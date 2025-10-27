След казармата: BTS работят върху първи албум от 5 години, пускат го през 2026 г.

Овен

Телец

Близнаци

Рак

Лъв

Дева

Везни

Скорпион

Стрелец

Козирог

Водолей

Риби

Овен (21.03 - 20.04) Понеделникът ще Ви донесе повече стабилност и увереност в себе си. Денят е подходящ за подреждане на планове и за съсредоточаване върху целите. Вечерта ще Ви подари усещане за вътрешен ред.

Риби (20.02 - 20.03) Денят ще Ви помогне да намерите повече вътрешно равновесие. Денят е подходящ за спокойни занимания и близост с доверени хора. Вечерта ще Ви подари усещане за сигурност и топлина.

Водолей (21.01 - 19.02) Днес ще намерите баланс между личните си цели и нуждите на околните. Денят е подходящ за обмисляне на бъдещи стъпки. Вечерта ще Ви донесе чувство за хармония.

Козирог (23.12 - 20.01) С Луната във Вашия знак ще усетите повече увереност и устойчивост. Денят ще Ви подкрепи да подредите своите задачи. Вечерта ще Ви донесе вътрешен мир.

Стрелец (23.11 - 22.12) Понеделник ще Ви подари повече спокойствие и подреденост. Денят е подходящ за обмисляне на нови планове и идеи. Вечерта ще Ви донесе удовлетворение и топлина.

Скорпион (24.10 - 22.11) Днес ще почувствате повече стабилност и сила в себе си. Денят е благоприятен за лична работа и съсредоточаване върху важни задачи. Вечерта ще Ви донесе вътрешна яснота.

Везни (24.09 - 23.10) Денят ще Ви донесе усещане за равновесие и хармония. Денят е подходящ за общуване и поддържане на добри отношения. Вечерта ще Ви даде увереност в избора Ви.

Дева (24.08 - 23.09) Днес ще намерите баланс между личните си стремежи и задълженията. Денят е подходящ за практични решения. Вечерта ще усетите спокойствие и удовлетворение.

Лъв (24.07 - 23.08) Понеделник ще Ви подтикне към съсредоточаване върху личните цели. Денят ще бъде продуктивен и ще Ви донесе яснота в действията. Вечерта ще Ви подари чувство за стабилно

Рак (22.06 - 23.07) Днес ще почувствате повече хармония в отношенията си. Денят е подходящ за разговори и споделяне. Вечерта ще Ви донесе усещане за вътрешна топлина и сигурност.

Близнаци (22.05 - 21.06) Днешният ден ще Ви помогне да внесете повече яснота в задачите си. Денят е благоприятен за обмисляне на бъдещи планове. Вечерта ще Ви донесе усещане за удовлетворение.