Deep Zone Project с първи сингъл от предстоящ албум (ВИДЕО)

5 Декември, 2025 11:12 433 0

Поредният им сингъл е озаглавен „Върни Ме“

Deep Zone Project с първи сингъл от предстоящ албум (ВИДЕО) - 1
DEEP ZONE Project е една от най-успешните електронни групи у нас, защото не престават да се развиват и да пускат нова музика. Поредният им сингъл е озаглавен „Върни Ме“ и е станал едно от най-любимите парчета на Дидо, Дани и Ева.

Песента има история, която започва още през 2011 г., а сега се преражда в нов вариант с трап елементи, китари, фолклорен женски хор и вокалите на Ева Мария. Музиката е на DEEP ZONE Project, а текстът – на Мариета Ангелова, автор на хита им „Българка“.

„Върни Ме“ излиза и с интересно видео, режисирано от Ангел Юруков и екипа на Armageddon Films. Главната роля в клипа е поверена на Ева Мария.

DEEP ZONE Project споделят, че „Върни Ме“ всъщност е стъпка към нов албум, който ще излезе през 2026 г.

Премиерата на „Върни Ме“ беше на 4 декември, в YouTube канала на DEEP ZONE Project, във всички дигитални платформи, както и в българския радио и телевизионен ефир. Проектът е реализиран с подкрепата на Giga Charger.


