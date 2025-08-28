Звукозаписната компания на Дженифър Лопес я зарязва заради слаби продажби

Дженифър Лопес е изправена пред сериозни предизвикателства в музикалната си кариера, след като стана ясно, че звукозаписната компания BMG обмисля прекратяване на договора си с нея. Според публикации на RadarOnline, които се позовават на източници, близки до певицата, причината е разочароващото представяне на последния ѝ албум This Is Me... Now и съпътстващия го документален филм.

Според вътрешни лица, очакванията към новия проект на Дженифър Лопес са били значително по-високи, но слабият комерсиален ефект и хладните отзиви от страна на критиката са породили напрежение между изпълнителката и лейбъла. Източници отбелязват, че Лопес, която е свикнала да доминира музикалните класации и да бъде в центъра на вниманието, е изненадана от ситуацията и преживява труден момент в професионален план.

Съобщава се, че звездата изпитва притеснение относно бъдещето на новите си музикални проекти, тъй като липсата на издател ограничава възможностите ѝ за разпространение на нова музика. По информация на близки до нея, Джей Ло активно търси алтернативни решения, включително възможността да продуцира самостоятелно бъдещи албуми, ако това се наложи.

Вълната от новини за евентуалното прекратяване на партньорството с BMG идва непосредствено след последния ѝ концерт в Испания, като в същото време в медийното пространство се появиха и слухове, че Лопес обмисля да върне интереса на публиката чрез личния си живот и съвместни публични прояви с известни имена като Кевин Костнър.