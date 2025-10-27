Новини
Любопитно »
След казармата: BTS работят върху първи албум от 5 години, пускат го през 2026 г.

След казармата: BTS работят върху първи албум от 5 години, пускат го през 2026 г.

27 Октомври, 2025 11:45 664 10

  • bts-
  • k-pop-
  • казарма-
  • албум

Групата преустанови дейността си през 2022 г. поради задължителната военна служба на членовете си

След казармата: BTS работят върху първи албум от 5 години, пускат го през 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Популярната южнокорейска група BTS работи върху първия си албум от пет години насам и планира да предприеме голямо световно турне през 2026 г., съобщава Bloomberg.

Групата преустанови дейността си през 2022 г. поради задължителната военна служба на членовете си. След като момчетата излязоха от казармата, групата възобнови работата си и през последните месеци записва нов албум с Hybe Co. Издаването му е планирано за март 2026 г.

Според Bloomberg, след издаването на албума, групата планира да изнесе 65 концерта по целия свят, половината от които ще бъдат в Северна Америка. Hybe Co. обаче заявява, че датите на световното турне все още не са финализирани. „Подробности относно датите и обхвата на световното турне на BTS все още не са потвърдени“, казаха от компанията пред Bloomberg.

BTS се смята за една от най-популярните южнокорейски музикални групи. Групата държи рекорда за най-много продадени записи сред южнокорейски музиканти - над 40 милиона.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А ве

    5 3 Отговор
    Kъu ca тия ве, 6paт?

    11:50 27.10.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    1 2 Отговор
    Ми хубоо... чакаме!
    След БлекПинк, но те мръсниците не пуснаха албум а само един сингъл БТС са добре дошли!

    11:54 27.10.2025

  • 4 Трол

    2 2 Отговор
    Тия корейци като че ли имат червило и руж.

    Коментиран от #5

    11:56 27.10.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    Понатъкмени са... ама иначе са машини.
    А и карат истинска казарма, дето им топят лагерите, не е проформа и не зависи кой или какъв си бил - наравно с всички

    12:04 27.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ужасен ужас

    4 2 Отговор
    И тези са минали под 🌈

    12:13 27.10.2025

  • 8 Генерал Столетов

    4 1 Отговор
    ...след казармата са станали моми

    Коментиран от #9

    12:19 27.10.2025

  • 9 Абе

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Генерал Столетов":

    Они и преди казармата са биле моми.

    12:21 27.10.2025

  • 10 Ах Ох

    3 1 Отговор
    Били са в ансамбъла на строителни войски, ахахахахахаааа 🤣🖕

    12:22 27.10.2025