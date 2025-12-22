Новини
Филип Киркоров се появи с винтидж пуловер за 100 хиляди евро в предаване за астрология

22 Декември, 2025 20:07

Той закупил дрехата много преди сегашния бум на интереса към архивните колекции

Филип Киркоров се появи с винтидж пуловер за 100 хиляди евро в предаване за астрология - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова

Филип Киркоров се появи с пуловер за близо 100 хиляди евро в предаването за астрология „Натална карта“ с Олеся Иванченко и Дмитрий Журавльов. Видео от събитието беше публикувано във VK Video.

Вниманието на водещите беше привлечено от облеклото на певеца, което се състоеше от винтидж дреха Burberry на стойност 9,4 милиона рубли.

Според Киркоров, той закупил дрехата много преди сегашния бум на интереса към архивните колекции и не я е носил отдавна, държал я в гардероба си.

„Значи може да те ограбят заради него. Носиш ли това с охрана?“, пошегува се Иванченко.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    5 5 Отговор
    "Винтидж" го ползвам само когато търся порно.😎

    20:09 22.12.2025

  • 2 Тик- Ток

    10 4 Отговор
    Нагъл и арогантен еврей от Варна

    Коментиран от #6

    20:10 22.12.2025

  • 3 Соваж бейби

    10 1 Отговор
    Добре че има много богати и прости се чуди къде да си дава парите ,та да се купуват пуловери за 100 хиляди евро.Аз и 5 евро не бих дала за този модел ,плюс пуловер ужасно е ,супер демоде и грозно като дреха .

    20:13 22.12.2025

  • 4 У РОСИЯ ПАРИ БОЛ,

    9 2 Отговор
    АМА АКО БЕШЕ ОСТАНАЛ У НАС , ЩЕШЕ ДА ПЕЕ ПО КРЪЧМИТЕ ....КАТО НАЩЕ "ДЗВЕЗДИ"

    Коментиран от #11

    20:16 22.12.2025

  • 5 ООрана държава

    13 1 Отговор
    Няма как тоа парцал да струва 100 000 ако ще и папата да го оплел

    20:26 22.12.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 1 Отговор
    ако не беше коп ей , щеше да знаеш че е арменец и в Масквата са събрани доста г еюв е , от по светаи от нас -само клубовете им са над 100-елитни

    Коментиран от #10

    20:27 22.12.2025

  • 8 Моряка

    3 1 Отговор
    Парвенющина и срамота е по време на война да демонстрира свръх богатство.Такъв дебелак отдавна не е скачат от високите етажи.До кога ли?

    20:30 22.12.2025

  • 9 започвате да дразните вече !

    2 2 Отговор
    алоо мисирките български не знаете ли ??? как сте станали мисирки? защо пишете чужди думи като си имаме български такива? казва се РЕТРО

    20:44 22.12.2025

  • 10 ооо уличната котка

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    пуснаха ли те от психиатрията доста време беше вътре

    Коментиран от #13

    20:46 22.12.2025

  • 11 ми на бий си

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "У РОСИЯ ПАРИ БОЛ,":

    шута в поссия ма

    20:47 22.12.2025

  • 12 Aлфа Bълкът

    3 1 Отговор
    И в Русия такива боклуци като тоя обича ли ги народа?

    20:49 22.12.2025

  • 13 улична подобрена

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "ооо уличната котка":

    пак шта дера

    20:49 22.12.2025

  • 15 Златна терца

    1 1 Отговор
    На Елизабет кахъра на Варвара и на Игнажден двама камерунци са и накъдрили косата ай са Старите баби да кажат как да го тълкуваме тва 🤣

    21:04 22.12.2025

  • 16 Пу...н

    3 0 Отговор
    Веднага да се прати на фронта в Украйна тоя боклук. Нали изповядваме старите стойности уж

    21:09 22.12.2025

  • 17 Да,бе

    4 0 Отговор
    Плетен е от срамни косми...Разбира се мъжки,иначе няма да го облече...

    21:12 22.12.2025

  • 18 аБе,

    2 0 Отговор
    Филип Киркоров никога не е представлвал някакъв интерес за българската аудитория не разбирам защо го сервирате всеки ден.

    21:16 22.12.2025

  • 19 Българин

    1 1 Отговор
    Какво ни занкмавате с тези бездарни руснаци? В Русия никога е нямало и няма да има шоу бизнес, както на запад…

    21:16 22.12.2025

  • 20 Филип Киркоров

    0 0 Отговор
    Купих Пуловер за 100 хиляди евро????? Това означава, че всяко косъмче от което е направен пуловера струва 1 евро????? А тоя дето с една кука е плел пуловера, както нашите баби с една кука са плели терлици и пуловери от вълна, колко е получил? Ами нула!

    21:17 22.12.2025