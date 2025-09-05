Джъстин Бийбър изненада феновете си с продължение на новия си албум Swag II (СНИМКИ)

По-малко от едно денонощие след официалното съобщение, Джъстин Бийбър пусна новия си албум Swag II – продължение на изненадващия проект Swag, излязъл през юли тази година.

Новият албум съдържа 23 песни и включва гост-участия на Tems, Lil B, Bakar, Hurricane Chris и Eddie Benjamin. Албумът беше пуснат със закъснение след обявения час – първо се появи в YouTube Music, а след това и в останалите стрийминг платформи. В Instagram Бийбър коментира забавянето с поредица публикации, в които написа: „Съжалявам за чакането, казват ми, че е въпрос на секунди“ и „Чакам заедно с вас, не ви подвеждам, нямам представа какво става, рефрешвам нонстоп“.

Появата на Swag II беше предшествана от рекламна кампания с билбордове в Лондон и банери в Уест Холивуд, идентична с тази, с която беше промотиран предишният албум. Джъстин Бийбър потвърди премиерата чрез Instagram, уточнявайки, че компилацията ще излезе в полунощ.

През последния месец певецът публикува снимки от студио, подсказващи, че работи по нов проект. Подобен подход той използва и при подготовката на Swag, който според изданието Hits Daily Double е служил като предвестник на втори, по-поп ориентиран албум, планиран за тази година. Предполага се, че Swag II е именно този албум, който удвоява общия брой на песните до 44.

Оригиналният Swag включваше 21 песни с участия на Gunna, Sexyy Red, Druski, Dijon, Lil B, Cash Cobain, Eddie Benjamin и Marvin Winans. В продукцията се включиха самият Бийбър, както и Tobias Jesso Jr., Carter Lang, Dylan Wiggins, Daniel Caesar, mk.gee, Daniel Chetrit, Knox Fortune и други.

При излизането си Swag дебютира под №2 в класацията Billboard 200 и отбеляза най-успешната стрийминг седмица в кариерата на Бийбър. Сингълът Daisies достигна №2 в Billboard Hot 100, Yukon се изкачи до №8, а First Place зае №52.