй дьо Финес стават все по-големи комедианти!

    12:24 26.11.2025