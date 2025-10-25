Слави Трифонов си поръчал брониран Mercedes за един милион евро

Слави Трифонов си е поръчал последен модел "Mercedes" S-класа със солидна бронировка, научи в."Уикенд". Заявката за возилото е била направена още през лятото, но изпълнението отнема доста време, понякога дори година. Най-рано идната пролет колата на Дългия ще бъде докарана в София.

Возилото се прави единствено по поръчка и се изпълнява в централния завод в Германия. Цената е около 5 пъти по-висока от стандартния модел и надхвърля сумата от 1 милион евро, твърдят експерти.



От поне 20 години шоуменът и лидер на "Има такъв народ" се придвижва с джипове Range Rover, които в миналото шофираше сам. В последно време обаче, покрай здравословните си проблеми, Слави избягва да се качва в джипове и е открил комфорта на лимузината.



Дългия много рядко вече ползва транспорт. Както е известно, той почти не излиза от луксозната си къща в квартал "Бояна".



Все пак, понякога му се налагало да ходи тук-там, затова и решил да си поръча брониран Mercedes. Поръчката за колата е направена от фирма, която е приближена до Трифонов, но всъщност се плаща от самия него. Слави никога не е криел благосъстоянието си, а според имотната си декларация, която е длъжен да подава като лидер на партия, притежава милиони левове.