Новини
Любопитно »
Слави Трифонов си поръчал брониран Mercedes за един милион евро

25 Октомври, 2025 19:50 2 083 48

Возилото се прави единствено по поръчка и се изпълнява в централния завод в Германия

Слави Трифонов си поръчал брониран Mercedes за един милион евро - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Слави Трифонов си е поръчал последен модел "Mercedes" S-класа със солидна бронировка, научи в."Уикенд". Заявката за возилото е била направена още през лятото, но изпълнението отнема доста време, понякога дори година. Най-рано идната пролет колата на Дългия ще бъде докарана в София.

Возилото се прави единствено по поръчка и се изпълнява в централния завод в Германия. Цената е около 5 пъти по-висока от стандартния модел и надхвърля сумата от 1 милион евро, твърдят експерти.

От поне 20 години шоуменът и лидер на "Има такъв народ" се придвижва с джипове Range Rover, които в миналото шофираше сам. В последно време обаче, покрай здравословните си проблеми, Слави избягва да се качва в джипове и е открил комфорта на лимузината.

Дългия много рядко вече ползва транспорт. Както е известно, той почти не излиза от луксозната си къща в квартал "Бояна".

Все пак, понякога му се налагало да ходи тук-там, затова и решил да си поръча брониран Mercedes. Поръчката за колата е направена от фирма, която е приближена до Трифонов, но всъщност се плаща от самия него. Слави никога не е криел благосъстоянието си, а според имотната си декларация, която е длъжен да подава като лидер на партия, притежава милиони левове.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 787

    68 0 Отговор
    Защо му е такова и от кой се страхува?!

    Коментиран от #25, #38, #39

    19:52 25.10.2025

  • 2 Слушайте, гледайте, това е

    66 1 Отговор
    Докато има овце, ще има и овчари с мерцедеси за 1 милион евро.

    19:52 25.10.2025

  • 3 ЧЕ КОЙ ЩЕ ГО ТРЕПЕ ЧАЛГАРЯ

    64 1 Отговор
    И на него белото му е изпило мозъка.

    Коментиран от #9

    19:53 25.10.2025

  • 4 Един

    60 0 Отговор
    Народната либоф ли му идва в повече, че така се барикадира?

    19:54 25.10.2025

  • 5 Помак

    28 2 Отговор
    Ако сега си го е купил значи не го е поръчал нов , просто го е купил от някъде . скоро ще излезе новата S класа и Слав го знае ...но ,Слав с действията си вече показва ,че е примитив

    19:54 25.10.2025

  • 6 12340

    49 2 Отговор
    И брониран у. да си поръча за 10 млн. €
    пак си остава Славуца!

    19:56 25.10.2025

  • 7 дядото

    16 0 Отговор
    дългия е честен.вероятно си е платил дължимите данъци към държавата .дали.

    19:57 25.10.2025

  • 8 Сила

    30 4 Отговор
    Да го копат с него ...по надълбоко , и да бият плоча отгоре му !!! Като на лилавите му фенове ...нещастник !!!

    19:58 25.10.2025

  • 9 Как кой ша го трепел

    17 2 Отговор

    До коментар #3 от "ЧЕ КОЙ ЩЕ ГО ТРЕПЕ ЧАЛГАРЯ":

    Онзи барека афишира че ще го измъквал от дупката му където се сврял и ще го събличал гол на Ал.Невски и както пише в статията почти не излиза от тях но 1 път на няколко месеца му се налагало и барека или някой от хората му може да хвърли коктейл Молотов и затова трябва да е с брониран джип

    Коментиран от #30

    20:00 25.10.2025

  • 10 Нашмъркан чалгар

    33 0 Отговор
    Подарък от Таки

    20:00 25.10.2025

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    26 1 Отговор
    ДА БЕШЕ СИ ПОРЪЧАЛ ТАНК ЛЕОПАРД .....
    .... САМО В НЕГО ИМА ШАНС ДА МУ НАМЕРЯТ ТРУПА
    ... КАТО ГУ УДАРИ ДРОНА
    ....
    В МЕРЦЕДЕСА ЩЕ ТРЯБВА ДА ГО СЪБИРАТ С ЛЪЖИЦА

    20:02 25.10.2025

  • 12 !!!?

