Звукозаписната компания на Дженифър Лопес я зарязва заради слаби продажби

28 Август, 2025 14:59 740 9

Въпреки мащабното турне, което провежда в момента, продажбите на последния албум на Джей Ло са изключително слаби

Звукозаписната компания на Дженифър Лопес я зарязва заради слаби продажби - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дженифър Лопес е изправена пред сериозни предизвикателства в музикалната си кариера, след като стана ясно, че звукозаписната компания BMG обмисля прекратяване на договора си с нея. Според публикации на RadarOnline, които се позовават на източници, близки до певицата, причината е разочароващото представяне на последния ѝ албум This Is Me... Now и съпътстващия го документален филм.

Според вътрешни лица, очакванията към новия проект на Дженифър Лопес са били значително по-високи, но слабият комерсиален ефект и хладните отзиви от страна на критиката са породили напрежение между изпълнителката и лейбъла. Източници отбелязват, че Лопес, която е свикнала да доминира музикалните класации и да бъде в центъра на вниманието, е изненадана от ситуацията и преживява труден момент в професионален план.

Съобщава се, че звездата изпитва притеснение относно бъдещето на новите си музикални проекти, тъй като липсата на издател ограничава възможностите ѝ за разпространение на нова музика. По информация на близки до нея, Джей Ло активно търси алтернативни решения, включително възможността да продуцира самостоятелно бъдещи албуми, ако това се наложи.

Вълната от новини за евентуалното прекратяване на партньорството с BMG идва непосредствено след последния ѝ концерт в Испания, като в същото време в медийното пространство се появиха и слухове, че Лопес обмисля да върне интереса на публиката чрез личния си живот и съвместни публични прояви с известни имена като Кевин Костнър.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да идва тука

    4 0 Отговор
    кючекчийка в пайнера по дънкови шорти, няма да фалира.

    15:04 28.08.2025

  • 2 Ха,ха

    1 0 Отговор
    Изпя си песента

    Коментиран от #3

    15:06 28.08.2025

  • 3 Ааа

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ха,ха":

    Има ляб в нея удзад.

    15:08 28.08.2025

  • 4 Чакай

    0 0 Отговор
    Да го преместя

    15:10 28.08.2025

  • 5 Смърфиета

    2 0 Отговор
    За мен няма нито една хубава песен,но други може да си я харесват.Тя и Бен Афлек мъкнеше като мечка на панаир,за да ги снимат,а той хич не ускаше да се показва с умисъл.

    15:11 28.08.2025

  • 6 лоза

    0 0 Отговор
    Мечка на клечка в печка.

    15:17 28.08.2025

  • 7 гръндж

    1 0 Отговор
    Джени Лопес беше,което беше. Вече фър-фър.

    15:18 28.08.2025

  • 8 Не интересуващ се

    0 0 Отговор
    Абе тая ли бе с един огромен ,,диференциал" ,като на...КрАЗ?

    15:21 28.08.2025

  • 9 665

    0 0 Отговор
    Джени от блока, с късите копита, като пр.дне - прах вдига.

    16:12 28.08.2025