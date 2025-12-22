Филип Киркоров се появи с винтидж пуловер за 100 хиляди евро в предаване за астрология

Филип Киркоров се появи с пуловер за близо 100 хиляди евро в предаването за астрология „Натална карта“ с Олеся Иванченко и Дмитрий Журавльов. Видео от събитието беше публикувано във VK Video.

Вниманието на водещите беше привлечено от облеклото на певеца, което се състоеше от винтидж дреха Burberry на стойност 9,4 милиона рубли.

Според Киркоров, той закупил дрехата много преди сегашния бум на интереса към архивните колекции и не я е носил отдавна, държал я в гардероба си.

„Значи може да те ограбят заради него. Носиш ли това с охрана?“, пошегува се Иванченко.