    32 0 Отговор
    Брониран Mercedes за един милион евро - "има такъв народ" !!!?

    20:02 25.10.2025

  • 13 Набутакис

    26 1 Отговор
    ФПВ дронът унищожава танк и тежко брониран транспортьор и даже заварените отгоре конструкции не го спират. Дал си е парите на вятъра. Утре войната в Укростан свършва и безработни специалисти с умения, ще излязат на този пазар и тогава...

    20:03 25.10.2025

  • 14 смехоран

    30 2 Отговор
    Славчо,трябва да си поръчаш и рицарски доспехи от титан.Като си извън мерджана да си го обличаш,щот извън него си си пак ти.Абе с една дума,нарочат ли те,и на Марс да фръкнеш,пак ще ти пуснат някой марсоход със снайпер.

    20:03 25.10.2025

  • 16 Евгени от Алфапласт

    20 2 Отговор
    🤣🤣🤣 Клоун кьорав! И кьопав! Оня отгоре гледа, чалгар смотан!🤣🤣🤣

    20:07 25.10.2025

  • 17 Ролан

    18 2 Отговор
    Няма как да откупи нещастието си, обаче!)))

    20:08 25.10.2025

  • 18 факт

    35 3 Отговор
    Нещо не наред. Президентът се движи без проблем със старата шкода на жена си, а е политик, обявява се публично против управляващите. В същото време един "любим" на народа шоумен, който не е нито депутат, нито министър, нито никакъв, се страхува от сянката си и ще се движи с брониран автомобил. Съвсем се побърка този свят.

    Коментиран от #19

    20:10 25.10.2025

  • 19 Промяна

    6 18 Отговор

    До коментар #18 от "факт":

    Радев хахахаха обграден от цял кортеж НСО хахахаха с циркови изпълнения купил стара колица за заблуждана невежите

    Коментиран от #23

    20:12 25.10.2025

  • 20 Може би

    15 1 Отговор
    само и единствено комплексирания себевлюбен страхопъзльо се вълнува от тая работа !

    20:14 25.10.2025

  • 21 жедсе

    22 2 Отговор
    Спрете на тоя лъжец да му гледате пошлата телевизия и спрете да му ходите на концерти. Върнете му билетите ако сте си дали парите. Нека тоя палячо дето излъга да стои гладен. Мърша. Ще си купува мерцедеси, а българите ще стоят гладни заради този калпавия мухльо. Оставете го без доходи след като ви лъже. И без друго концертите му не струват и са боклук като него. Той трябва да плаща за да го слуша някои. Слава на Господ Иисус Христос, всеки българин има как да му покаже какво мисли.

    20:17 25.10.2025

  • 24 САКАТАТА СЛАВУЦА

    11 0 Отговор
    ПЛУГЕК.. МАРТЕНИЦОПРАДАВА$.. скоро си ТРУПИЛИИАСАН//

    20:21 25.10.2025

  • 25 Наблюдател

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "787":

    Предателите винаги треперят за продажния си животец

    20:22 25.10.2025

  • 26 ПЛУГЕК. МАРТЕНИЦОПРОДАВА$

    7 0 Отговор
    осхте бил гиф ПЛугека смесхен... ПРЕДИ д апукне сха го карам д апродава МАртеници у подлеза оред ЦУМ докато пУКНИАСА тоа ПРИ МАТ... НЕМА ТАКЪВ гНУСЕНН ПРИ МАТ ИЛЕТЕРАТ..... ЗИ г ХАил,, иМПОТЕНТЕН По МИАр..

    20:24 25.10.2025

  • 27 Дрифтър Любител

    2 5 Отговор
    С бронирани коли се движат Путин и Тръмп, така че на всички става ясно кой е с най-висок ранг в България. Мен обаче по ме кефи Тошко с поршето - бърз и яростен. 👹👍

    20:29 25.10.2025

  • 28 Улав

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Анонимен":

    Не те слуша главата

    20:29 25.10.2025

  • 29 Густо ми е майна

    6 0 Отговор
    за БГ овчите глави които ги ползват за избори и после господарите им се перят какво са си купели.😂Няма да ревете пумпали сега.

