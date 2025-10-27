След казармата: BTS работят върху първи албум от 5 години, пускат го през 2026 г.

Популярната южнокорейска група BTS работи върху първия си албум от пет години насам и планира да предприеме голямо световно турне през 2026 г., съобщава Bloomberg.
Групата преустанови дейността си през 2022 г. поради задължителната военна служба на членовете си. След като момчетата излязоха от казармата, групата възобнови работата си и през последните месеци записва нов албум с Hybe Co. Издаването му е планирано за март 2026 г.
Според Bloomberg, след издаването на албума, групата планира да изнесе 65 концерта по целия свят, половината от които ще бъдат в Северна Америка. Hybe Co. обаче заявява, че датите на световното турне все още не са финализирани. „Подробности относно датите и обхвата на световното турне на BTS все още не са потвърдени“, казаха от компанията пред Bloomberg.
BTS се смята за една от най-популярните южнокорейски музикални групи. Групата държи рекорда за най-много продадени записи сред южнокорейски музиканти - над 40 милиона.
27 Октомври, 2025 11:45 664 10
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 А ве
11:50 27.10.2025
3 ДрайвингПлежър
След БлекПинк, но те мръсниците не пуснаха албум а само един сингъл БТС са добре дошли!
11:54 27.10.2025
4 Трол
Коментиран от #5
11:56 27.10.2025
5 ДрайвингПлежър
До коментар #4 от "Трол":Понатъкмени са... ама иначе са машини.
А и карат истинска казарма, дето им топят лагерите, не е проформа и не зависи кой или какъв си бил - наравно с всички
12:04 27.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ужасен ужас
12:13 27.10.2025
8 Генерал Столетов
Коментиран от #9
12:19 27.10.2025
9 Абе
До коментар #8 от "Генерал Столетов":Они и преди казармата са биле моми.
12:21 27.10.2025
10 Ах Ох
12:22 27.10.2025