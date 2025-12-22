Филип Киркоров се появи с винтидж пуловер за 100 хиляди евро в предаване за астрология

Филип Киркоров се появи с пуловер за близо 100 хиляди евро в предаването за астрология „Натална карта“ с Олеся Иванченко и Дмитрий Журавльов. Видео от събитието беше публикувано във VK Video.
Вниманието на водещите беше привлечено от облеклото на певеца, което се състоеше от винтидж дреха Burberry на стойност 9,4 милиона рубли.
Според Киркоров, той закупил дрехата много преди сегашния бум на интереса към архивните колекции и не я е носил отдавна, държал я в гардероба си.
„Значи може да те ограбят заради него. Носиш ли това с охрана?“, пошегува се Иванченко.
1 Евгени от Алфапласт
20:09 22.12.2025
2 Тик- Ток
Коментиран от #6
20:10 22.12.2025
3 Соваж бейби
20:13 22.12.2025
4 У РОСИЯ ПАРИ БОЛ,
Коментиран от #11
20:16 22.12.2025
5 ООрана държава
20:26 22.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #10
20:27 22.12.2025
8 Моряка
20:30 22.12.2025
9 започвате да дразните вече !
20:44 22.12.2025
10 ооо уличната котка
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":пуснаха ли те от психиатрията доста време беше вътре
Коментиран от #13
20:46 22.12.2025
11 ми на бий си
До коментар #4 от "У РОСИЯ ПАРИ БОЛ,":шута в поссия ма
20:47 22.12.2025
12 Aлфа Bълкът
20:49 22.12.2025
13 улична подобрена
До коментар #10 от "ооо уличната котка":пак шта дера
20:49 22.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Златна терца
21:04 22.12.2025
16 Пу...н
21:09 22.12.2025
17 Да,бе
21:12 22.12.2025
18 аБе,
21:16 22.12.2025
19 Българин
21:16 22.12.2025
20 Филип Киркоров
21:17 22.12.2025