    20:30 25.10.2025

  • 30 Ъъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Как кой ша го трепел":

    Ти, какво друсаш бе френд?

    20:32 25.10.2025

  • 31 Кой беше тоя???

    4 0 Отговор
    И защо да ни интересува кво си е поръчал?

    Коментиран от #33

    20:32 25.10.2025

  • 32 гошо

    4 0 Отговор
    Това е от водата в Плевенско,има нещо в тази вода или пък изобщо няма нищо защото няма вода.

    20:33 25.10.2025

  • 33 Тоя Слави

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Кой беше тоя???":

    Има депутати в парламента...а ти КОЯ си

    20:34 25.10.2025

  • 34 Айрънмен

    4 0 Отговор
    Еееехх ако му го бяха приели закона на Славиту джурналиста щеше да лежи 6 години.Мъка,мъка.

    20:35 25.10.2025

  • 35 Може Боко или шиши да са му я подарили

    5 0 Отговор
    Такъв добър и предан слуга трябва да бъде възнаграден с Мерцедес! Жалък лъжлив чалгар

    Коментиран от #36

    20:35 25.10.2025

  • 36 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Може Боко или шиши да са му я подарили":

    Ние го подарихме на Слави.....това за нас е капка в морето.

    20:36 25.10.2025

  • 37 Минск-16

    0 5 Отговор
    Слави беше човека, който лично разтури седянката на пепейците и ги прати в забвение! Така спаси България, ама сорсоидите са много опасни и с право взема мерки за сигурността си!

    20:36 25.10.2025

  • 40 Разбирам

    4 0 Отговор
    Значи да е за някой значим,разбирам.
    Ама този съсухрен скротум Слави,кой точно ще го заплашва,и кой точно се касае от него,та чак брониран автомобил?Его и комплекси!

    20:49 25.10.2025

  • 41 боико борисуф

    4 0 Отговор
    от кои се пази !!!!!!😃😃😃😃😃😃 нали е борец за народна любов не е необходимо да се пази от никои тои господ си знаи работата от него никои не може да се опази нито слави нито делянчо нито боико

    20:52 25.10.2025

  • 42 СЛАВУЦ ПЛУГЕК

    5 0 Отговор
    СЛАВУЦО ама ТЕЕБ КОИ ТА БРОи З АгИФФ МААА?? славицо// виг се ква си смесхна... КАРТУУУННН КАРИКАТУРА,, АРЕ У ПОДЛЕЗА НА ЦУм ДА ПРодавасх... пО мИАР .. СМЕСХЕн.. ПФИуУУУУ

    20:52 25.10.2025

  • 43 Ако правилните хора

    1 0 Отговор
    Те ,,харесат’’ и танк да си купиш пак си чао.Ще се дуе пред тъпите кифли тоя ,,красавец’’ иначе ще си спинка сам

    20:57 25.10.2025

  • 44 бла бла

    1 0 Отговор
    Пак измислиците на Блиц уикенд.
    ама не била на него била на друга фирма 1 милион, 2 милиона шменти капели

    20:57 25.10.2025

  • 45 Сатана Z

    2 1 Отговор
    В него ли ще го погребат?

    20:58 25.10.2025

  • 46 Сатана Z

    2 1 Отговор
    ,а Българете такса водомер,а за Славчо бронирана жипка

    21:01 25.10.2025

  • 47 х0Йстесъ П0нта Маръ Филипувъ

    1 0 Отговор
    Цената НЕ е около 5 пъти по-висока... За тия пари ще си вземе брониран вариант на S Пулман дето е стреч лимузина... Дрънкате наизуст!

    21:01 25.10.2025

  • 48 Айде у лево бе

    0 0 Отговор
    учиндолска мумия

    21:17 25.10.2025