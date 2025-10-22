Ед Шийрън пише албум, който да излезе след смъртта му

Британският певец и композитор Ед Шийрън разкри, че подготвя специален проект, който ще бъде издаден едва след смъртта му. 34-годишният изпълнител, чийто нов студиен албум излезе през септември, потвърди в интервю за Rolling Stone UK, че работи върху посмъртен албум, наречен „Eject“, който вече е вписан в завещанието му.

„Eject е албум, който официално съм включил в завещанието си. Ако нещо ми се случи, съпругата ми Чери ще реши кои песни да чуе светът,“ споделя Ед Шийрън. „Тя знае какво искам да постигна с него. Ако утре си отида, музиката ми пак ще продължи да живее.“

По думите му, проектът ще включва песни, записвани в различни етапи от живота му — от първите му композиции на 18-годишна възраст до най-новите му творби. Изпълнителят и съпругата му, Чери Сийборн, с която имат две деца, планират да подбират песните постепенно, докато завършат проекта.

„Знам, че някои хора ще намерят идеята за странна,“ казва Шийрън, „но за мен това е начин музиката ми да има живот отвъд моя собствен.“

Новината идва само месец след премиерата на неговия седми студиен албум, озаглавен Autumn Variations, продуциран от Аарън Деснър (The National). Проектът, който Ед Шийрън описва като „най-личния му досега“, е първият, издаден под собствения му лейбъл Gingerbread Man Records.

Според BBC певецът е започнал да записва материали за Eject още по време на пандемията, когато прекарвал дълги периоди в студиото си в Съфолк. Източници от обкръжението му твърдят, че в архива му вече има „десетки неиздадени песни“, включително колаборации с приятели от музикалната сцена като Елтън Джон и Тейлър Суифт.

Темата за наследството и времето заема все по-централно място в работата на Шийрън през последните години. В интервю за CBS Sunday Morning той призна, че „животът след смъртта на приятели и близки“ го е накарал да мисли различно за бъдещето. „Когато загубиш хора, които са били твоята основа, разбираш колко крехко е всичко. Тогава започваш да се питаш какво остава след теб,“ казва музикантът.

Ед Шийрън, един от най-успешните изпълнители на своето поколение, е продал над 150 милиона записа по света и е носител на множество награди, включително четири „Грами“. Сред най-популярните му песни са Shape of You, Perfect и Thinking Out Loud, всяка от които е надхвърлила милиард стриймове в платформите.

Въпреки че Eject вероятно няма да види бял свят в близко бъдеще, певецът подчертава, че проектът не е мрачен, а „акт на любов към музиката и към хората, които ще я слушат дори когато мен вече ме няма.“