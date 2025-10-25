Слави Трифонов си поръчал брониран Mercedes за един милион евро

Слави Трифонов си е поръчал последен модел "Mercedes" S-класа със солидна бронировка, научи в."Уикенд". Заявката за возилото е била направена още през лятото, но изпълнението отнема доста време, понякога дори година. Най-рано идната пролет колата на Дългия ще бъде докарана в София.
Возилото се прави единствено по поръчка и се изпълнява в централния завод в Германия. Цената е около 5 пъти по-висока от стандартния модел и надхвърля сумата от 1 милион евро, твърдят експерти.
От поне 20 години шоуменът и лидер на "Има такъв народ" се придвижва с джипове Range Rover, които в миналото шофираше сам. В последно време обаче, покрай здравословните си проблеми, Слави избягва да се качва в джипове и е открил комфорта на лимузината.
Дългия много рядко вече ползва транспорт. Както е известно, той почти не излиза от луксозната си къща в квартал "Бояна".
Все пак, понякога му се налагало да ходи тук-там, затова и решил да си поръча брониран Mercedes. Поръчката за колата е направена от фирма, която е приближена до Трифонов, но всъщност се плаща от самия него. Слави никога не е криел благосъстоянието си, а според имотната си декларация, която е длъжен да подава като лидер на партия, притежава милиони левове.
1 787
Коментиран от #25, #38, #39
19:52 25.10.2025
2 Слушайте, гледайте, това е
19:52 25.10.2025
3 ЧЕ КОЙ ЩЕ ГО ТРЕПЕ ЧАЛГАРЯ
Коментиран от #9
19:53 25.10.2025
4 Един
19:54 25.10.2025
5 Помак
19:54 25.10.2025
6 12340
пак си остава Славуца!
19:56 25.10.2025
7 дядото
19:57 25.10.2025
8 Сила
19:58 25.10.2025
9 Как кой ша го трепел
До коментар #3 от "ЧЕ КОЙ ЩЕ ГО ТРЕПЕ ЧАЛГАРЯ":Онзи барека афишира че ще го измъквал от дупката му където се сврял и ще го събличал гол на Ал.Невски и както пише в статията почти не излиза от тях но 1 път на няколко месеца му се налагало и барека или някой от хората му може да хвърли коктейл Молотов и затова трябва да е с брониран джип
Коментиран от #30
20:00 25.10.2025
10 Нашмъркан чалгар
20:00 25.10.2025
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... САМО В НЕГО ИМА ШАНС ДА МУ НАМЕРЯТ ТРУПА
... КАТО ГУ УДАРИ ДРОНА
....
В МЕРЦЕДЕСА ЩЕ ТРЯБВА ДА ГО СЪБИРАТ С ЛЪЖИЦА
20:02 25.10.2025
12 !!!?
20:02 25.10.2025
13 Набутакис
20:03 25.10.2025
14 смехоран
20:03 25.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Евгени от Алфапласт
20:07 25.10.2025
17 Ролан
20:08 25.10.2025
18 факт
Коментиран от #19
20:10 25.10.2025
19 Промяна
До коментар #18 от "факт":Радев хахахаха обграден от цял кортеж НСО хахахаха с циркови изпълнения купил стара колица за заблуждана невежите
Коментиран от #23
20:12 25.10.2025
20 Може би
20:14 25.10.2025
21 жедсе
20:17 25.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 САКАТАТА СЛАВУЦА
20:21 25.10.2025
25 Наблюдател
До коментар #1 от "787":Предателите винаги треперят за продажния си животец
20:22 25.10.2025
26 ПЛУГЕК. МАРТЕНИЦОПРОДАВА$
20:24 25.10.2025
27 Дрифтър Любител
20:29 25.10.2025
28 Улав
До коментар #15 от "Анонимен":Не те слуша главата
20:29 25.10.2025
29 Густо ми е майна
20:30 25.10.2025
30 Ъъъъ
До коментар #9 от "Как кой ша го трепел":Ти, какво друсаш бе френд?
20:32 25.10.2025
31 Кой беше тоя???
Коментиран от #33
20:32 25.10.2025
32 гошо
20:33 25.10.2025
33 Тоя Слави
До коментар #31 от "Кой беше тоя???":Има депутати в парламента...а ти КОЯ си
20:34 25.10.2025
34 Айрънмен
20:35 25.10.2025
35 Може Боко или шиши да са му я подарили
Коментиран от #36
20:35 25.10.2025
36 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #35 от "Може Боко или шиши да са му я подарили":Ние го подарихме на Слави.....това за нас е капка в морето.
20:36 25.10.2025
37 Минск-16
20:36 25.10.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Разбирам
Ама този съсухрен скротум Слави,кой точно ще го заплашва,и кой точно се касае от него,та чак брониран автомобил?Его и комплекси!
20:49 25.10.2025
41 боико борисуф
20:52 25.10.2025
42 СЛАВУЦ ПЛУГЕК
20:52 25.10.2025
43 Ако правилните хора
20:57 25.10.2025
44 бла бла
ама не била на него била на друга фирма 1 милион, 2 милиона шменти капели
20:57 25.10.2025
45 Сатана Z
20:58 25.10.2025
46 Сатана Z
21:01 25.10.2025
47 х0Йстесъ П0нта Маръ Филипувъ
21:01 25.10.2025
48 Айде у лево бе
21:17 25.10.2025