Слави Трифонов се завръща като водещ?

Слави Трифонов отново се завръща в телевизията като водещ. След дълга пауза, много промени и търсения Трифонов поема към сцената, която го превърна в символ на шоуто у нас.

"България Днес" разбра, че от месец насам Дългия отново е седнал на стола си, за да прави така наречените "сухи тренировки", за да си припомни всичко и да няма гафове при завръщането му. Хората от екипа се радват, че в шоуто отново ще има енергия, хумор и онзи дух, който зрителите толкова години наред следяха всяка вечер.

"Нямаме официален коментар по темата, но г-н Слави Трифонов не напуска политиката", бе лаконичният отговор на въпрос към екипа от партията на водещия - "Има такъв народ".

Другата част от хората, които стоят зад Дългия в телевизия "Седем осми", пък тихичко се радват на новината, тъй като ако тя стане факт, рейтингът им ще се вдигне главоломно, като това ще спомогне и да взимат по-големи заплати.

Само преди дни "Шоуто на Слави" стана на 25 години и това бе отбелязано от Трифонов подобаващо с дълго видео в профила му.

"За този изключителен период в живота ми искам да благодаря на много хора, но като начало на покойния Албърт Парсънс, с когото подписах договор в Би Ти Ви, после и на Светлана Василева, която бе изпълнителен директор", започна въодушевено Слави. Той благодари и на всички, които в годините са били в предаването и като гости, а в края на видеото намекна, че ако "зрителите го искат като водещ, той ще се върне, за ужас на много други, за които се сеща".

"Разбира се, че Слави е изключителен професионалист и уникален шеф. Мога да кажа само хубави неща за него и би било добре, ако е решил да се върне. Той винаги си е вършил работата успешно и вади най-доброто от всеки от нас. В "Шоуто на Слави" научих страшно много неща. Никога не съм казвала, че отивам на работа, обожавах мястото, на което танцувам. Научих се как да работя с екип и с различни хора", казва за Дългия неговата бивша любима - Мартина Огнянова от балет "Магаданс". Днес тя е майка на четири дечица и живее с мъжа си Николай Колев извън столицата. Зрителите познават брюнетката от ежедневната ѝ поява на малкия екран, където всяка вечер в продължение на 11 години танцуваше в популярното шоу на Слави Трифонов.

Друго бивше гадже на Дългия - певицата Александра Раева, също споделя само хубави неща за професионализма на бившия си шеф. Тя също е категорична, че шоуто я е направило това, което днес е тя, а Слави е уникален като водещ.

Музиката я събира с него, когато печели конкурс за вокалистка през 2001 година в неговото шоу. След шест години любов двамата се разделят, а едва преди няколко години Алекс призна открито, че са били влюбени.

"Да, знам, че аз съм голямата любов на Слави. Той ми го е казвал много пъти. Но дори и да не ми го беше казвал, аз като жена го усещах и знаех, че е точно така", споделя Александра.

В едно от редките си откровения Трифонов също разкри, че когато бил на 41 години, усетил истински трепети, които му подействали "като удар с чук". За всички запознати с любовната им история няма съмнение, че говори за Алекс. Двамата дори живеят заедно и стигат до годеж, но не и до сватба.

И друг най-близък до Трифонов човек си тръгна от екипа му в началото на ноември - Иво Сиромахов. Именно той бе човекът, който водеше вместо Слави предаването.

Причината писателят и режисьор да направи тази крачка е политическа, като още преди време в интервю за "България Днес" Сиромахов призна, че не е част от "Има такъв народ" и не иска да влиза в партията.

"Моето условие да работя, след като беше създадена партията - където очевидно съм извън нея и не споделям нейните цели и идеали, каквито не виждам - беше да имам пълна свобода в телевизията. Досега я имах, при мен можеше да се каже всичко и без монтаж, нямаше опит за цензура. Но е то че и това се случи. Нямах грам ограничение през годините и това бе причината да работя тук. За мен е важно да спя спокойно и да се гледам в огледалото, без да ме е срам от това, което виждам", добави Сиромахов.

Раздялата дойде, след като Иво Сиромахов публикува изключително остър текст срещу Тошко Йорданов. Повод за него бяха предлаганите законодателни промени от ИТН, които предвиждат затвор за разкриване на лична информация за публични личности. Много известни личности също не спестиха критиките си в тази насока. "Имам удоволствието да ви съобщя, че от днес вече не съм водещ в телевизия "Седем осми". Телевизията поставя ново начало в славния си път към сърцата на суверена. На Слави и Тошко пожелавам здраве, свобода, независимост, щастие, любов, смелост, мъжество, достойнство, чест и ум. Те другото си го имат", написа във фейсбук профила си водещият в телевизията на Слави Трифонов и негов приятел от години. Сиромахов бе водещ на "Вечерното шоу на Слави" на мястото на началника си.

Е, явно е дошло време Трифонов отново да се върне там, където е по-добър - в телевизията и в музиката.