Певицата Холзи: Не ми позволяват да издам нов албум

Halsey призна защо феновете ѝ все още не са чули нова музика, предава People.

„Не мога да направя албум сега. Просто не ми е позволено. Това е реалността,“ сподели 30-годишната звезда в интервю за Зейн Лоу по Apple Music.

Причината се крие в последния ѝ албум The Great Impersonator, издаден през октомври 2024 г. Макар че дебютира под №2 в Billboard 200 и се продаде в 100 000 копия още през първата седмица, лейбълът не бил доволен от резултатите.

„За повечето артисти това би било огромен успех. Но спрямо числата, които съм правила преди изглежда като провал,“ призна Halsey.

Тя припомни, че турнето ѝ My Last Trick Tour е най-успешното в кариерата ѝ, но от нея все още очакват нивата на Manic (2020), албумът с хита Without Me, който стигна до №1 в Billboard Hot 100 и стана шест пъти платинен.

„Най-трудното е, че вече не съм поп звездата, която бях, но продължават да ме сравняват с хора, с които дори не се поставям на една линия,“ каза тя.

Halsey в момента е под крилото на Columbia Records, след като през 2023 г. се раздели с Capitol Records. Последното ѝ турне се разпродаде за броени дни, а догодина певицата ще тръгне на Back to Badlands Tour, посветено на десетата годишнина от дебютния ѝ албум.

„Феновете са всичко за мен. Те са причината да мога да продължавам напред и да създавам музика, дори експериментален албум за смъртта да намери своята публика благодарение на тях,“ завърши Halsey.